La ‘guerra’ entre el transporte terrestre y aéreo por bajas tarifas

En los últimos meses, las aerolíneas de bajo costo han ofrecido tiquetes fuera de temporada hasta de $30 mil por trayecto, situación que tiene preocupados a los transportadores terrestres de pasajeros.

Ante estas frecuentes ofertas de las aerolíneas nacionales de pasajes baratos a las principales ciudades, los empresarios del transporte de pasajeros por carretera afirmaron que se registra en el país una crítica competencia, que afecta la reactivación del sector.

José Yesid Rodríguez, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), dijo que “las tarifas que están manejando las compañías aéreas están afectando especialmente aquellas rutas largas y rutas medias, en donde estamos prestando este servicio, a pesar que trabajamos para generar más confianza al usuario, con un excelente servicio, el tema nos afecta porque nuestros costos son mucho mayores por los peajes, los combustibles y los tiempos de viaje".

El dirigente gremial indicó que, para la temporada de fin de año, esperan un aumento de pasajeros movilizados por las vías del país. "Seguiremos avanzando por la reactivación de un sector que impulsa el desarrollo de Colombia, aseguró el dirigente de empresarios de transporte intermunicipal.

Alternativas

Por su parte, Marino Quintero, presidente de Asotrans, dijo que “el reto para Colombia es generar alternativas eficaces que disminuyan las brechas en la calidad de infraestructura vial y priorizar proyectos de integración que incluyan conectividad, seguridad vial, productividad e impacto social, para lograr avanzar de manera contundente hacia un verdadero desarrollo, que no solo reactive el país, sino que fortalezca el turismo local, beneficiando a diferentes sectores como el de transporte terrestre de pasajeros, que generamos más de 500 mil empleos directos y más de 800 mil indirectos, además de ser el motor del desarrollo y del crecimiento que impulsa a Colombia”.

Los empresarios consideraron que el sector ha venido en una lenta recuperación, por lo que es urgente generar alternativas contundentes que permitan una pronta reactivación.

Ante esa situación, los empresarios hicieron un llamado al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, para consolidar medidas inmediatas que faciliten la movilización de pasajeros durante la temporada de fin de año.

"Para nosotros como sector, los cierres en las principales arterias del país como por ejemplo la conexión entre Medellín y Cali, la Vía La Línea, Bogotá-Girardot-Espinal y la transversal de oriente entre Yopal y Sogamoso, entre otras, así como la falta de restricción en la movilización de vehículos de carga, han afectado la cantidad de despachos que se realizan, generando también mayores costos operativos para las empresas. Para la temporada de fin de año, en la que esperamos aumente la demanda de pasajeros, no podemos tener este tipo de inconvenientes”, afirmó José Yesid Rodríguez, presidente de Aditt.

Despachos

De acuerdo con las cifras entregadas por los empresarios, la recuperación ha sido lenta y aún no alcanza los niveles de crecimiento que traía en 2019. Para el caso de despachos de vehículos por las 18 principales terminales terrestres del país, como son Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Neiva, Armenia, Manizales, Pereira, Popayán, Pasto, Villavicencio, Cartagena, Santa Marta, Tuluá, Buga, Buenaventura e Ipiales, se redujeron de 14,62 millones en 2019, a 6,91 millones en 2020 y a 7,35 millones de despachos a septiembre de este año; pasando de movilizar más de 136 millones de pasajeros en 2019, a 44 millones de enero a septiembre de 2021.

Sin embargo, en el tercer trimestre de este año se evidenció un aumento del 284,5% en pasajeros, y del 181% en vehículos despachados, frente al mismo periodo del 2020. Pero, al comparar el tercer trimestre de 2021, frente al 2019, se evidencia que las cifras se encuentran en un -42% en pasajeros y en un -21% en despachos de vehículos

Las aerolíneas

De otra parte, por el lado de las aerolíneas, los colombianos están pendientes de los tiquetes baratos después del sorpresivo anuncio de Avianca y su oferta "low cost".

Y es que, según dio a conocer la empresa de propiedad panameña, los interesados en viajar el otro año a destinos nacionales podrán hacerlo entre el 1 de febrero y el 31 de marzo por la módica suma de $29.900 por trayecto.

La promoción, que aplicaba solo para compras hechas hasta el 12 de noviembre, ofrece 38 rutas colombianas para los viajeros.

Lo más llamativo del caso es que, tan solo minutos después del anuncio, Viva Air, la icónica aerolínea de bajo costo, ‘respondió’ con 400 mil sillas con viajes desde $28.900 para volar de febrero a junio.

A la espera de ver si alguna otra aerolínea se suma a esta singular "ola de descuentos", le presentamos una comparación de los tiquetes más baratos del mercado nacional y sus condiciones.

A la medida

Avianca cuenta con un sistema de tarifas distribuidas en letras (al mejor estilo de las tallas de ropa). Es decir: "XS" es la tarifa más económica y "XXL" es la de mayor costo.

Volar en "XS" le da el derecho de llevar un artículo personal de 45 x 35 x 25 cm (alto, largo y ancho); algo así como un bolso o una maleta pequeña, según lo que señala la página de la aerolínea.

Si quiere llevar equipaje de mano o en bodega, hacer check-in en el aeropuerto y seleccionar su asiento, tendrá que pagar costos adicionales.

La tarifa "XS" no le permite cambiar o hacer reembolso de su vuelo (antes de la salida), tampoco incluye entrega y recepción de equipaje y abordaje prioritario. Asimismo, no acumulará millas en el programa de la empresa.

Por su parte, la compañía aérea con sede en Colombia, Viva Air, tiene tres categorías de tarifas: "Base", "Medium" y "Full".

De todas ellas, "Base" es la más económica y, precisamente, está enfocada en los pasajeros que viajan "ligeros" o con pequeñas mochilas y bolsos.

El equipaje, en esta modalidad, debe caber debajo del asiento o, de lo contrario, tendrá que pagar adicionales.

El pasajero tiene la posibilidad de realizar el check-in de manera digital 48 horas antes de que su vuelo despegue.

Eso sí, no hay opción de seleccionar asiento.

Las maletas en bodega, los cambios de vuelo sin penalidad, la fila "express" o el embarque prioritario solo están disponibles en las categorías "Medium" y "Full".

De otro lado, la versión "low cost" de Copa Airlines para Colombia ofrece tres tipos de planes "GO": Basic, Plus y Premium. El "GO Basic", así como los reseñados hasta el momento, es la opción ideal para las personas que viajan ligero.

Por tanto, incluye un artículo personal de 10 kg (máximo) que debe caber debajo del asiento del avión.

Por ejemplo, los precios que manejan las aerolíneas enlistadas para un vuelo ida y vuelta de Bogotá a Cartagena para salir el jueves 17 de marzo y regresar el martes 22 (ese fin de semana hay puente) para una sola persona. Avianca: $ 223.095 (Tarifa "S"), Latam: $299.290 (Tarifa "Basic"), Viva Air: $308.170 (Tarifa "Base") y Wingo: $216.070 (Tarifa "GO Basic").

Más ofertas de vuelos

Con un aumento del 64% en su oferta para la temporada de fin de año, en comparación con el 2019, año en el cual aún no estaba presente el coronavirus, la aerolínea Viva anunció crecimientos en 2021. En el marco de ellos, la compañía anunció que para la temporada ya puso en venta dos millones de sillas para su red de destinos nacionales e internacionales desde noviembre de 2021 hasta enero de 2022.

En lo que va del año, Viva abrió tres nuevos destinos internacionales: Orlando (Estados Unidos), Cancún y Ciudad de México, con los que avanza en su plan de expansión en el mercado regional. Actualmente, es la aerolínea que ofrece más asientos internacionales desde el HUB Medellín y aumentará sus frecuencias a destinos como México con un vuelo diario, y Miami (Estados Unidos) hasta con 14 vuelos semanales.

“En Viva proyectamos grandes resultados para el cierre de este 2021, por lo que pondremos en el mercado dos millones de sillas disponibles y creceremos en un 64% nuestras operaciones de temporada de fin de año comparado con el 2019, año prepandemia. Gracias a la confianza de millones de colombianos que creen en nuestro modelo de Súper Bajo Costo y vuelan con nosotros por Colombia y la región, pagando menos, somos una de las pocas aerolíneas que registramos crecimientos en el año 2021″, afirmó Juan Diego Zapata, director Comercial del Grupo Viva.

Con el aumento de frecuencias en la temporada de fin de año a destinos nacionales e internacionales, Viva le apuesta a promover la inclusión aérea en el país, de la mano de su modelo de Súper Bajo Costo, y proyecta cerrar este 2021 con seis millones de viajeros movilizados. Viva opera 30 rutas nacionales en Colombia.