Empleados de Gobernación de Sucre piden alza salarial

Empleados de la Gobernación de Sucre anunciaron un cese de actividades con motivo de huelga ante la negativa de aumento salarial de los funcionarios.

Los trabajadores piden un aumento del 5.11%, correspondiente a la vigencia actual y cumpliendo a lo pactado con administraciones anteriores.

En este sentido, las directivas de Sintraofensucre ( Sindicato de Trabajadores Oficiales del Departamento de Sucre), junto con Sindeserpusucre (Sindicato de Servidores Públicos y de Servicios Públicos de Sucre), pidieron al Gobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver que se reúna con los trabajadores y cumpla el acuerdo, evitando el cese de actividades.

De acuerdo con uno de los voceros "es indispensable y sin aplazamientos concertar el incremento salarial del año actual del que van corriendo 10 meses". Según el vocero el incremento salarial se fue por debajo de lo pactado debido a la contingencia generada por la pandemia del covid 19, sin embargo para esta vigencia aseguran que no van a ceder a esas pretensiones del gobierno ya que "aunque nos digan que no tienen recursos no es cierto ya que han creado cerca de 100 nuevos cargos con salarios superiores a los actuales"