Ecopetrol produce más de 1.000 barriles diarios con fracking en EU

El presidente, Felipe Bayón, resaltó que con la producción en Estados Unidos y Brasil, la compañía espera que para 2026 y 2027 tenga entre 120.000 y 140.000 barriles fuera de Colombia

______________________________________

Cerca de 1.400 barriles diarios de petróleo está produciendo Ecopetrol bajo la modalidad el fracking en Estados Unidos, el cual se realiza hace cuatro meses.

Así lo anunció el presidente de la compañía, Felipe Bayón, quien aseguró que la petrolera está realizando este procedimiento gracias a la alianza con OXY.

“Estamos ya con una producción de más o menos 1.400 barriles diarios, ya hemos perforado pozos, ya hemos fracturado pozos, vamos a incrementar el número de taladros el próximo año”, dijo Bayón.

Asimismo, el presidente de Ecopetrol resaltó que bajo la óptica de la producción afuera del país, como Estados Unidos y Brasil, la compañía espera que para 2026 y 2027 tenga entre 120.000 y 140.000 barriles de producción por fuera de Colombia.

Con respecto a la solicitud por parte del Ministerio de Hacienda para que Ecopetrol entregue un dividendo extra a sus accionistas este año, Bayón dijo que la iniciativa es buena u no impactará a la empresa.

“Lo que pide hacienda está en todo el sentido. Usar una reserva que no fue necesaria no va a impactar a Ecopetrol, eso dicen las calificadoras. Es una buena noticia. No afecta plan de inversión que se anunció”, dijo.