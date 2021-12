Miguel Uribe cabeza de lista al Senado del Centro Democrático

ÁLVARO URIBE Vélez confirmó, a través de un comunicado, que Miguel Uribe Turbay será la cabeza de lista al Senado por el Centro Democrático.

El expresidente escribió: “Sobre el tema del encabezamiento de la lista he escuchado argumentos totalmente respetables, especialmente de las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. He contestado con afecto, respeto y sinceridad. Ambas representan valores superiores requeridos por la patria. Paloma Valencia, con erudición y templanza, ha realizado una tarea de valentía personal y patriótica en la Comisión Primera del Senado”.

Acerca de María Fernanda Cabal expresó: “Con valor civil y agudeza, encarnó el sentimiento de autoridad y defensa de los ciudadanos y de sus bienes durante el paro que confundió la protesta legítima con la violencia, paro que quiso destruir a su tierra del Valle del Cauca. Digo a ambas, también a Rafael Nieto y a Alirio Barrera, que Colombia y nuestro partido los necesitan”.

Luego explicó las razones por las que eligió al exsecretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe. “En agosto de 2020, en las dificultades de la pandemia y en las personales, estas por el proceso judicial de quienes sólo me conocen por la tergiversación de adversarios, acordé con el joven Miguel Uribe que él asumiría encabezar la lista al Senado de la República. Lo hice en virtud de una atribución estatutaria, que poco ejerzo, porque prefiero la discusión y búsqueda de consenso en el seno del partido, el tranquilo tratamiento de las contradicciones en la base de la colectividad”.

Finalmente, sobre Uribe Turbay dijo que él “también combina la política con el estudio, comparte que las ansiedades de la juventud tienen un camino en los caminos que nos inspiran”.

“Pienso que debo honrar la palabra empeñada con Miguel Uribe, palabra que le conviene al partido; ayuda en lugar de afectar en la tarea de compañeras como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Además, se puede afianzar la ampliación de la convocatoria”, reiteró.

También hizo alguna referencia con respecto al candidato oficial del partido: “Veo con urgencia dedicar nuestros esfuerzos a impulsar la candidatura de Óscar Iván Zuluaga, quien a su rectitud y preparación suma su sentido social, su destreza y condiciones para el éxito económico de la Nación. El doctor Zuluaga entiende que esta hora de la Patria exige mucha firmeza en la autoridad para derrotar la violencia y el narcotráfico”.

Por último, expresó: “Honrar la palabra es un imperativo de los gobiernos, de los partidos y de los ciudadanos. Incumplir la palabra crea inseguridad en el colectivo y si algo se necesita en el mar tempestuoso es que “el sonido de la trompeta sea cierto y fuerte”.

Reacción de Cabal

María Fernanda Cabal, que aspiraba a ser cabeza de lista por recibir el 22% de apoyo de los militantes del partido en las encuestas de elección interna de candidato presidencial, ya había manifestado en los últimos días su inconformidad ante el encabezamiento de Uribe Turbay.

En declaraciones a la Revista Semana mostró su inconformismo por esta decisión y dijo que “el mensaje enviado por el exmandatario, con esta decisión, es confuso e incomprensible”.

La actual senadora considera que quien debe definir la cabeza de lista al Senado es el Directorio Nacional y no Álvaro Uribe.

Ella opina que lo mejor que puede hacer el partido para enfrentar este momento, “afectado por ser identificado como partido de Gobierno”, es “recoger de nuevo las banderas de Uribe para renovar y ampliar las bases”, pero que la decisión de Uribe no ayuda mucho.

Asimismo dijo en sus redes: Yo le tengo mucho respeto a Miguel Uribe, me parece magnífico si quiere entrar aquí, pero no es un buen ejemplo una cabeza de lista que haya votado por el ‘sí’, que venga del Partido Liberal, de Cambio Radical, porque uno dice entonces: ‘Se lo dije’. Este partido parece que premia a los advenedizos y castiga a los propios, ese ejemplo no se puede dar”.