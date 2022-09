Pulso entre Gobierno y empresarios por reforma tributaria

A la espera que se conozca la ponencia sobre el proyecto de Reforma Tributaria que presentó el Gobierno al Congreso, en el ámbito económico surgen propuestas y diferentes apreciaciones del rumbo que deberían tomar los impuestos.

En las últimas horas, se presentó una discrepancia en las cuentas que hace el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sobre la Tasa Efectiva de Tributación (TET) que podría impactar al sector empresarial.

Ayer el ministro Ocampo dijo que estaba a la espera de un informe de sus técnicos para hacerlo público sobre los impuestos a los empresarios. Esto, teniendo en cuenta que el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, manifestó que la tasa efectiva de tributación era del 57% y que con la tributaria llegaría al 62%.

Sin embargo, el estudio realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público muestra que la Tasa Efectiva de Tributación empresarial en Colombia es del 25,5%, cifra que está por debajo de la tarifa nominal del impuesto de renta (35%).

Posición gubernamental

Según el informe que expuso el Gobierno, la tasa del 25,5% se incrementaría con la Reforma Tributaria a 29,4%, cifra muy inferior a los datos que resultan al omitir los empresarios beneficios en impuestos o por cuenta de otras imprecisiones.

Detalla el informe que esto se debe principalmente a los beneficios tributarios a los que acceden, en mayor medida, las grandes empresas (ingresos superiores a $50 mil millones al año).

En este sentido, el ministro de Hacienda explicó que de hecho la reforma tributaria busca reducir beneficios injustificados, según señala el informe de la cartera.

En el caso del impuesto a los dividendos, el proyecto reduce la carga para pequeñas y medianas empresas, y solo la incrementa para las grandes. Lo anterior es consecuencia de la implementación de un esquema marginal y progresivo sobre la tributación de los dividendos.

El estudio menciona, además, que el cálculo de tarifas efectivas de tributación que realiza la OCDE, con su propia metodología, muestra que la carga impositiva empresarial en Colombia es menor (o igual) que las tasas de Costa Rica, Chile, Argentina y México, y es cercana a las de Perú y Brasil.

El informe dice que “algunas personas han presentado sus cálculos de la TET, no obstante: a) ignorando los beneficios tributarios; b) suponiendo que los dividendos siempre pagan la tasa marginal más alta; c) desconociendo que la totalidad de las utilidades no se distribuye como dividendos, y d) sin tener en cuenta que parte del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) y el ICA lo terminan pagando los consumidores”, manifestó.

Respuesta empresarial

Frente al estudio y la información comunicada por el Ministerio de Hacienda, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, respondió: “Hemos recibido análisis de tributación efectiva hechos por el Ministerio de Hacienda e identificado todas las diferencias en conceptos. Infortunadamente en Colombia las tasas de tributación no son así de bajas, ¡ya quisiéramos todos!”, señaló.

Según el líder gremial, “aceptando que hay otros impuestos pongo un ejemplo: un almacén que tenga utilidades sobre ventas del 5%, muy común entre tiendas, paga un ICA del 1%, es decir, un 20% de la utilidad. Y no hemos hablado de renta y otros impuestos como el 4x1.000, letreros e IVA no descontable. Todos los cálculos hechos por la DIAN se refieren a cifras históricas que conducían a Colombia a un impuesto de renta de 32%; olvidan que este año la renta sube al 35%, no por la reforma nueva, sino por la del año pasado”.

Además, Mac Master indicó que prontamente publicarán detalles “con las tasas reales para su debate”

Desde la ANDI se ha explicado que esta tarifa efectiva de tributación (TET) empresarial es el porcentaje de las utilidades que se destina al pago de impuestos.

Según el líder de la agremiación hay un alto nivel de incertidumbre por la reforma tributaria, que afecta planes de inversión en el país.

Preocupación

“Es evidente la preocupación que tienen las empresas por el proyecto de reforma tributaria que se está discutiendo, y que tiene la meta desproporcionada de recaudar $25 billones adicionales. Esto sin duda pone en riesgo la inversión y la posibilidad de las empresas de crecer y contratar personal, lo cual no es un tema menor, teniendo en cuenta que el desempleo llegó a 11% en julio. Consideramos que la mejor reforma tributaria para Colombia es el crecimiento económico, lo cual se ha visto reflejado en el último año a través de distintos indicadores, pero además tenemos que ser conscientes de la realidad y es que Colombia no es capaz de absorber una reforma tributaria que, de lejos, sería la más grande de la historia del país”, señaló Mac Master.

La preocupación de los empresarios se evidencia en la más reciente encuesta realizada por la ANDI sobre proyectos de inversión y clima de los negocios.

De acuerdo con los resultados del sondeo de la ANDI, en septiembre el 68,5% de las compañías califica el clima de los negocios en el país como incierto, siendo el proyecto de ley de reforma tributaria el principal factor que genera zozobra, con el 57,8% de las respuestas; pero además, en las empresas que califican el clima de inversión como desfavorable, la reforma tributaria también es la razón principal, con el 68,3% de las respuestas.

Distintos cálculos

Para el académico Édgar Jiménez, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, los cálculos previos indican que esta tasa podría acercarse más a los realizados por la ANDI, frente a los que dice el Gobierno.

“De lo que yo he visto sin ir muy al detalle y por cálculos que se hacen, efectivamente el pago de los empresarios está más cerca del 60%, por la misma carga de impuestos que tienen, y tal como se está planteando ahorita se hace más pesado; entonces yo soy partidario de una tributación más hacia el 60%”, señala.

Y explica el porqué: “ha habido muchas discusiones asociadas con que si es doble o no es doble tributación. Para mí sí lo es. Entonces cuando el accionista, llámese persona natural o jurídica, incluso hay muchas personas jurídicas como fondos de inversión colectiva que hacen inversiones, pero buena parte de la gente, inversionistas, incluso muchas personas naturales, vuelven a pagar. Ahí realmente se está haciendo una doble tributación porque la compañía ya pagó en esos ingresos, ya pagó impuestos en cabeza de la compañía”, manifestó el académico.