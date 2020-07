La vacuna contra el Covid tomará de 8 meses a un año: OPS

El presidente Iván Duque destacó hoy la cifra 50.370 personas recuperadas del coronavirus, y dijo que eso se debe a varios factores, como la conciencia ciudadana que en su mayoría a acatado las normas de bioseguridad.

El jefe de Estado dijo que mientras en junio tuvimos 46.781 recuperados, hoy pasamos de los 50 mil, y eso demuestra que "el esfuerzo ha valido la pena".

El mandatario también se refirió a las cifras que ponen a Colombia en una buena posición frente otros países. Por ejemplo, que en muertes por millón de habitantes Colombia tiene Colombia 80, mientras Estados Unidos reporta 400 , y Francia 47.

Por ello insistió en que el fallo de tutela que les permite a las personas mayores de 70 años salir a actividades al aire libre será apelada porque el 49% de las muertes en Colombia se registra en mayores de 70 años, pero representan más del 30% de ocupación de camas UCI.

"Insistimos en el aislamiento obligatorio preventivo, por eso vamos a apelar tutela, pero dando espacios de calidad de vida a nuestros adultos manteniendo bajas tasas de mortalidad", dijo.

Por ello, el presidente dijo que el Gobierno seguirá creciendo en capacidades y fortaleciendo laboratorios, seguimos fortaleciendo laboratorios.

A su turno, el ministro de Salud, Fernando Ruíz, dijo que el país hoy cuenta con 7.113 camas UCI, de las el 30% está destinado a pacientes Covid, y de ellas 58% para mayores de 50 años.

El país, dijo, a finales de julio 2.971 ventiladores mecánicos nuevos de los 4.658 adquiridos, y de ellos se han entregado 745 a diferentes hospitales en el país. La meta del Gobierno es entregar un total de 4.702 a finales de agosto.

Además, han sido capacitados con apoyo de la academia y ventiladores del sector salud más de 28 mil servidores de la salud.

Vacuna.

Por su parte, el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa da Silva, dijo que actualmente hay 150 proyectos de desarrollo de vacuna contra el Covid-19, 11 de ellos en fase de ensayos clínicos.

"Es muy importante que Colombia esté participando en los ensayos de esas vacunas. Pero tener una vacuna puede tomar de ocho meses a un año", explicó.

Medidas efectivas.

Mientras, Gina Tambino, vocera de la OPS/OMS en Colombia, felicitó al gobierno colombiano por "las medidas efectivas" que se han adoptado para contener la pandemia.

"Estas medidas de protección básica ha tenido un efecto importante y así lo respaldan las cifras. Ahora el compromiso es de todos hasta que las estadísticas nos muestren que los contagios han bajado. La apertura es necesaria pero se necesita responsabilidad de todos".

A su turno, el médico Carlos Álvarez, director de estudios Covid y presidente de la Sociedad Colombiana de Infectología, señaló que el virus en Colombia está igual que en todo el mundo.

"Todos tenemos el mismo riesgo de contagiarnos, pero algunas personas tienen más riesgo de complicarse, en especial las personas de mayor edad. Pero si a ello se suman otras comorbilidades, esa posibilidad de muerte aumenta mucho más".

El experto fue claro en que "estar en una UCI no garantiza que uno salga vivo, estar en una UCI implcia que entre 30% y 40% fallece, o sea, no es solo tener una cama de cuidado intensivo. El mejor antídoto en no contagiarse, por ello es tan importante bajar la velocidad de contagio", afirmó.

Incluso, el experto aseguró que una persona recuperada de coronavirus es suceptible de volverse a contagiar, pues es una de las características de esta enfermedad.

Carlos Cano, director del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana, reiteró la necesidad del aislamiento obligatorio para proteger la vida de las personas mayores de 70 años, que son las más vulnerables. Sin embargo, dijo, no es la única medida efectiva.

"El llamado es a tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger a estas personas, por ejemplo el lavado de manos y el uso de tapabocas cuando las personas que llegan de las calles ingresan a su casa y se acerca a los adultos. Es dentro del propio hogar donde se necesitan muchas más medidas de prevención.

Al respecto, el presidente Duque insistió en el "autocuidado en la casa con las mascotas, para evitar que ahí comience la cadena de contagio", concluyó.