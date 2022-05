Reacciones encontradas en Concejo a solicitud de nuevo cupo

Luego de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hiciera un balance sobre cómo está la ciudad capital en temas como pobreza, desempleo y crecimiento, ayer la mandataria distrital hizo dos grandes anuncios en materia económica: en una primera medida, le pidió al Concejo de Bogotá que evalúe un nuevo cupo de endeudamiento que la Administración Distrital solicitó por $5,8 billones.

Y, por otra parte, anunció que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB) también solicitará un cupo de endeudamiento por $2,8 billones para poder abrir, en lo que queda de este año y como está comprometido por sentencia judicial, la licitación de la PTAR Canoas que “permitirá descontaminar el 70% de las aguas tratadas de Bogotá y el 100% del área urbana de Soacha”, indicó ayer su gerente, Cristina Arango.

“Ponemos a partir de hoy, a consideración de nuestro Concejo, un cupo de endeudamiento adicional por $5,8 billones de pesos. ¿Qué metas adicionales esperamos tener con esto? Seguir ampliando el sistema del cuidado, especialmente en la localidad de San Cristóbal; queremos construir 25 colegios más, con lo que anticiparemos colegio cerca de la casa de por lo menos 14 mil niños”, entre otras.

Vale recordar que el primer cupo que le aceptó el Concejo Distrital a esta Administración fue por $10,79 billones de pesos, tema frente al cual la Mandataria aclaró que “gracias al mismo hemos podido reactivar la economía. A 31 de diciembre de este año dicho cupo va a estar en un 94% comprometido. De hecho nos acaban de hacer un control político sobre cómo va la ejecución y los compromisos del mismo y la conclusión es que va muy bien”, añadió.

La Alcaldesa también se refirió a otra preocupación que podría despertar esta nueva solicitud: ¿qué tan endeudados quedaremos? “Nosotros tenemos perfecta capacidad de pago porque Bogotá tiene una situación financiera muy sana. Tenemos autorización de endeudarnos hasta del 40% de nuestra capacidad de ahorro. ¿Cuánto estamos usando hoy? El 4% de la misma. Y con este nuevo cupo subirá hasta el 10%. Vamos a gastarnos el 10% de nuestra capacidad de ahorro para pagar el total de cupo. Estamos lejos, lejísimos de estar consumiendo toda nuestra capacidad de ahorro para deuda”, añadió.

Así mismo, la Alcaldesa fue clara al advertir que “Bogotá tiene una extraordinaria calificación de riesgo. Las calificadoras saben que lo que estoy diciendo es cierto y si a nosotros nos midieran como país tendríamos incluso una mejor calificación. Solamente vamos a deber el 4% de nuestro ahorro y el 4% de nuestro PIB, aun con este nuevo cupo. De manera que tenemos plena capacidad de pago, pero en cambio vamos a anticipar empleos, ingresos, colegios y calidad de vida para los bogotanos”, precisó la alcaldesa López.

Primeras impresiones del Concejo

Ante este anuncio, EL NUEVO SIGLO habló con tres concejales de diferentes bancadas que hacen parte de la comisión de Hacienda. Algunos lo consideran oportuno, mientras otros creen que es irresponsable. Eso sí, todos están pendientes de revisar el proyecto a fondo.

“Voy a reunirme con el secretario de Hacienda para entender bien las razones y las justificaciones de esta solicitud. El problema no es tener más o menos cupo: la pregunta de fondo es en qué se va a gastar, a qué ritmo y qué objetivos va a tener. De entrada no me opongo a tener más cupo porque Bogotá tiene unas necesidades identificadas y siempre tener más recursos será una herramienta para poder resolverlos. Con el primer cupo el tema que nos señalaron fue reactivación económica y salió lo de Transmilenio. Por eso toca revisar el proyecto a fondo”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal de la Alianza Verde, Martín Rivera.

Lo mismo pensó el cabildante de Colombia Justa Libres, Emel Rojas, quien advirtiendo que tocará conocer el texto a fondo, dijo que es necesario que Bogotá no se detenga ni en la educación ni en los avances del Metro.

“Me preocupa la PTAR Canoas porque tiene algunas dificultades legales que no han sido solucionadas, pero inicialmente estoy de acuerdo con que se use para darle forma a la Segunda Línea del Metro a Suba y el tema de la educación que siempre ha sido prioritaria así que, si se le da un enfoque no solo de profesionalización sino también técnico, maravilloso. Si la ciudad tiene la capacidad (y eso es lo que toca mirar), creo que debe buscar recursos para la educación de los jóvenes y la movilidad de Bogotá”, le dijo a este medio de comunicación el concejal Rojas.

¿Falta de ejecución?

Por su parte, la concejal Heidy Sánchez, de la coalición de Colombia Humana-UP-MAIS, dijo que en el cupo que se aprobó en el 2020 estaba establecido que $2,7 billones se irían para el corredor verde por la Carrera Séptima, “y esta es la hora en que ni siquiera tiene diseños de detalle".

"Hay 2,8 billones para la segunda línea, de lo que tampoco tenemos estudios, y disfrazan que es para ayudar a los niños y a la juventud en materia educativa. De lo que hemos visto, este es un cupo de endeudamiento que se irá para obras de movilidad que ni siquiera han comenzado en la ciudad de Bogotá, y nuevamente quieren chantajear al Concejo con medidas sociales. Habrá que ver”, indicó a este periódico la cabildante Sánchez.

Por último, la concejal del Centro Democrático, también de oposición, Diana Diago, cuestionó la ejecución del cupo aprobado en el 2020, del cual dijo que hay una parte importante de los recursos que aún no se ha ejecutado. “Endeudar otra vez a la ciudad sin haber agotado el primer cupo me parece supremamente irresponsable. Esa no puede ser la salida y va a dejar muy endeudados a los próximos alcaldes y eso no es tan sano para las finanzas futuras de la ciudad”, le dijo a EL NUEVO SIGLO la concejal Diago.

Por último, los nuevos recursos solicitados estarán destinados a financiar la construcción de colegios (1,08 billones de pesos) y la ampliación de becas estudiantiles (1,4 billones), en cuanto a educación; la segunda línea del Metro (2,8 billones de pesos), y el cable aéreo de San Cristóbal (0,3 billones); y el Centro Deportivo de Alto Rendimiento Gibraltar (0,24 billones), entre otras acciones del Sistema de Cuidado.