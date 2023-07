Éxito rechazó segunda oferta presentada por grupo Gilinski

POR UNANIMIDAD de su junta directiva, Casino rechazó por segunda ocasión la oferta de compra de almacenes Éxito por parte del grupo Gilinski, pero a la vez estableció varias condiciones para quien quiera presentar propuestas de compra.

La Companhia Brasileira de Distribuição (GPA, que es la firma del Grupo Casino a cargo de Grupo Éxito) comunicó la decisión del conglomerado empresarial que tiene bajo su sombrilla marcas como Almacenes Éxito, Tuya y Surtimax, entre otras.

Esta segunda oferta de Gilinski se hace en medio del complejo panorama por el que pasa Grupo Casino, pues hace unos meses este informó que estaba contemplando la posibilidad de vender las acciones que tiene en Grupo Éxito (que son más del 96%) para ponerse a cuentas con sus acreedores.

En el comunicado Éxito señala que “la Junta Directiva de la compañía se ha reunido en esta fecha para analizar y discutir la nueva oferta junto con sus asesores financieros y jurídicos, habiendo decidido, por unanimidad de sus miembros y con la recomendación de sus asesores, rechazar la nueva oferta, en los términos en que ha sido presentada, por entender que el precio ofrecido no responde a parámetros adecuados de razonabilidad financiera para una operación dirigida a una participación de control y, por tanto, no responde al mejor interés de GPA y de sus accionistas”.

Resaltaron que la oferta ideal debería cumplir otros parámetros diferentes como contraprestación financiera, contrato exclusivo de compraventa, un cronograma de ejecución de la transacción, entre otros.

Para la junta directiva, una propuesta acertada debería tener los siguientes elementos: una contraprestación financiera que refleja la adquisición de una participación de control, un contrato definitivo de compraventa, incluyendo la no exigencia de obligaciones indemnizatorias a los accionistas de Éxito distintas de las estrictamente establecidas por la ley”.

Condiciones

Otra de las condiciones que se establezcan “honorarios por terminación que represente un porcentaje razonable del precio que se proponga y que se deposite en custodia para motivar la participación en conversaciones que potencialmente podrían justificar la cancelación o modificación de la segregación de Éxito en caso de que, por cualquier motivo, no se materialice una posible transacción (generando retrasos en el proceso de segregación de Éxito actualmente en curso)”.

Asimismo contempla “presentación de la constancia de financiación al oferente por el importe total del precio a ofertar para el pago de la cantidad de acciones Éxito a adquirir, emitida por una o varias entidades financieras de primer nivel, adoptar un cronograma claro de ejecución de la transacción, en el que se detallen todos los pasos, documentos y aprobaciones pertinentes para el perfeccionamiento de la transacción, hacer una evaluación previa de la naturaleza del potencial proceso de revisión antimonopolio y el cronograma para el desarrollo de dicha revisión a la que estaría sujeta la transacción, si la hubiere, con base en la Opinión Legal de una firma líder de abogados global o colombiana”.

Por último, se establecen “directrices del plan del oferente para el desarrollo del negocio de Éxito tras la transacción, si se perfecciona, y el compromiso por parte del oferente de apoyar a GPA en cualquier alternativa que pueda decidir GPA en relación con su participación restante en Éxito”.

La oferta

Cabe resaltar que la última oferta por el grupo Gilinski tenía por objeto adquirir el 51% del capital social de Éxito por un monto de US$ 586.500 millones, lo que representaría US$ 1.150 millones para el total del capital social de Éxito.

La primera oferta que hizo el inversionista fue por el 100% de las acciones de Éxito y se estableció en US$ 836 millones en efectivo. Días más tarde se conoció el rechazo a su primera propuesta, pues se consideró que lo ofrecido no corresponde al valor real.

En la segunda oferta, Gilinski propuso comprar el 51% de las acciones, por las que ofreció US$ 586,5 millones. Es decir, subió un 37% su oferta por acción, solo que ya no iba por el 100% de la propiedad, sino por el 51% y quedaba con el control del Grupo Éxito.

Aunque aumentó el valor por acción, de todas formas, la nueva propuesta de Gilinski seguía siendo inferior a lo que pagó el Grupo Casino inicialmente, ya que el 51% de ese valor corresponde a US$ 592 millones, unos US$ 6 millones menos. Aun así, y como se entiende en el comunicado, si Gilinski va por el control del Grupo Éxito no tiene sentido que pretenda pagar cada acción a precio individual. Debería ofrecer más, es el mensaje que le envían.