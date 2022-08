En tributaria faltó revisar cobros a las sociedades y replantear el IVA

Aunque el texto de la reforma fiscal presentada por el Gobierno ha sido acogido por la mayoría de los colombianos y expertos de manera positiva, se tienen algunas sugerencias o inquietudes para hacer de esta propuesta un texto más completo.

Varios gremios se han pronunciado al respecto, pero también desde diferentes sectores se han conocido los pormenores de lo que será una de las reformas tributarias más ambiciosas del país.

EL NUEVO SIGLO consultó con uno de los mayores expertos tributaristas del país, quien pidió mantener su nombre en reserva. El experto indicó que existen muchos puntos a favor, pero que podrían haberse introducido algunos cambios al texto presentado.

“Me parece que es una reforma muy bien intencionada. Yo creo que la deuda del país es muy grande, la deuda social; siempre he pensado que el presupuesto público colombiano ha sido en realidad deficitario, porque nunca las apropiaciones presupuestales que se aprueban han tenido en cuenta todo lo que verdaderamente se requiere para que el Estado cumpla con todos los deberes que tiene desde el punto de vista social, de manera que en ese aspecto me parece positivo”, expresó.

Otros de los puntos a favor fue el de quitar las exenciones: “También me parece positivo que se eliminen un montón de beneficios tributarios que son inadmisibles y que rompen y le quebraron la equidad al sistema tributario. Hay algunos que en particular me parecería que vale la pena que lo repensaran, por ejemplo, lo relacionado con los libros, pero en general me parece que eso una medida positiva”, manifestó.

Impuesto al patrimonio

En el caso del impuesto al patrimonio, parece ser uno de los que mejor recibimiento ha tenido. Para el experto, este debió incluirse hace tiempo. “He sido partidario del impuesto al patrimonio, a mí me parece que es justo que los que más tenemos paguemos impuestos al patrimonio. Yo soy contribuyente y lo seré con mucho gusto, porque esto tiene que ver con colaborar para financiar todo este gasto social que se requiere en el país”, apuntó.

Renta a personas naturales

Desde esta orilla se cree que el impuesto de renta a las personas naturales podría haber tenido una base mayor, bajando el umbral de ganancias. “Creo que el impacto de la reforma sobre las personas naturales me parece que es justificado, lo que pasa es que yo creo que no deberían arrancar de $10 millones sino desde más abajo, porque se tiene la capacidad contributiva para sufragar más; a mi manera de ver se debería hacer por ahí desde $5 millones en adelante”.

Impuesto a las sociedades

“Ese monto significativo a la tributación de las personas naturales debería ir de la mano de una reducción del impuesto sobre las sociedades, porque verdaderamente la imposición colombiana a las empresas es una cosa brutal, en el promedio mundial es del 22% de la tarifa del impuesto a las sociedades y en Colombia es del 35%”, manifestó.

Así mismo el experto sostuvo que se debe revisar el impuesto a las ganancias ocasionales: “Me parece que establecer un impuesto de ganancias ocasionales como si fuera una renta ordinaria no es justo, porque el impuesto de ganancias ocasionales, como su nombre lo indica, es de ganancias ocasionales, esas ganancias extraordinarias que no deben ser gravadas como sí se gravan las ganancias normales y las rentas normales”, manifestó.

Le puede interesar: Los pros y los contras de la creación del Ministerio de la Igualdad

¿Cambios en el IVA?

Una de las críticas que se le podría hacer a esta reforma, según el experto, es que el Gobierno no aproveche para hacer cambios en el IVA, teniendo la oportunidad y la alta favorabilidad que tiene: “Puede hacer una reforma que el país necesita con el IVA ,una medida importante y que podría generarle unos recursos muy significativos que seguramente podrían ser correlativos con una reducción del impuesto a las sociedades, porque con un impuesto tan alto es muy difícil que Colombia compita con otros países”, señaló.

Aunque aún no se ha ahondado en el tema, uno de los puntos que sí se ha visto en redes sociales es el de poner una carga impositiva a las iglesias, propuesta liderada por la senadora Katherine Miranda.

Ante esto, el abogado tributarista comentó que “hablaría en general de las entidades sin ánimo de lucro. A mí me parece que el país necesita un sistema completamente unificado de entidades sin ánimo de lucro, incluyendo todas las corporaciones, asociaciones, en fin, todas que queden bajo un mismo régimen, con unas mismas reglas. Además, aquí como se estructuró un sistema de régimen tributario especial, que creo que viene operando muy bien y que está bien regulado, pues lo que se trata es de retocarlo y quedaría muy bien. Allí se podrían incluir no solamente las iglesias sino todas las entidades sin ánimo de lucro cuyo régimen tenga preferencias especiales, porque todas las excepciones y reglas especiales generan problemas”, concluyó.

Mipymes

De otra parte, Acopi Bogotá-Cundinamarca, gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas, expresó su preocupación tras confirmar que el texto de reforma tributaria no incluye medidas diferenciales para las Mipymes, sector que genera cerca del 80% del empleo formal y el 50% del PIB del país.

“Se trata de la Tarifa diferencial de Renta y el Incentivo al Valor Agregado, dos propuestas que el gremio de las pequeñas y medianas empresas considera fundamentales para el desarrollo industrial del país y que el Gobierno nacional no incluyó en el texto que presentó al legislativo. La propuesta mantiene una tasa única del 35% para el Impuesto de Renta a las empresas, sin tener en cuenta su tamaño”, sostuvo la agremiación.