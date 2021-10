Se dispara el crecimiento de los pagos digitales en Colombia

Desde el año pasado, con el aislamiento provocado por la pandemia de covid-19, la tecnología comenzó a acelerar el acceso a herramientas financieras en Latinoamérica. Según un estudio elaborado por Mercado Pago y Trendsity, uno de cada cuatro usuarios de billeteras digitales en la región las adoptó durante el confinamiento, y más de la mitad de los usuarios desarrolló mayor interés en herramientas de ahorro e inversión.

La investigación tiene como objetivo entender la situación actual de la educación financiera y analizar los desafíos que existen en ese sentido, para lograr una masiva inclusión al sistema financiero de la mayoría de la población.

En el caso de Colombia, se han presentado avances importantes en materia de inclusión financiera. Muestra de esto es el incremento en el indicador de acceso a productos de este tipo, que en el país subió al 87%, según la Banca de las Oportunidades.

Esto coincide con lo hallado en el estudio de Mercado Pago y Trendsity, en el que se observaron también progresos en materia de utilización de pagos digitales. Acorde a la investigación, en el indicador de acceso a herramientas de cobro digital por parte de vendedores, el país mostró una de las tasas de adopción de esta tecnología más grandes en toda la región con un 40% de los encuestados y solo superado por Argentina. Entre los vendedores consultados, el 91% asegura que la utilización de estas herramientas les permitió llegar a más clientes durante la pandemia.

Billeteras digitales

Así mismo, el 86% de los colombianos que utilizan billeteras digitales manifestó que la pandemia potenció la digitalización, mientras que el 68% de los no usuarios de billeteras reconocieron esta transformación. De hecho, las billeteras digitales actúan como impulsores para el ingreso de personas al sistema financiero y ayudan a los usuarios a adquirir nuevos conocimientos en el área. El 30% de los usuarios de estas tecnologías respondieron más preguntas sobre temas financieros, comparado con un 16% de consumidores que no las usan.

En materia de educación financiera, el 87% de los encuestados en el país coincidieron en decir que se necesita de mayor educación e información para acompañar el crecimiento de servicios financieros digitales. De hecho, el 57% de los colombianos afirmaron que se informan sobre herramientas financieras digitales a partir de familiares, amigos, colegas, etc, pero no a través de canales formales. Entre los temas con mayor interés por aprender se encuentran el ahorro y las inversiones, los pagos digitales y la seguridad.

En materia de brecha de género, el 32% de los hombres evidenciaron conocimientos financieros, mientras que en el caso de las mujeres, la tasa fue del 27%. Colombia fue el país con menor diferencia porcentual con solo 5 puntos, mientras que el promedio regional estuvo en 9 puntos.

Bancarización

“En el caso de Colombia, desde Mercado Pago vimos que aumentó el nivel de bancarización, y los usuarios muestran mayor conocimiento en terminología financiera. No obstante, debemos cerrar la brecha de nivel de educación financiera entre usuarios y no usuarios de billeteras digitales. En Colombia, las fintech pueden contribuir con la adopción y la educación financiera al incluir a quienes no pueden acceder al sistema financiero tradicional, por lo que seguiremos trabajando por democratizar las soluciones digitales por medio de innovación, tecnología y herramientas para los consumidores”, señaló Diego Navarro, director de Mercado Pago en Colombia.

América Latina está alineada al índice global de educación financiera elaborado por Standard & Poor’s, que indica que solo el 33% de personas a nivel global pueden resolver al menos 3 de 4 preguntas sobre conocimientos financieros, comparado al 38% cuando se le pregunta a titulares de cuentas bancarias. En países europeos y de América del Norte, en cambio, el porcentaje de adultos alcanza un 50% y un 57% cuando se trata de titulares de cuentas bancarias.