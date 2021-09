Concejales rechazan artículo del POT que elimina apartaestudios

En la continuación de la presentación del proyecto sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el Concejo de Bogotá, por parte de la administración, los concejales llamaron la atención sobre un 'mico' relacionado con la construcción de vivienda en Bogotá.

De acuerdo con el artículo 384, alusivo al área mínima para la configuración arquitectónica y espacial de la unidad de vivienda nueva, este Plan de Ordenamiento Territorial refiere que, “se elimina la posibilidad de plantear vivienda inferior a 36m2 de cualquier precio, tipo o ubicación. Elimina los apartaestudios en la capital y establece como configuración de espacio, mínimo dos cuartos de habitación, restringiendo la posibilidad de plantear vivienda de una alcoba en cualquier contexto socioeconómico”, precisa el articulado.

A este respecto la secretaria de Hábitat, Nadya Rangel, explicó que hay precedentes que muestran que hay que apostarle a la calidad de vivienda, lo que implica un tamaño que reduzca el hacinamiento.

“Nos preguntan si nosotros no queremos que se hagan apartaestudios en Bogotá y no es así. Hoy se están construyendo apartaestudios de 16m2, de 22m2 y 23m2 que son productos inmobiliarios legítimos pero no son vivienda de interés social (VIS). Son una vivienda que nosotros reconocemos en el POT como vivienda colectiva. No es VIS y de ahí nuestro afán de que el área mínima se regule. Esto se puede hacer en el marco de vivienda colectiva y de servicios”, explicó la secretaria Rangel, quien finalizó diciendo a este respecto que lo que está contemplado en el artículo es la propuesta y es flexible.

Ante esta determinación, EL NUEVO SIGLO habló con los tres concejales ponentes del POT quienes, en su totalidad, expresaron la inconveniencia y lo absurdo de esta medida. Precisaron que es altamente probable que incorporen su supresión en cada una de sus respectivas ponencias.

Reaccionan

Por ejemplo, de acuerdo con el concejal del Partido Conservador, Nelson Cubides, “la exigencia de apartamentos de una sola alcoba para vivienda no VIS es absolutamente improcedente y no debe incluirse en el POT. Yo ya se lo manifesté a la Secretaría de Planeación y en ese sentido yo creo que la administración tendrá que revisar el tema y seguramente lo reevaluarán”.

No obstante, el concejal sí hizo una salvedad con relación a la vivienda VIS, y es que es muy probable que para este tipo de vivienda sí deba exigirse un mínimo de dos alcobas “y este es un objeto de debate que estamos analizando".

“Pero lo que es no VIS o vivienda privada de cualquier otro estrato, por supuesto que no se puede restringir el número de habitaciones. Pero cuando estamos hablando de una vivienda estatal que incorpora recursos del gobierno distrital, ahí sí deberían establecerse parámetros que son discutibles y en ese sentido valdría la discusión”, finalizó diciendo Cubides.

Por su parte, el concejal del Partido Liberal, Germán García, fue enfático al advertir que lo que contempla este artículo es un absoluto absurdo y un absoluto incomprensible, en la medida en la que desconoce la realidad de la configuración de las familias bogotanas contemporáneas.

“Estas son familias que ya no son ni de cuatro ni de cinco integrantes, sino que pueden ser familias de una persona con su respectiva mascota o una pareja. Eso lo desconoce. Los bogotanos muchas veces priorizan más la adquisición de vivienda por localización y los metros cuadrados. Poner un mínimo estándar de metros y construcción de alcobas raya en el desconocimiento y la improvisación absoluta de lo que es hoy la sociedad bogotana”, le dijo a EL NUEVO siglo el coordinador ponente Germán García.

Al respecto, pedirá “absoluta y tajantemente”, que se excluya este artículo del Plan de Ordenamiento Territorial.

Y consecuentemente con eso, el cabildante ponente de Cambio Radical, Julián López Sierra, coincidió en que esta es una propuesta “realmente insensata. Yo creo que la dinámica no solo a nivel Colombia sino a nivel mundial es que están creciendo los hogares unipersonales o de pareja. Se hace necesaria la construcción de viviendas, entre comillas, “pequeñas” pero que van a suplir la necesidad de miles que tomaron la decisión de vivir solos”.

En resumen, Sierra considera que esta es una propuesta “traída de los cabellos”.

Por último, en referencia al objetivo trazado por el DANE a partir del último censo de la ciudad, el cabildante expresó: Si Bogotá quiere cumplir con la meta de construir 1.067.000 viviendas, la ciudad tiene que estar abierta a la construcción de viviendas de distintos tipos de metraje.