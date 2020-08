Bogotá: al pico de la pandemia le quedan al menos dos semanas

¿Cuándo terminará de atravesar Bogotá el primer pico de la epidemia? A dos días de que se cumplan cinco meses desde que se comenzarán a implementar todas las medidas que se han llevado a cabo para disminuir y contener la propagación del Covid-19 en Bogotá, pocas horas después de que arrancara la que será, al menos por ahora, la última medida de cuarentena decretada en Bogotá, ¿exactamente cuándo se acabará el primer pico de esta pandemia?

Si bien es cierto que la alcaldesa Claudia López ha dicho en reiteradas ocasiones que a este primer pico le hacen falta dos semanas, las que le quedan al mes de agosto, el Instituto Nacional de Salud (INS) precisó que esta se materializaría en octubre y que Colombia, de acuerdo con las estadísticas oficiales, tiene la pandemia en pleno ascenso.

No obstante, Bogotá ya interiorizó que deberá pasar las próximas dos semanas del pico, las cuales tendrán a ocho localidades en cuarentena para mantener a raya la meseta en la que ya se encuentran los indicadores de Covid-19 en la Capital, y espera que después de eso, comience a implementarse la denominada “nueva normalidad”, que se basará en un sistema de turnos.

“Todas las proyecciones muestran que la meseta durará hasta la tercera a cuarta semana, y por eso consideramos que esta sí será la última cuarentena selectiva en el sentido que Bogotá va a estar pasando el primer pico epidémico”, le explicó a EL NUEVO SIGLO el epidemiólogo de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández, quien prosiguió explicando que esta pandemia, a nivel mundial, ha tenido una dinámica en la que se ha movido por turnos, y le ha llegado el turno a Bogotá.

“Los países y las ciudades han ido en fila. Primero fue China, Europa y después fue América. Acá en Colombia, por ejemplo Barranquilla y Cartagena están pasando su primer pico. Ya lo pasó Leticia y Buenaventura. Siguen en el turno Bogotá y Medellín, y en este momento hay unos focos altos en la Costa, en Cesar y Montería. Todos vamos en fila y el primer pico lo va a pasar Bogotá este mes y las otras ciudades entre septiembre y octubre”, puntualizó el profesor Hernández, quien reiteró que en Colombia se están viviendo tres momentos de epidemias diferentes.

Una alta, en la que están Córdoba, Valle del Cauca y Cesar. Una intermedia, en la que se encuentran Sucre, Guajira, Bogotá y Medellín, así como unas bajas como las que se evidencian en las ciudades de Barranquilla y Cartagena.

¿Una meseta?

Adicionalmente, para las dos semanas que quedan de pico, la ocupación de unidades de cuidados intensivos (UCI) deberá seguir siendo el indicador al que se le deberá prestar más atención, pues proporcionalmente la ciudad aún no cuenta con suficientes camas y el manejo de este indicador es el que ha hecho que el pico de la pandemia en la Capital se vea más como una meseta.

“Bogotá tiene una proporción de 20 UCI por cada 100.000 habitantes. Las UCI son como las sombrillas: un producto que es indispensable en algún momento pero no todo el tiempo. En una casa de 5 personas con 2 sombrillas alcanza. En una casa con 100.000 personas hay 20 sombrillas, está lloviendo y todos tienen que salir pero no lo tienen que hacer al tiempo: ¿Qué hacer? Sacarlos de a 20 en 20 para que todos lleguen a su lugar de destino sin mojarse. Esa es la situación de Bogotá”, explicó a este Diario, Juan Manuel Cordovez, director del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes, quien añadió que precisamente por eso en la ciudad el pico se ha visto como una meseta.

“Recuerda que un pico por definición es un aumento seguido de un descenso. En otros países no había 20 sino 1.000 sombrillas. Sacaron a la gente, algunos se mojaron y otros murieron por no tener sombrilla y se ve claramente el pico de la gente que salió de la casa. Si no queremos que nadie se muera por no tener sombrillas, toca sacarlos despacito. Por eso en Bogotá, el pico se va a ver más como una meseta comparada con la de otros países, porque hemos sacado de a poquitas personas a la vez y ese es un gran mérito de la ciudad”, finalizó explicando el Profesor, quien no obstante refirió que hay que tener en cuenta que no todos necesitan sombrillas. "El cálculo es que en Bogotá hasta 30.000 personas podrían llegar a necesitar UCIs".

Proyecciones

Ahora bien, de acuerdo con la alcaldesa López, quien ha referido que el modelo de proyecciones epidemiológicas ha sido bastante asertivo para la Capital, dijo que Bogotá está en el tercer escenario previsto, que determina que a finales de agosto será el pico en hospitalización y en UCI que, es importante recordarlo, siguen en alerta naranja y roja, respectivamente.

De hecho, de acuerdo con los escenarios potenciales de casos Covid-19 positivos perfilados en Saludata, el escenario número tres que asume un distanciamiento social del 60% y el más cercano a la realidad, tiene el punto más alto de la ocupación de UCI y de hospitalizaciones generales alrededor del 31 de agosto, con una proyección de 2.081 UCI ocupadas, y 5.960 personas hospitalizadas.

Cuando la Alcaldesa socializó que haría una última cuarentena para terminar de pasar el pico, refirió que en efecto la ciudad se ha estabilizado y aunque tímidos, ya hay indicadores a la baja, razón por la cual la cola de este primer pico se vivirá con 1.280.000 personas menos en las calles, y empatará con la puesta en marcha de la denominada “nueva normalidad”, que se basará en turnos, “pues Bogotá no aguanta que saquen 7 millones de personas a la calle al tiempo”, precisó la Mandataria Distrital el jueves de la semana pasada.