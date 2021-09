Generación de empleo para jóvenes toma impulso

Aunque la situación de los recursos fiscales no es boyante para el Gobierno, el plan para la generación de empleo para los jóvenes avanza con el respaldo de las empresas. No en vano entre julio y agosto se crearon 77.574 plazas para esta población y la mayor parte fueron en el sector privado.

El ministro del Trabajo Ángel Custodio Cabrera Báez, anunció que el apoyo económico dentro de la estrategia Sacúdete y la Ley de Inversión Social, donde el Gobierno aporta el 25% de un salario mínimo mensual por cada nuevo puesto de trabajo creado para jóvenes entre 18 y 28 años, avanza a buen ritmo, teniendo en cuenta que los dos primeros meses de esta estrategia, se recibieron 16.288 postulaciones de empleadores.

Indicó el jefe de la cartera laboral, que “esta es una buena noticia para el país porque estamos disminuyendo la situación de desempleo joven y gracias la ampliación de los apoyos económicos con la Ley de Inversión Social seguiremos mostrando cifras positivas que beneficien a todos los colombianos. La meta es cerrar el año 2021 con niveles de desempleo similares a los registrados antes del inicio de la pandemia”.

Sostiene el Gobierno que los empleadores que generen nuevos puestos de trabajo, podrán seguir postulándose para recibir este apoyo económico, ahora no solo por contratar jóvenes, sino que, con la recién aprobada Ley de Inversión Social, los que hayan creado nuevos puestos de trabajo para mujeres y hombres mayores de 28 años, podrán recibir un apoyo del 15% y 10% de un salario mínimo respectivamente.

De acuerdo con el balance inicial del Ministerio de Trabajo, los sectores de la economía que más han hecho uso de este incentivo del Gobierno nacional son: comercio, industrias manufactureras, actividades profesionales, científicas y técnicas, de servicios administrativos, construcción, información y comunicaciones, alojamiento y servicios de comida.

Señala el Gobierno, que las regiones que han creado más empleos y son beneficiarios de esta iniciativa son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca y Atlántico.

Algunas de las causales por las cuales los postulantes no son favorecidos es que no registraron empleados adicionales y no tuvieron empleados reportados en la Pila correspondiente al periodo de cotización del mes del aportante.

Para aplicar al beneficio los aportes en la Pila, deben estar al día y se debe presentar el formulario de manifestación de intención diligenciado y firmado y la certificación de cumplimiento de requisitos.

De otra parte, el ministro Cabrera anunció una campaña para la promoción del trabajo decente en el país. Se trata del trabajo preventivo, para buscar mecanismos alternativos para resolución de conflictos laborales mediante la implementación de espacios de diálogo social.

Según cifras de la cartera laboral, en el país hay cerca de 2.500 empleadores querellados por la no afiliación y el no pago de aportes a seguridad social de los trabajadores.

Afirma el jefe de la cartera de Trabajo que “estas solicitudes no solo tienen un impacto en los tiempos de los procesos de la rama judicial, donde usualmente no se resuelven de manera inmediata y pueden durar incluso años; en el mismo sentido generan congestión en las territoriales del Ministerio, afectando así la capacidad y eficiencia en la respuesta que le damos a la ciudadanía.”

Además, durante esta jornada, liderada por la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Isis Andrea Muñoz, se realizó un conversatorio con la participación del Ministerio del Trabajo, Colpensiones y la UGPP, en busca de la aplicación de herramientas, para llegar a acuerdos con los empleadores.

Previo a este lanzamiento se realizaron cuatro pilotos en Atlántico, Córdoba, Guajira y Huila, que contaron con la participación de más de 1000 empresas a nivel nacional.

En la primera convocatoria del programa entre julio, se crearon 55.103 nuevos puestos de trabajo para jóvenes, gracias a que 4.801 empleadores cumplieron los requisitos para beneficiarse del apoyo.

Si bien este programa ha cumplido con su objetivo principal, la creación de empleo juvenil, los expertos tienen varias opiniones sobre su impacto y cómo se podría optimizar su efectividad.

El director del Observatorio Laboral de la U, Externado, Stefano Farné, dijo que “es un programa bien planteado para el momento en que estamos, por esta coyuntura. Es una política oportuna que hay que implementar, sobretodo en momentos en los cuales se sale de una crisis”.

El Gobierno se trazó una meta original de 500.000 puestos con el programa. Pero el presidente Iván Duque reiteró el lunes que el objetivo es beneficiar a 600.000 jóvenes y llegar a diciembre con más de 100.000.

Para Farné, sin embargo, a pesar de ese resultado preliminar, hay dos elementos que se deben considerar con políticas como esta para entender su efectividad. “Hay que mirar si los empresarios los hubieran contratado igualmente sin este tipo de subsidio, esto es lo que se llama el efecto 'peso muerto'. Puede que haya empresas que pensaran reactivarse y tenían planeado contratar nuevos empleados, pero acá ven igualmente un "gancho", aseguró el experto.

Por otro lado, el director del Observatorio Laboral del Externado enfatizó en que otro tema es “que los jóvenes podrían estar sustituyendo a un potencial trabajador de otras edades”, y que este efecto en el mercado laboral no se está estimando.

Así mismo, aseguró que, este programa debe tener una evaluación de impacto tras los 12 meses de aplicación, pero que no se debe considerar más allá de la emergencia, pues “los subsidios a la nómina nunca deben ser permanentes, si a la economía le va bien no hay razón para subsidiar empleos”.

Por su parte Iván Jaramillo, investigador el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, destacó que “es un esfuerzo bien intencionado y loable”, aseguró también que “es importante implementar mecanismos de sostenibilidad en el programa para que tenga un efecto real en las tasas de desempleo juvenil que venimos atravesando actualmente”, pues según el último reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desempleo de la población joven se ubicó en 23,0%, registrando una disminución de -6,7% frente al trimestre móvil mayo - julio 2020 (29,7%). Para las mujeres esta tasa se ubicó en 30,1% y para los hombres fue 17,9%.

Jaramillo indicó que “es importante ver cómo esos empleos creados tienen vocación de permanencia, porque no hay condicionantes para las empresas, por lo que debería haber algunas políticas que aseguren la rentabilización social de esa medida”.

El académico aseguró también que debería haber unos matices que correspondan a primeros empleos.

“Es un esfuerzo fiscal grande, pero que sea corrector del desempleo juvenil, no sabemos”, dijo, y añadió que, si bien es “moderadamente optimista, el éxito del programa va a estar ligado a la confianza de las empresas ante otro posible pico por la variante Delta y por las posibilidades de convergencia con las cifras de crecimiento del país”.

El apoyo del 25%

Hoy los empresarios tienen la posibilidad de obtener del Estado un apoyo del 25% de un salario mínimo mensual ($227.131) por cada joven contratado, lo que constituye un interesante estímulo. Actualmente la Agencia Pública de Empleo del Sena lidera el contacto con las empresas para orientarlas acerca de cómo aprovechar este beneficio, con el que se pretende crear 600 mil plazas en todo el país.

Ahora bien, no solo se necesita crear empleos para los jóvenes, sino también para las mujeres, quienes siguen en desventaja frente a los hombres. De hecho, en la recuperación de puestos de trabajo este año por cada 4 hombres solo 3 mujeres pudieron volver a trabajar, lo que significa una ampliación de brechas frente a lo que ocurría antes de la pandemia.

Durante el trimestre móvil mayo-julio 2021, la tasa global de participación (TGP) de la población joven en el total nacional fue 54,2%, presentando un aumento de 4,6%. comparado con el trimestre móvil mayo-julio 2020 (49,6%). Para las mujeres, esta tasa se ubicó en 45,8% y para los hombres esta tasa fue de 62,5%.

La tasa de ocupación (TO) para el total de personas entre 14 y 28 años fue 41,7%, presentando un aumento de 6,9% frente al trimestre móvil mayo-julio 2020 (34,9%). Para los hombres esta tasa se ubicó en 51,3% y para las mujeres la TO fue de 32,0%.