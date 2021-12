El 32,5% de los hogares cree que situación económica mejorará

La percepción que tienen los colombianos sobre la economía del país va progresando. De acuerdo con la Encuesta de Pulso Social del DANE, el 32,5% de los hogares considera que la situación va a mejorar el próximo año.

Asimismo, para el 39,3% la situación económica del hogar será igual dentro de 12 meses, mientras que para el 20,5% será peor.

Al preguntar por la situación económica del país en noviembre de 2021, el 49,8% de las personas confirmó que era peor con respecto a la vivida en el mismo mes del año anterior; para el 11,6% era mucho peor.

De la misma forma, el 34,7% manifestó que dicha situación será igual dentro de 12 meses y el 24,8% dijo que será peor. Por otra parte, el 65,8% de los y las jefes de hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas sostuvo que en noviembre de 2021 no tenía mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., en comparación con la situación económica de hace 12 meses; el 28,5% tenía las mismas posibilidades y el 5,6% sí tenías mayores posibilidades de realizar estas compras.

Así mismo, el 77,0% dijo que tenía menores posibilidades de que él o ella, o alguno de los integrantes del hogar, realizara compras de muebles, televisor, lavadora u otros aparatos electrónicos; el 21,6% confirmó que tenía iguales posibilidades que un año atrás y el 1,4% sostuvo que tenía mayores posibilidades de hacer este tipo de compras.

El 86,4 de las personas que hacen parte de la jefatura del hogar sostuvo que no tendrán dinero disponible en los próximos 12 meses para salir de vacaciones. En las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el 76,6% de los y las jefes de hogar y sus cónyuges manifestó que no tenía posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos y el 8,7% dijo que no tenía ingresos.

Condiciones

Frente a la pregunta “¿cómo considera usted que serán sus condiciones económicas para ahorrar dentro de 12 meses comparadas con las actuales?”, el 46,9% de los jefes de hogar contestaron que será igual, el 26,3% peor y el 19,5% mejor.

De otro lado, frente a la pregunta “¿en qué actividad ocupó la mayor parte del tiempo la semana pasada (los últimos siete días)?”, el 52,0% de los jefes de hogar contestaron que estaban trabajando y el 36,2% en oficios del hogar.

A su vez, el 89,9% de los jefes de hogar manifestaron que durante la última semana no estaban trabajando remotamente desde su casa (teletrabajo, trabajo en casa, modalidad virtual de trabajo), mientras que el 30,9% que trabajó remotamente durante la semana pasada lo hizo 41 horas o más.

Por su parte, el 58,51% de los jefes de hogar indicaron que después de la pandemia no les gustaría trabajar remotamente y 13,87% dijeron que lo harían cinco o más días por semana.

Respecto a la salud, el 79,3% de las personas jefes de hogar en las 23 ciudades no se ha contagiado de coronavirus, mientras que el 20,4% estuvo contagiado y se recuperó y el 0,3% se encuentra afectado actualmente.

Salud

Durante este mes, y durante los últimos siete días previos a la encuesta y como consecuencia de haber estado contagiado de coronavirus, el 20,4% ha sentido fatiga o sensación de cansancio permanente y el 14,6% tuvo dificultades para respirar o sensación de ahogo.

El 22,3% de las personas jefes de hogar estaban muy preocupadas de contagiarse o de volverse a contagiar de coronavirus y el 31,2% se encontraban un poco preocupadas.

Por ciudades, en el trimestre septiembre-noviembre de 2021, la proporción de personas que estaban muy preocupadas de contagiarse fue de 19,9%; en Sincelejo fue 34,5% y en Bucaramanga y su área metropolitana 32,3%; por el contrario, el 44,8% en Villavicencio, el 41,9% en Quibdó, el 35,1% en Popayán y el 34,3% en Florencia estaban nada preocupados al respecto.

Intención de vacunación

De acuerdo con la encuesta, el 6,1% de los jefes de hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas estaban interesados en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus, el 4,7% no estaba interesado y el 89,2% ya se aplicó la vacuna. Por sexo, manifestó que sí se aplicarían la vacuna el 5,7% de las mujeres y el 6,9% de los hombres; respecto a quienes ya se la aplicaron, el 88,9% eran hombres y el 89,3% mujeres.