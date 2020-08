No se extenderían cuarentenas rotativas en Bogotá: alcaldesa

A partir de ayer comenzó la cuarentena el tercer grupo de localidades que, por los próximos 14 días, estará en aislamiento riguroso para disminuir la velocidad del contagio de Covid-19 en la Capital.

De esta manera, Suba, Barrios Unidos y Engativá a partir de hoy se suman a Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón que ya están en cuarentena y que lo estarán hasta el próximo 6 de agosto. Eso quiere decir que por los próximos seis días habrá ocho localidades, las cuales suman alrededor de cuatro millones de habitantes, en cuarenta y solo con cuatro excepciones.

Habiendo transitado la mitad del tiempo de lo que se presupone será la duración de este primer pico de la pandemia, con 3 semanas y media por delante, ayer la alcaldesa, Claudia López, le respondió a EL NUEVO SIGLO que aún no está contemplado extender las cuarentenas rotativas, una vez se termine el tercer turno, pero también dijo que para la Capital es “absolutamente insostenible” que se saquen siete millones de personas a la calle.

“Como lo hemos ido viendo con las cuarentenas sectorizadas, en la medida en que logremos que no haya más de 4 millones de personas en la calle y con menos interacción, lograremos un mejor control. Ahora, cómo continuar con ese cuidado es una cosa que evaluaremos con el Gobierno nacional, cuál es la mejor manera de hacerlo. Pero repito: es absolutamente insostenible para el cuidado de la vida, que nos saquen siete millones de personas a la calle. Eso no lo resiste el manejo de la pandemia y dispara el nivel de contagio”, le respondió la Mandataria Distrital a este Diario.

La alcaldesa López, quien dijo que en Bogotá no ha habido colapso de nada, -UCI, hospitales o funerarias-, además aclaró que en este momento, lejos de habilitar más sectores, no se ampliará la capacidad de Transmilenio, pese a que ese no es el lugar de mayor riesgo, es la casa.

Un balance que se demora

Punto aparte, la Alcaldía Mayor explicó que por ahora no se puede hacer un balance de qué tan efectivas fueron las primeras dos cuarentenas por localidades y si hubo un impacto real sobre el RT - velocidad del contagio-, “pues todo lo que hacemos hoy no se verá reflejado mañana, lo veremos en 15 o 20 días. El antes y el después de las localidades no lo tenemos”.

No obstante, la Alcaldesa aclaró que lo que hoy sí ya se tiene claro frente al RT -que se mide hace 15 días-, es que como se comporta el índice de movimiento en la ciudad, así se comporta el RT del virus en la ciudad.

“Entonces qué han logrado las cuarentenas localizadas: bajar más o menos en un 50% el nivel de movimiento y de interacción de gente que había en la ciudad. Cuando ese indicador baja, y ese si lo podemos medir, sabemos que ha bajado en promedio un 50% en las localidades que han ido a cuarentena. Y cuando baja, a las dos semanas vemos que el RT muestra que bajó. Ahí vamos con un retraso, pero tenemos confianza porque con lo que hicimos en Kennedy, y ahí sí tenemos el antes y el después, fue una medida muy eficiente. Por eso estamos haciendo lo mismo aquí”.

Adicionalmente, la Alcaldesa dijo que habrá casos nuevos y que suprimir el virus implicaría que todo el mundo tendría que estar sin salir de su casa por lo menos dos meses seguidos, “y eso es inviable en nuestra sociedad. Lo que tenemos es que bajar la velocidad porque siempre habrá casos pero tenemos que hacer que no sean al tiempo y que no se acumulen demasiados para que no se ponga en riesgo el sistema de salud”, precisó la Mandataria Distrital, diciendo que a la fecha eso se ha logrado en la ciudad.