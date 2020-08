Reacciones divididas frente a plan de reactivación en Bogotá

El miércoles, la Administración Distrital socializó con la ciudadanía el plan de reactivación que asumirá la ciudad para hacerle frente a la recesión económica y social ocasionada por las medidas implementadas para frenar al covid-19. Denominado como el el 'Plan Marshall' para Bogotá ahora, el Concejo de Bogotá deberá aprobar dos Acuerdos: uno que contempla alivios tributarios y otro que solicita un cupo de endeudamiento por $11 billones.

En estos momentos la ciudad tiene un endeudamiento de $3,3 billones y de acuerdo con la presidenta de la Comisión de Hacienda, la concejala Susana Muhamad, de Colombia Humana, la capital sí tiene espacio para endeudarse, “pero aprobando este cupo de endeudamiento sí llegaría a un cupo alto. Pero Bogotá tiene y yo estoy de acuerdo con que la ciudad se endeude siempre y cuando se tenga claro para qué y cómo se ejecutará ese endeudamiento en la lógica de la reactivación económica y la crisis humanitaria y de salud”.

Sin embargo, aunque hasta la próxima semana la Administración Distrital solicitará formalmente al Concejo la aprobación del cupo de endeudamiento, lo más probable es que sea aprobado a la mayor brevedad posible.

“Todavía tenemos margen de endeudamiento y no es cierto que estemos al tope. El préstamo tiene cupo y lo más seguro es que se lo aprobemos. Nos toca. ¿Qué más vamos a hacer? Lo malo es que no reactivemos económicamente la ciudad”, añadió Emel Rojas, quien ratificó a EL NUEVO SIGLO que el cupo de endeudamiento de la ciudad, en estos momentos, es de $3,3 billones.

Incentivos tributarios

Frente al paquete de medidas alusivas a los alivios tributarios, algunos cabildantes que hacen parte de la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá, le manifestaron a este Diario algunas inquietudes frente a la hoja de ruta. Susana Muhamad dijo que “estamos analizando a profundidad porque nos están hablando de un plan de reactivación económica, pero lo que estamos viendo es una reforma al sistema tributario de Bogotá”.

“Tenemos que mirar si realmente sí se está generando un paquete de alivios contrarrestado con una modificación de impuestos, que al final no termine siendo beneficioso para la reactivación de la economía. La pregunta es si este plan realmente logrará inversión pública o solo un aumento en el recaudo de impuestos y eso cómo se va a ver en la economía”, precisó la concejala.

Para el cabildante de Colombia Justa y Libres, Emel Rojas, quien el año pasado se desempeñó como presidente de la misma comisión, este paquete de medidas no es un plan de reactivación económica sino uno de endeudamiento en el que la reactivación económica no se ve, en la medida en la que, por ejemplo, no incorpora un proyecto para la reactivación de las Mipymes y las Pymes, que son grandes generadoras de empleo en Colombia: no existe.

“En la práctica, el Plan Marshall lo que trae es una reforma tributaria y unos alivios muy mínimos aunque por supuesto, reconozco que se plantean. Por ejemplo, frente al impuesto predial, la congelación del mismo solo se amplía por el año entrante y debería ser durante los tres años de la Administración. Lo mismo pasa con las cuotas para los no residenciales, debería ser para los tres años”, le dijo a este Medio el concejal Rojas.

En esto coincidió otro de los miembros de la comisión de Hacienda, el concejal de Cambio Radical, Rolando González, quien señaló que ese acuerdo no contempla nada nuevo.

“Este acuerdo simplemente pareciera una modificación a lo que hoy se conoce como el Estatuto Tributario de Bogotá”, le dijo a este Diario el cabildante, quien además añadió que el alivio de congelar el predial exclusivamente para el año 2021, no fue lo que la Alcaldesa prometió en campaña, pues, “ella había hecho la promesa de qué sería durante todo su periodo”.

Adicionalmente, de acuerdo con él, este Plan no trae ningún alivio en materia de aportes frente al avalúo catastral y al no contemplar un congelamiento de este “eso significa que si a los bienes se les sigue incrementando su avalúo pues se va a seguir incrementando su impuesto”, precisó González, quien por último refirió que este Plan no incluye medidas de reactivación en materia de empleabilidad para la ciudad.

Aumento del ICA

Por su parte, el presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en respuesta a una inquietud que le hizo EL NUEVO SIGLO, precisó que llama la atención que, aunque la primera parte del paquete se presenta como incentivos tributarios, “incluye también el aumento de impuestos de algunos sectores de manera considerable”, precisó el concejal, quien dijo que los beneficios planteados son positivos pero “no se ve una estrategia todavía de qué se va a hacer para aquellas empresas y sectores que prácticamente murieron por cuenta de la cuarentena”.

Frente al incremento del ICA para las plataformas virtuales, de acuerdo con Muhamad, con esta pandemia muchos comercios migraron y lograron subsistir gracias a la venta electrónica, y ahora va a ser castigada con un incremento del ICA.

“Nos parece delicado el tema del aumento del ICA para las plataformas digitales. Hay que clarificar en qué sentido y cómo se verá eso en el mercado porque muchos negocios han tenido que hacer una transición muy dolorosa a la virtualidad -30% del tejido empresarial de Bogotá está cerrando definitivamente- y los que están logrando sobrevivir lo están haciendo precisamente moviendo sus productos con comercio electrónico”, añadió la concejala.

A este respecto, el director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, Juan Carlos Orrego, precisó que “si bien, la alcaldesa Claudia López fue enfática en afirmar que la propuesta no es gravar a los comerciantes que venden por Internet sino a las plataformas que permiten este comercio, en el documento no quedó así redactado, lo cual genera confusión y finalmente esa carga se termina trasladando al comerciante. El comercio electrónico es la única alternativa que tiene el comercio para evitar contacto social”.

Adicionalmente, Fenalco Bogotá Cundinamarca dijo que “para el gremio de los comerciantes es inconcebible que se incremente las tarifas del ICA –del 11,04 al 13, 25 por mil– a la producción de bienes primera necesidad como son los productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales, productos botánicos de uso farmacéutico, jabones, desinfectantes y sus materias primas, que en estos momentos garantizan a la población su protección de bioseguridad para evitar el contagio del covid”.