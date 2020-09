¿Qué sucedería si Carlos Holmes Trujillo entra en desacato?

La sentencia STC-7641 de la Corte Suprema de Justicia ordenó, entre otras, al Ministro de Justicia, Carlos Holmes Trujillo, pedir disculpas a las víctimas de excesos de poder por parte de las Fuerzas Armadas como muestra simbólica.

Para acatar esta orden de la Corte, a Holmes Trujillo se le dieron 48 horas. Sin embargo, en un escueto comunicado televisado, el ministro no pidió las esperadas disculpas y por el contrario, informó que el fallo sería enviado a la Corte Constitucional para que esta fuera revisada.

De acuerdo con el abogado constitucionalista, Eduardo Palencia Ramos y el exmagistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, si bien esta puede ser enviada a revisión y ser efectivamente revisada, no exime al gobierno de cumplir lo ordenado.

Con respecto a las consecuencias del desacato de esta disposición de la Corte, el abogado Beltrán explica que los efectos inmediatos podrían ser multas o un arresto. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, estas sanciones podrían llegar hasta los 6 meses de arresto y una multa de hasta 20 SMLMV.

Sin embargo, el abogado Palencia va más allá y asegura que si bien estas son consecuencias del desacato, es más delicado el hecho de que esto genera un antecedente de vulneración a las instituciones jurídicas y el mismo Estado de Derecho. “Las instituciones están para ser respetadas”, afirmó y agregó que “especialmente si es el gobierno quien debe cumplirlas”.

Afirma que las decisiones de la Corte no tienen un matiz político o ideológico y que por tanto esa no puede ser la forma en la que sea recibida por parte de los sujetos sobre los que aplica la decisión.

En las próximas horas se sabrá si Holmes Trujillo entra en desacato y qué medidas se toman al respecto.

"Es una actitud seviciosa contra las instituciones": Cepeda

Por su parte, el Senador Iván Cepeda declaró que el ministro sabe lo que debe hacer; sin embargo, ha tomado una postura seviciosa contra las instituciones.

"Es un pésimo mensaje para el país y para la democracia", afirmó y agregó que "esto es una ruptura del orden democrático".

Adicionó que "el ministro se equivoca si cree que puede burlarse de la justicia". Es por eso que el senador afirmó que llevará el caso a instancias internacionales. "Lo llevaremos a la Corte Penal Internacional", aseguró.