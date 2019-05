Magistrado Fernández, encargado de definir situación de 'Santrich'

Para que finalmente se aclare quién será el encargado de llevar el proceso que cursa en la justicia ordinaria en contra de ‘Jesús Santrich’ por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir con fines de narcotráfico, por reparto, se definió que el magistrado Eugenio Fernández, de la Sala de Casación Penal, será el encargado de resolver la situación jurídica del exguerrillero.

Como se ha venido informando, la defensa del exjefe guerrillero insiste desde el momento de su recaptura en pasado viernes en la cárcel de La Picota, en Bogotá, que el proceso de su defendido debe pasar a manos de la Corte Suprema de Justicia debido a él aún conserva su curul en el Congreso, puesto que alcanzó a recibir la credencial correspondiente.

Tras varias horas de audiencia, la defensa de Santrich presentó una recusación contra la juez 16 de garantías de Bogotá, a cargo del procedimiento judicial por considerar que el exjefe negociador de las Farc no debìa ser presentado ante ella ya que tiene una credencial que lo acredita como parlamentario, fruto del acuerdo de paz firmado en La Habana con el entonces gobierno de Santos.

Sin embargo, la funcionaria judicial argumentó que los abogados de Santrich no presentaron pruebas, además de la credencial de parlamentario y sostuvo que "al no haberse posesionado como representante a la Cámara no tendría el fuero constitucional que aduce la defensa”.