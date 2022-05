Tensión entre concejales por elección de nuevo Contralor de Bogotá

En medio de una acalorada discusión que giró en torno al impedimento a varios concejales que, de acuerdo con los ciudadanos que interpusieron este recurso, no podían hacer parte de la votación del nuevo Contralor Distrital, ayer el Concejo seleccionó, para asumir tal cargo, al actual vice contralor general del país, Julián Mauricio Ruiz, con 29 votos a favor y seis en blanco.

En cuanto al trámite de los impedimentos, hubo discrepancias con relación a la forma en la que debía proceder la plenaria.

“Esos votos son los que conforman la bancada de los organismos de control, es decir, que son los concejales que se reparten los organismos de control siempre. Yo había dicho varias veces que Julián Mauricio Ruiz iba a ser el nuevo Contralor de Bogotá porque es el que dijo el Contralor General, Felipe Córdoba. Había dicho que él iba a ser coronado como resultado de una transacción burocrática y lo que vimos hoy no solamente fue una transacción de este tipo, sino que fue una violación abierta al reglamento del Concejo de Bogotá y a la ley”, advirtió ayer a EL NUEVO SIGLO el concejal Carlos Carrillo, del Polo Democrático Alternativo.

El concejal se refirió a cómo el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cepaca) es una normativa que se debe cumplir y que, en su opinión, se ‘pasaron por la faja’, puesto que no se le dio trámite a un impedimento que tenía el concejal de la Alianza Verde Libardo Asprilla, quien tiene una investigación abierta.

“Él no puede tomar parte en la elección de quien lo está investigando. Había que resolverle ese impedimento. Para hacerlo se necesita un punto en el orden del día que le dé trámite a los impedimentos y recusaciones, y el reglamento dice que las elecciones de los funcionarios públicos que haga el Concejo los haga en una plenaria citada exclusivamente para el tema de la elección. Y aquí se tramitaron impedimentos y recusaciones en la misma sesión. Eso no se podía hacer”, añadió el concejal Carrillo.

Por último, dijo que tenía que citarse con tres días de antelación a la elección. “Iba a quedar aplazada tres días y el presidente del Concejo, Samir Abisambra (Partido Liberal), decidió seguir de frente, violar el reglamento y rechazar de plano las recusaciones. No las tramitó”, finalizó.

Le puede interesar: Julián Mauricio Ruiz, elegido nuevo contralor de Bogotá

Impedimentos sí se tramitaron

Por el contrario, el presidente Abisambra le dijo a EL NUEVO SIGLO que ayer se le dio trámite a los impedimentos y que era necesario sentar un precedente para que las labores del Concejo no se sigan torpedeando con este tipo de acciones.

“Para elegir al Contralor hay que tramitar los impedimentos, de lo contrario no podrían participar. En el Concejo han cursado una cantidad de recusaciones infundadas y temerarias, y yo como presidente, si no le pongo un ‘tatequieto’ al tema, no nos van a dejar trabajar y ejercer nuestra obligación”, indicó el concejal Abisambra, quien añadió que hace cuatro años, en la elección del actual Contralor Nacional, se tramitaron los impedimentos y la votación en una misma sesión. “Eso fue lo que hicimos acá”.

“Hoy llegamos y encontramos una recusación a cuatro concejales de Bogotá a las 8 de la mañana y sin ningún fundamento. Me metieron a mí, aduciendo que yo tenía investigaciones abiertas en la Contraloría, lo cual es falso, y tengo la certificación de este ente de control, de fecha de hoy, de que no tengo ninguna investigación”, puntualizó.

Precisó que lo que estos impedimentos buscan es entorpecer el proceso, cualquier proceso que se presente, y si el Concejo no mandaba un mensaje a la ciudadanía de que la corporación está dispuesta a trabajar para lo que fue elegida, “ahí estaríamos, no escogeríamos, mañana habría otro impedimento y no nos dejarían trabajar jamás”.

“Te apuesto que de aquí en adelante, después de lo que hicimos hoy, el tema de las recusaciones infundadas y temerarias se acabó. Y las recusaciones las tramité y tan así que puse en consideración de la plenaria si cumplían o no con los requisitos legales. Una de las modificaciones que metimos en el reglamento fue que estas tienen que tener unos mínimos legales y el concejal Carrillo no está de acuerdo”, aseveró el presidente del Concejo, quien se preguntó:

“Una investigación de Lucía Bastidas del año 2005 y una de Álvaro Acevedo como del 2001, cuando los procesos de responsabilidad fiscal tiene una prescripción de cinco años, ¿tú crees que eso tengo que tramitarlo? Lo puse a consideración de la plenaria y 29 concejales votaron que no debía darle trámite a esa recusación y seguir con el proceso de elección. Y Asprilla no votó porque su impedimento fue aceptado. Él sí tiene investigaciones con la Contraloría”, concluyó.