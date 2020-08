¿Cuarentena en Bogotá es útil con 7 millones de personas en la calle?

Durante las dos semanas restantes que quedan del pico de la pandemia, estarán en cuarentena ocho localidades a partir de este sábado a la medianoche hasta el último día de este mes que, de acuerdo con la Administración Distrital, aún hacen parte del cuadrante donde velocidad y afectación del contagio por Covid-19 siguen siendo elevadas.

Aclarando que este último turno de cuarentenas no estaba previsto que se llevara a cabo hace una semana y media, cuando la alcaldesa dijo que por ahora no se decretarían más en la ciudad, de acuerdo con Claudia López esta medida debería disminuir aún más los indicadores generales de la pandemia en Bogotá, los cuales ya comenzaron a estabilizarse.

Efectividad

No obstante, los ciudadanos se preguntaban, ¿sí tiene sentido que ocho localidades que suman 1.280.000 personas -mucha menos gente de la que se aisló en los tres turnos de localidades anteriores- entren en cuarentena durante este momento del pico, cuando el resto de la ciudad ya está liberada de confinamientos?

El epidemiólogo de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández, explicó que Bogotá ya está entrando a una meseta y para mantenerla, esta medida es necesaria. En las últimas dos semanas, la ciudad se ha mantenido entre 95 y 105 mortalidades diarias, no ha habido tendencia al aumento; mientras las UCI también se han mantenido y el porcentaje de positivos ha estado entre el 30% y el 35%.

“Estamos en un nivel estacionario que se espera que disminuya la tercera a cuarta semana de agosto. Por ejemplo, a Israel le tocó volver a cerrar porque abrieron los colegios muy rápido. Toca poco a poco. Si no lo hubiéramos hecho como lo está haciendo Bogotá y Colombia, nosotros tendríamos una mortalidad cinco a diez veces mayor si no hubiéramos hecho esto. Hay que esperar, pero ya estamos en la meseta del primer pico y así hay que pasarlo”, le dijo a este Diario el epidemiólogo Hernández, quien no obstante volvió a referir que las cuarentenas deberían ser más focalizadas.

Adicionalmente, Hernández precisó que esta sí debería estar siendo la última cuarentena selectiva, “puesto que Bogotá ya está acabando el pico. Las ciudades van en fila y la Capital lo va a pasar este mes y las demás ciudades, entre septiembre y octubre”.

Así mismo, de acuerdo con el director del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes, Juan Manuel Cordovez, esta medida servirá para mantener la meseta previamente mencionada, pues “cuando tú sacas gente del sistema siempre bajarán los contagios.

Si ahora mismo se relajan las medidas, rápido se excederá la capacidad del sistema y en una semana no habrá unidades de cuidados intensivos. Para no excedernos hay que andar despacio, hay que mantener esa meseta”, le dijo a este Medio el profesor.

Por último, Cordovez hizo notar que mientras se controle el sistema como lo ha hecho Bogotá, “ciudad que ha avanzado todo el tiempo con el freno de mano puesto”, no permitirá que se salga de las manos. “Y no lo hará, si la última cuarentena por localidades se suma a todas las medidas que harán parte de la nueva normalidad, en donde la ciudad y los sectores funcionarán por turnos”.

Una explicación oficial

“Las localidades que repiten, repiten porque hay muchas variables que influyen como la edad de las personas, las zonas de comercio popular y las comorbilidades de sus ciudadanos, ente otras cosas. Hayan o no hayan hecho un gran esfuerzo, estas son localidades que aún tienen muy alta velocidad del contagio. Esta última cuarentena no es para premiar ni para castigar a nadie. Simplemente responde a la evolución de los indicadores del pico de la pandemia y tienen más riesgo porque tienen más velocidad”, aclaró la mandataria distrital.

Adicionalmente, la burgomaestre aclaró que esta no fue una decisión caprichosa, más importante aún, dijo que esta decisión no se tomó a partir del histórico de las localidades, sino de los últimos 15 días.

“Este último turno será el último y es el más pequeño, porque es lo estrictamente necesario que se necesita para terminar de pasar este pico de la pandemia en el mes de agosto. Quiero que los ciudadanos sepan que Bogotá es una megaciudad, súper densa y con profundas inequidades”, explicó la alcaldesa, quien posteriormente señaló, por ejemplo, porqué la localidad de Kennedy en estos momentos tiene la velocidad de contagio más baja de las 19 localidades que componen a la Capital.

“Kennedy está abajo en la velocidad de contagio. Su velocidad es muy bajita, mientras que, por ejemplo, Puente Aranda tiene menos casos, pero su velocidad es demasiado alta. Esa velocidad podría hacer una cosa masiva. Es contra intuitivo: esta decisión no se tomó frente al total de casos, del histórico, de los casos que comenzaron en mayo, no. Lo que importa es la foto de los últimos 15 días y en ella, Kennedy tiene la menor velocidad de contagios en Bogotá, mientras que Puente Aranda tiene la mayor”.

De acuerdo con la Administración Distrital, gracias a las cuarentenas a finales de agosto va a comenzar a bajar el contagio más sostenidamente de como se había proyectado. Sin embargo, aunque vamos bien en la tendencia, aún quedan unas localidades que están muy arriba tanto en velocidad como en afectación y, de ahí, este último turno de cuarentenas.