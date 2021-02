Sonajero de concejales que aspirarían al Congreso en 2022

En los años electorales ocurre con bastante frecuencia que algunos concejales prueban suerte y presentan su candidatura al Congreso de la República. No obstante, había una duda respecto a ¿cuándo deben renunciar a su silla? ¿Les toca, como a los alcaldes y gobernadores, dimitir 12 meses antes de postular su nombre? Este interrogante quedó resuelto el pasado 2 de febrero pues la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado aclaró que un cabildante puede renunciar un día antes de que se conformen las listas y tres meses antes de las elecciones como lo contempla la ley.

Dicho esto y a sabiendas de que aún quedan 10 meses por delante, ¿qué concejales de Bogotá están acariciando la idea de probar suerte en el Legislativo Nacional?

Pues bien, EL NUEVO SIGLO habló con varios funcionarios de diferentes colectividades y, si bien algunos nombres ya suenan y varios de ellos fueron confirmados tales como el de la concejal de la Alianza Verde, Andrea Padilla; el concejal de Cambio Radical, Yefer Vega y quien fue la cabeza de lista del Centro Democrático en octubre de 2019, Andrés Forero, otros nominados que salieron a relucir negaron dicha posibilidad aunque, eso sí, “hay que esperar”.

Por ejemplo, el concejal Forero, que varios compañeros coincidieron en decir que es probable que se vaya a la Cámara de Representantes, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “existe esa posibilidad. Me hace pensar mucho el electorado que votó por mi, pero desde la Cámara de Representantes puedo seguir haciendo el ejercicio de control político a la alcaldesa porque seguiría siendo, de ser elegido, un representante por la ciudad de Bogotá”, indicó.

Precisó, además, que "eminentemente por el carácter de control político que he venido adelantando como concejal, no veo que sea un engaño al elector” y resaltó que, de ser el caso, habría cumplido la mitad de su ejercicio como cabildante. No obstante, ha trascendido que el presidente Iván Duque manifestó su interés porque Forero encabece la lista a la Cámara en los comicios del próximo año.

También Yefer Vega confirmó los rumores alrededor de su nombre, pues le confirmó a este diario que ha recibido por parte de diferentes grupos políticos una invitación, “a que pusiera mi nombre a consideración del Senado de la República. Me han manifestado algunos argumentos, como que yo soy un concejal ya probado en lo electoral, con un aumento de 10.000 votos entre campaña y campaña”.

Adicionalmente, refirió que él estaría entrando con una base de 35.000 votos en Bogotá, y se contemplaría su arraigo cultural y familiar con el departamento del Huila. “Es una invitación que me están haciendo diferentes fuerzas políticas y organizaciones sociales, y me honra que estén pensando en mí. Es una posibilidad del 99% pero estamos en una fase de revisar si es viable o no. Creo que lo es”. Finalizó diciendo que no conoce de nadie más de su partido que tenga esa intención.

"Al menos por ahora no"

Otros varios concejales fueron mencionados por varios de sus colegas, pero cuando EL NUEVO SIGLO corroboró con ellos su intención, la respuesta, "al menos por ahora", es que no tienen planes de hacer el salto al Congreso de la República.

Uno de los mencionados pero que fue descartado por el mismo concejal fue Carlos Carrillo (Polo Democrático Alternativo) quien indicó no tener afán, pues cuando se toma una decisión como la de arrancar una carrera política, “uno es consciente de que estas no duran 4 años. Duran toda una vida. Yo me comprometí a estar aquí cuatro años y no pienso irme a la Cámara de Representantes, pese a que es claro que sería una candidatura viable”, comenzó por explicarle a este medio Carrillo.

Adicionalmente, ante la pregunta de cuál sería su respuesta si le pidieran presentarse a la Cámara, el concejal precisó que diría que no. “Y diría que no porque sería poner unas aspiraciones personales por encima del compromiso que hice. Para cualquiera puede ser atractiva la idea de ir a un escenario como el Congreso y crecer políticamente. Me gustaría, pero la única manera de participar en un cambio político no es ocupando una curul”. Añadió que, si él se va “estaría dejando botado al Concejo de Bogotá en manos de Claudia López".

Refirió, además, que el Polo está muy cerca de llevar a cabo el quinto Congreso Nacional del partido y dentro del mismo hay tendencias y enfoques distintos.

“Esas elecciones van a definir cuál será la dirigencia del partido, que es la que toma ese tipo de decisiones, no depende de mí. Mis relaciones con el sector pragmático del partido no son las mejores y los que apoyan a Claudia López no van a querer que yo esté en ese tipo de posiciones y tenga ese tipo de visibilidad”, finalizó diciendo.

Otro de los nombres señalado por varios concejales fue la cabildante de Colombia Humana, Susana Muhamad, quien indicó que aún no ha definido nada y, aunque le gustaría terminar el periodo en el Concejo, por las mismas razones que el concejal Carrillo, sí está “estudiando las posibilidades”.

“Yo creo que cuando uno se lanza a un cargo le está haciendo una promesa a sus electores y creo que hay que terminar la tarea; pero también hay que ver las condiciones del partido y sí siento que puedo contribuir más desde el Congreso. Tal vez lo decida, pero por ahora no he tomado ninguna decisión”, sostuvo.

Por último la representante añadió que la paridad en las listas es un factor importante y hay una decisión política en el pacto histórico por tener paridad en las listas y que sean cremallera, “y sí, es un factor pero si quisiera terminar la tarea completa. Veremos qué pasa más adelante en el año”.

Igualmente el concejal Diego Cancino, nombre que también está sonando en los corredores del Concejo, le dijo a este medio que, en principio, “no me suena mucho la idea porque creo que es prudente terminar la tarea y creo que no se ha hecho mal. Ahora, no voy a negar que a uno le llama poderosamente la atención el Congreso, pero de manera muy genuina te digo que no resuena en mí, en este momento, esa idea aunque mucha gente ha dicho que me interesaría”.

Un no rotundo

Por su parte el vocero de los conservadores, Nelson Cubides, le dijo a este diario que “desde el partido oficialmente no hay intenciones y por tanto no podría manifestarme públicamente”. Señaló que él, en específico, no tiene esa intención “y no sabría si la otra colega la tenga. Sin embargo, sabemos que hay ocho concejales que tienen esa aspiración, pero por supuesto ya le corresponderá a ellos hablar”.

No obstante, varios cabildantes mencionaron el nombre de Gloria Elsy Díaz pero no fue posible comunicarse con ella.

El único concejal que también fue referenciado por sus colegas y quien lo descartó categóricamente fue Manuel Sarmiento (Dignidad). “Yo me quedo en el Concejo de Bogotá. Yo se que hay muchos rumores sobre mi nombre a ese respecto pero con toda seguridad te puedo garantizar que no voy al Congreso de la República”, sostuvo.

Aclarando que su decisión no tiene que ver con el hecho de que es el único concejal de esa nueva colectividad, pero que “por supuesto pesa en la decisión”, explicó que su determinación se sustentó en el principio de que las personas que votaron por él, “votaron por la idea de que me quedara todo el periodo como concejal y voy a cumplir con ese criterio”.