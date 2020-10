En libertad conductor que arrolló y mató a ciclista en Chía

En video, quedó registrado el momento en el que el conductor de un furgón blanco atropelló a un ciclista, cuando este avanzaba por un costado de la vía Bogotá-Tunja, en el sector de la Caro en Chía. Por el impacto, la víctima cayó del puente y quedó tendida en la avenida.

Luego del incidente, como se puede apreciar en el video, el chofer, en lugar de asistirlo, continúa su camino, hecho que ha generado indignación y rechazo en las redes sociales. Mientras tanto, los conductores que en ese momento transitaban la vía, se detuvieron para ver lo que había sucedido.

Esto ocurrió en Chía el viernes. El ciclista se llamaba José Antonio Duarte y lamentablemente murió. El homicida, que descaradamente se fugó en su momento, ya fue capturado. *Imágenes sensibles* pic.twitter.com/tnk0HcfqSA — Matheo Gelves (@TheoGelves) October 11, 2020

La Policía de Tránsito de Cundinamarca confirmó que el fatal siniestro ocurrió el viernes pasado y que el ciclista, identificado hace unas horas por la Gobernación de Cundinamarca como José Antonio Duarte Leiva, falleció en la Clínica de La Sabana.

Al respecto, Nicolás Gracía, Gobernador de Cundinamarca, a través de sus redes sociales, lamentó la muerte del ciclista. “Tengo a nivel personal un inmenso dolor por lo que significa esta pérdida para sus familiares y amigos, para el departamento y en general para un país que viene luchando arduamente para que esto no ocurra”, dijo.

Cundinamarca entera lamenta hoy la muerte de un ciclista en sus carreteras. Tengo a nivel personal un inmenso dolor por lo que significa esta pérdida para sus familiares y amigos, para el departamento y en general para un país que viene luchando arduamente para que esto no ocurra pic.twitter.com/StpcszK7Sb — Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) October 11, 2020

El conductor del vehículo fue detenido luego del accidente en Sopó. Sin embargo, quedó en libertad al no ser encontrado en flagrancia, según informó el gobernador: “Conductor que atropelló y arrojó del puente al ciclista fue capturado, lamentablemente fue dejado en libertad al no ser encontrado en flagrancia. El video que muestra los hechos es aterrador. Los ciclistas no pueden seguir siendo víctimas de este tipo de situaciones. ¡NO MÁS!”.