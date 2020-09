En Bogotá aún se evalúan medidas para retomar Pico y Placa

Sin fecha fija para que se reinstaure el Pico y Placa en Bogotá, al finalizar la tarde de ayer, el secretario Distrital de Movilidad, Nicolás Estupiñán, especificó de manera detallada cómo se están evaluando las velocidades en la Capital, para ver cuándo se reinstaurará esta medida.

“Seguimos analizando volúmenes y velocidades en la ciudad Capital. Estamos haciendo un análisis exhaustivo para poder determinar cómo está la velocidad promedio de toda la ciudad, y como está la velocidad en los 14 principales corredores. Lo que estamos encontrando es que a nivel ciudad, en promedio en la hora pico todavía estamos unos porcentajes de alrededor del 3 a 4% por encima de la velocidad que teníamos previo a que comenzara el Covid-19”, dijo ayer el secretario Estupiñan.

Si bien es cierto que algunos sectores de la sociedad se han referido a la necesidad de volver a instaurar esta medida, en distintas ocasiones la alcaldesa, Claudia López, precisó que esta no se impondrá hasta que no sea absolutamente necesario, pues ella está directamente relacionada con la contaminación ambiental, además es importante resaltar que el 100% aún no está interactuando con la ciudad.

“Esto hace parte de los análisis que estamos desarrollando y estamos teniendo algunas otras especificaciones, como por ejemplo qué hacer con los profesionales de la salud, otra de las preguntas que nos estamos haciendo para los análisis integrales que estamos construyendo para ver entonces cuándo y cómo volvería el Pico y Placa”, finalizó especificando el Secretario de Movilidad.

Concejales se preguntan

A este respecto, el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, le dijo a EL NUEVO SIGLO que imponer esta medida podría aumentar las aglomeraciones en el transporte público, lo que en estos momentos se está tratando de evitar a toda costa.

“Hay personas que están haciendo uso de su vehículo particular y ya no podrían hacer uso del mismo, tendrían que hacer uso del transporte público. Quisiera saber, además, qué tan técnicas fueron las medidas que tomó la Administración sobre dejar de manera permanente ciertos ciclocarriles, ahora que podría volver la restricción del uso del vehículo particular. No vaya a ser que, a cuenta de medidas improvisadas que no fueron tomadas con soporte técnico, se tomen medidas no ideales en medio de la pandemia”, le dijo a este Diario el concejal Forero.

Expertos opinan

EL NUEVO SIGLO consultó al investigador y experto en movilidad de la Universidad del Externado, Darío Hidalgo, y de acuerdo con él, la medida de Pico y Placa podría reducir la congestión a corto plazo, como de hecho lo ha venido haciendo, pero no es una solución estructural a los trancones en la Capital.

“A corto plazo es muy probable que la Alcaldía tenga que volver a implantar el Pico y Placa, porque la sensación de congestión se ha vuelto considerable y lo que hace esta medida es resolver, o por lo menos mitigar, de manera rápida y visible, el problema de congestión en la ciudad. No obstante, esta es una medida completamente insostenible en el corto mediano y largo plazo, y realmente es perversa”, le dijo a este Medio el profesor Hidalgo, quien se refirió a otras formas de solucionar las congestiones en la Capital del país.

A este respecto, el profesor Hidalgo explicó que lo que la ciudad tiene que hacer es evolucionar hacia una nueva manera de gestionar los viajes en vehículo particular, y la manera correcta de hacerlo es a través de la medida del cobro por congestión de las zonas de mayor uso para carros en la ciudad.