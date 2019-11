ProBogotá Región reunirá a los pesos pesados

Al evento asistirán la alcaldesa electa, Claudia López, y el futuro gobernador del departamento de Cundinamarca, Nicolás García

ProBogotá Región, una fundación con sede en Bogotá sin ánimo de lucro, privada e independiente que busca incidir en la formulación de políticas públicas de largo plazo para la capital del país, llevará a cabo hoy, en las instalaciones del Club El Nogal, el evento, 5 Años ProBogotá Región.

Con la asistencia del presidente de la República, Iván Duque, y la instalación a cargo del presidente de ProBogotá, Juan Carlos Pinzón, este encuentro convocará a varias de las personalidades más representativas a nivel nacional e internacional en materia de administraciones de grandes ciudades.

Por ello, al evento asistirán el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y la alcaldesa electa, Claudia López. Y también asistirán el gobernador de Cundinamarca, Emilio Rey, y su sucesor, Nicolás García.

Sector privado

Así mismo, al primer panel, denominado Sector privado y desarrollo de ciudades a nivel global, asistirán María Gotsch, presidenta y CEO de Partnership Fund for New York City, y Mateu Hernández, CEO de la organización sin ánimo de lucro Barcelona Global.

Hernández es abogado de la Universidad de Barcelona y magíster en Política Pública de la Universidad Pompeu Fabra. Dentro de su trayectoria profesional se destaca su participación como miembro del cuarto comité internacional del plan estratégico para Nueva York y haber hecho parte de la junta asesora para la estrategia de marca de la ciudad de Oslo en Noruega.

También hablará Gastón Urquiza, director ejecutivo de la Fundación Metropolitana de Buenos Aires, y este panel estará moderado por Luis Guillermo Plata.

En el panel Red Pro y las ciudades capitales participarán Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín; Maurice Armitage, alcalde de Cali; Azucena Restrepo, presidenta ejecutiva de Proantioquia; María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico; y Ana María Badel, directora ejecutiva de ProBarranquilla. Este segundo foro estará moderado por Alejandro Santos, director de la Revista Semana.

Los internacionales

Adicionalmente habrá una conferencia sobre ciudades inteligentes, liderada por Jaana Remes, Partner McKinsey Global Institute, y posteriormente se llevará a cabo el tercer panel Uso de datos para soluciones de ciudad. A este panel participarán Daniel Chenok, director del IBM Center For The Business of Government; Santiago Garcés, director de Innovación y Desempeño, CIO de la ciudad de Pittsburg; Marcelo Cataldo, Presidente Ejecutivo de Tigo; Juanita Rodríguez, Vicerrectora de Innovación de la Universidad EAN y Presidenta Junta Directiva BICTIA. Este evento estará moderado por Andrés Cadena, Senior Partner McKinsey.

Punto aparte, este evento contará con el lanzamiento de la Alianza Bogotá Inteligente, en el que participarán la Universidad Externado de Colombia; la Universidad del Rosario; la Universidad EAN, Tigo y ProBogotá.

En horas de la tarde se llevará a cabo el siguiente panel, Lecciones aprendidas – Casos exitosos en ciudades, en el que participarán Antonio Villaraigosa, Exalcalde de Los Ángeles. Villaraigosa ha sido miembro de la Asamblea Estatal de California y del Consejo de Los Ángeles y es licenciado en Historia de Universidad de California en Los Ángeles y tiene un posgrado en Jurisprudencia de la Universidad People College of Law.

En este foro también participará Rodrigo Azócar, Expresidente de la empresa Metro de Santiago. Azócar es un ingeniero, académico y consultor chileno. Por último, entre 2014 y 2018 se desempeñó como presidente del directorio de la estatal Empresa de Transporte de Pasajeros Metro de Chile (Metro de Santiago). Por último, en este panel hablará Esperanza Aguirre, Expresidenta de la Comunidad de Madrid. Ella es una política española, ministra de Educación y Cultura entre 1996 y 1999, presidenta del Senado entre 1999 y 2002 y de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012. También ejerció de presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2016. Este panel estará moderado por Juan Carlos López, Periodista y Presentador de CNN.

Adicionalmente se revisarán los logros de Cundinamarca entre el 2016 y el 2019 y se hará un panel titulado El papel de los empresarios en el desarrollo del país. Este panel contará con las intervenciones de Nayib Neme, Presidente Grupo Chaidneme; Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar; Simón Borrero, CEO y Cofundador de Rappi, y Jorge Mario Velásquez, presidente Grupo Argos.

Por último, se llevará a cabo el conversatorio, Bogotá y la región en los próximos cuatro años, en el que participarán Claudia López, Alcaldesa Electa de Bogotá y Nicolás García, Gobernador electo de Cundinamarca. Este panel estará moderado por Juan Carlos Pinzón, Presidente de ProBogotá, y finalmente el alcalde Enrique Peñalosa se encargará de las palabras de clausura.