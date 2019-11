"Producida vacante del Fiscal debió haberse hecho la terna"

Exmagistrado Alfredo Beltrán se refirió a la función electoral de altas Cortes en una eventual reforma a la justicia

Finalizó este año y el gobierno de Iván Duque no encontró el ambiente para radicar la reforma a la justicia, cuyo primer intento de su parte se hundió en 2018 y, posteriormente, en junio pasado también claudicó una iniciativa de Cambio Radical a la que le había manifestado su apoyo.

Este Diario dialogó con el exmagistrado Alfredo Beltrán sobre las funciones electorales de las altas Cortes, un tema que eventualmente sería abordado por una futura reforma judicial.

EL NUEVO SIGLO: ¿Las Altas Cortes deben mantener sus funciones electorales?, a propósito de las dificultades de la Suprema para elegir sus magistrados pues no ha logrado llenar seis vacantes…

ALFREDO BELTRÁN SIERRA: Lo que de las Cortes provean las vacantes cuando se presenten en su propio seno, no es una invención de la Constitución del 91, fue la fórmula a la que se llegó en el plebiscito del 1 diciembre del año 57 porque, recuerden, allí se dijo que la Corte Suprema y el Consejo de Estado serán paritarios. Se dijo que los magistrados tendrían vitalicidad en el ejercicio del cargo o por lo menos hasta llegar a la edad de retiro forzoso, y proveerían las respectivas vacantes que se presentaran en la corporación.

¿Para qué se previó ese sistema? Para garantizar la independencia de la Rama Judicial frente a la posibilidad de que tuvieran injerencia los partidos políticos en la provisión de los cargos de las altas magistraturas, en ese momento Corte Suprema y Consejo de Estado, cuando estábamos saliendo del enfrentamiento violento entre los partidos del 45 al 57.

Esa fue la fórmula que se ideó. En la Constitución del 91 se previó no dejar la cooptación absoluta así como la vienen manejando la Corte Suprema y el Consejo de Estado sino busquemos una cooptación restringida, en el sentido de que el Consejo Superior de la Judicatura manda unas listas a la corporación donde se haya producido, para que dentro de esas listas ellos elijan al magistrado.

De manera que prever el problema de cómo se proveen las vacantes en este momento en que hay seis y se puede aumentar el número en la Corte Suprema de Justicia, creo que el tiempo no alcanza para que se haga primero la reforma y luego se provean las vacantes.

Lo que hay es que proveer las vacantes y luego el Congreso, que es constituyente derivado, y eso requiere un acuerdo en el Ejecutivo y los miembros del Congreso si quieren adoptar una reforma, la convengan de tal manera que ella pueda surgir luego de un debate interno donde haya un acuerdo sobre cómo se haría la reforma.

ENS: ¿Cuál es su opinión acerca de funciones electorales de altas Cortes en materia de altos dignatarios?

ABS: La Corte tiene la función de proveer el nombramiento del Fiscal pero de terna que presente el Presidente de la República para que aunque forma parte de la Rama Judicial, sin embargo la Fiscalía tiene autonomía administrativa y autonomía presupuestal conforme lo dispuso en su creación la Constituyente del 91.

Si eso es así., cuando se produjo la vacante de Fiscal, el Presidente de la República debería haber provisto la terna, pero hasta ahora no ha habido terna. De manera que hasta este momento, no podría decirse que la Corte ha incumplido con la función de proveer el cargo de Fiscal.

Que el Presidente de la República consideró que mientras la Corte no estuviera debidamente integrada, no mandaba la terna es una consideración de orden político-institucional que hizo, pero frente a la Constitución, producida la vacante pues debería haberse producido la terna, a lo mejor ya habrían elegido en propiedad, no sabemos porque la terna hasta ahora no se presentó.

ENS: ¿Y qué opina sobre la función de elegir Registrador Nacional?

ABS: En ese punto también hemos tenido evolución, recuerden cómo el Registrador en un momento fue elegido por el Consejo Nacional Electoral, el cual a su turno era elegido en la proporción en que se encontraran representados los partidos políticos en el Congreso. Posteriormente para evitar esa politización se dijo que lo elijan los presidentes de las Cortes.

Se quiere que el Registrador sea un funcionario de alta capacidad pero que no dependa tanto como antes dependía de la elección conforme a la decisión que adopten sobre esos los partidos. Me parece que hasta ahora ha funcionado bien, no hay quejas en el sentido de que haya habido parcialidad política de los últimos registradores a favor o en contra de un partido determinado.