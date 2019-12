Congreso aprobó más recursos de regalías para las regiones productoras

Por unanimidad, la plenaria del Senado de la República aprobó en su octavo y último debate la reforma constitucional al Sistema General de Regalías.

El texto deberá ser conciliado con el aprobado por la Cámara. Para esta tarea el presidente del Senado, Lidio García, designó a sus colegas Paloma Valencia, del Centro Democrático; Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal; y Esperanza Andrade, del Partido Conservador.

Entre los principales elementos de la reforma está el aumento de los recursos para las entidades territoriales productores y los municipios con mayores necesidades insatisfechas.

La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, afirmó que el proyecto “logra un equilibrio muy importante, que las regiones productoras de Colombia que le dan tanta riqueza al país tengan unas mayores regalías porque es muy importante repartirlas bien, pero más importante es que se produzca. En segundo lugar, hay una ganancia para los municipios más pobres de Colombia. Para nosotros la equidad es un pilar fundamental y asegurar eso va a permitir que se reduzcan los índices de pobreza”.

Tras la aprobación, el Gobierno deberá presentar una nueva iniciativa que reglamente las disposiciones de la reforma constitucional. Entre los aspectos de esta se encuentra una eventual modificación de los OCAD, los cuestionados órganos que deciden sobre los recursos del sistema. Suárez señaló que el Gobierno tiene el compromiso que esta “permita un sistema ágil, eficiente y transparente”.

Consenso partidista

La senadora y ponente Paloma Valencia, del Centro Democrático, destacó “el consenso de todos los partidos. Están representados los intereses de las regiones, de la ciencia y la tecnología, del medio ambiente”.

A reglón seguido, la parlamentaria expuso los cambios que introduce la reforma en la distribución de los recursos. “El funcionamiento del sistema nos costaba el 5%, va a disminuir al 3%. La paz que estaba en el 6% va a quedar en el 7%. Ciencia y tecnología queda en el 10%, ganando un 0,5% adicional. Cormagdalena mantiene lo que tenía, el 0,5%. En los municipios priorizados con necesidades básicas insatisfechas hay una muy buena noticia para Colombia. Pasan de recibir el 10,7% al 15%. Eso significa en términos reales un aumento de más o menos 170% de los ingresos que están recibiendo actualmente”, señaló.

“Por otro lado, la inversión territorial, que reciben los departamentos se mantiene exactamente igual en el 34% de manera que no hay un territorio que vaya a ser afectado. Esas regalías que recibían los departamentos se mantienen. La segunda gran noticia es que los municipios productores que se sentían muy poco motivados a permitir la extracción de sus territorios porque decían que no les quedaba nada, van a pasar del 11,2% al 20%. Eso significa que casi se les duplican los ingresos por regalías. Y la tercera extraordinaria noticia es que tenemos un 5% adicional que irá directamente a los municipios productores, que tiene una ventaja: podrá ser anticipo ¿Qué queremos con eso? Que cuando inicie la fase de exploración la ciudadanía pueda ver las obras sociales en su territorio”, agregó.

Aumento importante

Por su parte, el senador liberal Luis Fernando Velasco destacó el aumento de recursos para los municipios con mayores necesidades. “A cerca de 800 municipios de Colombia las regalías les crecerán, por su pobreza, de entre el 60% y 70%. Por ejemplo, Yolombó, en Antioquia, esperaba recibir en la bianualidad $2.500 millones, va a recibir $1.380 adicionales. Buenaventura que recibía $42.700 millones pasa a recibir $67.000 millones. Es muy importante”, expresó.

Por su parte, el senador conservador David Barguil manifestó en referencia a estos municipios que es clave que se les creen unos indicadores para que mejoren sus condiciones.

“Como punto de partida para la distribución de los recursos las necesidades básicas insatisfechas deben ser un indicador para ayudarles a los que más lo requieren. Pero eso no se puede perpetuar porque casi que el sistema sería perverso y premiaría a los que no hacen la tarea o los que se roban los recursos. Si usted no logra que hagan la tarea, reduzcan pobreza, hagan acueducto, alcantarillado, casi que va a ser buen negocio seguir teniendo esos indicadores porque reciben más plata. Invito al Gobierno a que pensemos en unos indicadores que le exijan al ente territorial el mejoramiento de esas condiciones”, sostuvo.

A su turno, el senador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), señaló que es necesario que la ley reglamentaria permita que los recursos se ejecuten de forma “eficaz y transparente”.

“Recordábamos que aprobado el acto legislativo en 2011, la ley reglamentaria hizo un galimatías con los OCAD que terminó por entorpecer la ejecución y abrir resquicios para la corrupción. Este acto legislativo será reglamentado por una ley. Espero que reglamente de manera eficaz y transparente esta ejecución porque los modelos de OCAD hoy no son funcionales. Ministra, tendrán ustedes la oportunidad de hacer una ley adecuada y traerla al Congreso. Ojalá en el primer semestre”, señaló.