¿Cómo sale la economía bogotana de la pandemia?

Hace una semana el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) publicó los más recientes índices de pobreza y mercado laboral, los cuales contemplan, entre otros datos, los del desempleo. Y ya estaban disponiblen, también por parte de este departamento, las cifras sobre el crecimiento.

Dicho eso, ¿cómo le está yendo a Bogotá en materia económica? Para responder a esta pregunta, el exsecretario de Hacienda de Bogotá y quien hizo parte de la Misión de Empleo Alternativa, Ricardo Bonilla, comenzó por referir que la Administración Distrital de Claudia López ha cometido muchas “arbitrariedades”, siendo “la más rotunda y grave, la de haber dañado la tradición de recaudo efectivo y costumbre ciudadana de pagar impuestos a tiempo”.

“Uno no puede modificar un sistema que viene funcionando bien a nombre de otro que ni siquiera se sabe qué es. Y fuera de eso el secretario de Hacienda tiene que saber que uno no reemplaza un instrumento hasta que no esté validado. Por eso cuando se hacen ese tipo de cosas se deben mantener los dos instrumentos vigentes durante un tiempo y sale el anterior cuando el otro ya está funcionando a pleno”, comenzó por referir a EL NUEVO SIGLO el exsecretario distrital de Hacienda.

Añadió, antes de entrar en materia, “que la Alcaldesa debe comprometerse con el tema tributario, pues este fue un golpe muy duro a la credibilidad. La ciudad llevaba dos décadas completas manteniendo una sólida credibilidad tributaria y lo que pasó es inconcebible. Colas para liquidar un impuesto que antes a uno le llegaba tranquilamente a su casa y uno iba a pagar a un banco, fue inverosímil. A Claudia López le pasó lo mismo que a la señora Canciller con los pasaportes: algo que funcionaba muy bien y que por ‘mejorarlo’ lo volvieron una tragedia”, refirió.

La economía hoy

Pero más allá de un problema técnico que fue duramente cuestionado por la sociedad bogotana en su conjunto hace dos semanas, cuando largas filas de contribuyentes pusieron de manifiesto la falla de la Alcaldía para recibir los impuestos, la pregunta se mantiene: a la luz de los nuevos resultado emitidos por el DANE la semana pasada (ver recuadro) en materia de desempleo, crecimiento y pobreza, ¿cómo está la economía bogotana hoy, ya con la pandemia prácticamente del otro lado?

En términos generales Bogotá, como el resto del país, sintió el coletazo de la pandemia, y si bien es cierto que después de la misma se han registrado procesos de recuperación, de acuerdo con el analista Bonilla aunque el Gobierno nacional diga que Colombia presenta altas tasas de crecimiento, “no es así”.

“Lo que pasa es que estamos haciendo una comparación con momentos muy malos y cuando eso se hace pues la tasa de crecimiento es alta. Pero sin duda al comparar el 2021 con el 2019 no se ha crecido. Es una tasa muy pequeña y a Bogotá le pasa igual. La pandemia agudizó la pobreza, sobre todo la pobreza monetaria, y los indicadores más altos evidentemente están en el 2020 que fue el año más complejo y en el 2021, como efectivamente se muestra, hay un mínimo de recuperación y estamos lejos de regresar a la situación anterior a la pandemia”, precisó Bonilla.

Así mismo, como la ciudad capital es la primera ciudad del país, tiene mejores cifras y mayor grado de participación, “pero en algunos indicadores siempre ha sido superado por Bucaramanga y en ocasiones por Barranquilla. Pero, por ejemplo, en materia de desigualdad, Bogotá y Bucaramanga son las que siempre han presentado los mejores resultados en el país. Y con relación al desempleo, la pandemia llevó este indicador a los niveles más altos”.

Precisó que “el 2020 fue una recesión declarada, en donde tuvimos los momentos más difíciles. Ya se han intentado recuperar pero aún tenemos tasas de desempleo muy altas. Los dos dígitos campean en el país y por lo menos en Bogotá deberíamos haber regresado ya a la situación de un dígito y en general”, puntualizó a este respecto Bonilla.

No obstante, ayer a primera hora la alcaldesa Claudia López refirió que Bogotá tiene un rezago económico por mejorar, advirtiendo que el efecto de la pandemia fue "enorme, brutal y negativo" pero la ciudad se está recuperando. "La pandemia nos bajó el crecimiento, nos bajó el empleo, nos subió el desempleo, nos subió la pobreza en todas sus dimensiones, pero Bogotá se ha venido recuperando extraordinariamente bien y eso es una combinación de trabajo en equipo con nuestros empresarios y con el Gobierno nacional”.

Añadió lo siguiente: "Tenemos una visión conservadora en nuestro marco fiscal de mediano plazo y creemos que la economía de Bogotá va a crecer un 4,1%, por lo menos, y las expectativas están en que puede llegar hasta el 5%", añadió.

Medidas a corto y mediano plazo

Ahora bien, aún ante un escenario de recuperación, ¿qué debería hacer Bogotá a corto y mediano plazo para reactivar la economía y volver a cifras prepandemia? De acuerdo con el experto, es imperativo que los sectores productivos de industria y comercio se consoliden, pues como bien hizo en referirlo el exsecretario “pudieron haberse desarrollado mejor, sobre todo los encadenamientos bogotanos”.

“El reto principal es que la Administración recomponga las cadenas productivas y fortalezca procesos populares. Esta Alcaldía debería darle un impulso grandísimo a cosas como el madrugón, las cadenas del Restrepo y las cadenas de confeccionistas del Policarpa porque esa es la verdadera actividad productiva importante de la ciudad. Los que se están vendiendo en el país como los grandes industriales no están produciendo en Colombia, están maquilando en China. Lo que se hace en el Restrepo y lo que se hace en Policarpa es colombiano y es local”.

Indicadores económicos de la capital

De acuerdo con el último informe del DANE, con relación a la pobreza monetaria, la media nacional fue del 39,3% de la población en esta condición en el 2021 (mientras que en el 2020 fue del 42,5%). A este respecto Bogotá registró una pobreza del 35,8% en 2021 (mientras que en el 2020 fue del 40,1%). Eso significa que la capital está 3,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional.

Con relación al Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en Bogotá el 5,7% de la ciudadanía se ubicó en esta categoría, mientras que en el 2020 fue del 7,5%. Esto significa que bajó 1,8 puntos porcentuales. Vale referir que la capital fue la ciudad con la variable más baja (Vichada tuvo la mayor).

Ahora, en marzo de 2022, la tasa de desempleo en el total nacional fue del 12,1% y con relación al comparativo de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, Bogotá tuvo un porcentaje de desempleo del 14,6%, constituyéndose como la décima ciudad con más desempleo después de Quibdó, Valledupar, Tunja, Montería, Popayán, Riohacha, Ibagué, Florencia y Cúcuta.

Y con relación al crecimiento de la ciudad, la última cifra disponible, la del consolidado del año 2021, fue del 10,3%. Vale referir que el crecimiento en el cuarto trimestre fue del 11,2% con relación al mismo periodo del año pasado, siendo la construcción (48,4%), la explotación de minas y canteras (15,1%) y la agricultura y ganadería (6,2%) los sectores que más crecieron.