Al tablero medidas del Distrito para atender la pandemia

La semana que finaliza resultó movida para el Concejo de Bogotá, pues comenzó en la Comisión de Hacienda la accidentada votación de uno de los proyectos más importantes de este segundo semestre: el rescate social.

En este contexto, ante los resultados emitidos por el sondeo de Bogotá Cómo Vamos, el excandidato y concejal Carlos Fernando Galán, abrió la puerta a hacerle un debate de control político a la administración, pues a su juicio “muchas de las situaciones que estamos viviendo y que hemos vivido no están directamente relacionadas con la pandemia sino con las medidas que ha tomado la Administración Distrital para enfrentar la misma”.

El concejal Galán no dijo que citará este debate ni mucho menos qué temas se abordarían, pero la intención fue clara: “Se habla del impacto que ha tenido la pandemia en la ciudad de Bogotá, pero yo creo que tenemos que hacer un balance nosotros, y nos corresponde como concejales hacerlo, de las medidas que se han tomado para enfrentar la pandemia”.

“Habrá que hacer un balance alrededor de eso porque, sin lugar a dudas, ha habido medidas equivocadas, lo hemos alertado en este Concejo. Pedimos que se cambiaran, y en muchos casos la administración tomó mucho tiempo para reaccionar y eso ha tenido un impacto devastador en términos económicos y sociales en nuestra ciudad”, agregó.

Ad portas de una eventual discusión de esta naturaleza, EL NUEVO SIGLO habló con varios cabildantes quienes, en el marco del manejo a la pandemia, se refirieron a aspectos muy puntuales que, de acuerdo con ellos, ameritan un control político pues han empeorado la crisis que vive la capital del país.

El cabildante y cabeza de lista de Colombia Justa y Libres, Emel Rojas, dijo que ya hay varias proposiciones radicadas, casi de todos los partidos, para que la Administración Distrital haga una rendición de cuentas global sobre las decisiones tomadas y sus consecuencias.

“En reactivación, en el control de la enfermedad como tal, en los permisos que se otorgaron para las aglomeraciones, los eventos que realizó la misma Alcaldía, en la adquisición de ventiladores y en las diferentes modalidades de cierre. Creo que eso es necesario y natural, y ese debate se debe hacer. Entiendo que la oposición ya tiene esa proposición radicada”, le dijo a este Medio Rojas, quien adelantó que su partido probablemente haría énfasis en el hospital de Corferias y en la falta de cultura ciudadana desde la administración.

“Pero sobre todo frente a las medidas de reactivación económica que la Alcaldía se demoró en tomar y en el hecho de que los colegios deberían haber sido priorizados en la reapertura y en el retorno a las aulas”, finalizó.

Lupa al trato a los empresarios

De acuerdo con el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, ni la Alcaldía ni el Concejo pueden desconocer los resultados de la encuesta Bogotá Cómo Vamos y el Cabildo sí debe analizar qué es responsabilidad de la pandemia y qué es consecuencia del manejo que el Distrito le dio a la misma.

“Este es un debate que se debe hacer aunque distintas bancadas y concejales lo han ido abordando a lo largo de todo el proceso. Los cierres arbitrarios y la adquisición de UCI ya se han analizado, pero un tema que el Centro Democrático ha encontrado especialmente preocupante ha sido la persecución que ha desatado la Alcaldesa, por cuenta de la pandemia, contra el empresariado formal de la ciudad", explicó Forero.

Añadió que esta administración restringió el nivel de la actividad comercial, “lo que ha propiciado el cierre de empresas, la pérdida de empleo y el aumento en las condiciones de pobreza. Eso para nosotros ha sido muy sensible y sí creo que es pertinente que se haga un debate en donde se pase al tablero a la administración y una por una se muestren esas erradas decisiones. Sin duda lo evaluaremos para hacer un ejercicio de control fuerte porque Bogotá, tanto en empleo como en muertes, se distancia de los promedios del país”, finalizó.

Cuestionamientos

En el supuesto de una eventual sesión que le ponga la lupa a las acciones asumidas por la Alcaldía durante la pandemia, el Partido Liberal adelantará un debate al sector de movilidad, pues si bien algunas resoluciones en su momento no se sabía si eran acertadas o no, dado que se ubicaban en terreno desconocido, lo que pasó con la movilidad sí se veía venir.

“Estamos viviendo una pandemia sin precedentes que nos tomó a todos por sorpresa. Hoy decimos que habernos encerrado con tanta anticipación fue un error pero eso era algo que no sabíamos en ese momento. Entonces mucho de eso fue prueba-error, prueba-error y esa óptica no debemos perderla. Pero sí hubo temas que eran previsibles, como lo que pasó con el rescate social a Transmilenio y a eso sí le cabe un debate, así como al secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán”, comenzó por explicar a este diario el liberal Samir Abisambra, quien no obstante reiteró que en muchos otros aspectos hubo errores evidentes, como decir “necesitamos 3.000 UCI”, pero son cuestiones que se lograron sortear.

Abordaje de la reactivación

Ya pasados casi 16 meses desde que arrancó la pandemia, el Partido Conservador le adelantó a este Medio que las acciones que tomó la alcaldía de Claudia López para hacerle frente a la pandemia, la reactivación económica y en especial a la destrucción del empleo, serán sujeto de un eventual debate organizado por ellos.

“Hoy nos estamos enfrentando a altísimos niveles de desempleo y consideramos que es muy lamentable que la inseguridad jurídica que vive la ciudad tenga en vilo a miles de establecimientos de comercio que no encontraron una respuesta oportuna para poder operar cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad”, dijo la concejal Gloria Elsy Díaz.

Frente a este tema añadió que la bancada ha sido crítica frente a la inhabilidad de darle cumplimiento a una apuesta de Bogotá productiva 24 horas y los bajos resultados que se han generado alrededor de los recursos aprobados a la Secretaría de Desarrollo Económico “y que hoy no redundan en nuevas plazas de empleo para los bogotanos. Seguimos en periodo de pandemia y este es un tema de carácter estructural que merece una revisión permanente. La pandemia se ha llevado vidas humanas pero el bolsillo se ha visto afectado y muchas de esas empresas que apostaron a permanecer con vida hoy están a punto de cerrar”, finalizó diciendo.

Impacto económico de las megaobras

Por último, el concejal del movimiento político Dignidad Manuel Sarmiento, sostuvo si bien la Alcaldía ha tenido muchos aciertos en el manejo de la pandemia, también tiene una responsabilidad y unos deberes que no fueron bien asumidos, haciendo referencia directa al crecimiento económico.

“Esta administración siguió con la idea equivocada de reactivar tanto el empleo como la economía de la ciudad y por consiguiente comenzar a mejorar las condiciones sociales a través de las megaobras de infraestructura. Esa fue la visión del exalcalde Enrique Peñalosa y de los anteriores alcaldes, y los resultados no son positivos. Hay estudios de la pasada administración que indican que el impacto en materia de crecimiento económico de las megaobras de infraestructura no es prácticamente nada en Bogotá. No es una medida pertinente para la reactivación del empleo y es la principal estrategia de esta administración y creo que eso ha sido muy equivocado”, le dijo a este Medio el concejal Manuel Sarmiento.

Añadió, por último, que hará un debate de control político a este respecto y “estoy pendiente de un proyecto que radiqué hace varios meses para que en Bogotá se diseñe e implemente una política de fomento industrial. Considero que la industria manufacturera sí puede jalonar el crecimiento y la generación de empleo”, finalizó diciendo.