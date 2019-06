No tenemos la facultad para negar la utilización del asbesto: Peñalosa

Que el Distrito no tendría la potestad para prohibir el asbesto en obras públicas afirmó ayer el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien además aseguró no obstante estar a favor de la eliminación de este material que según expertos es posiblemente cancerígeno y nocivo para el medio ambiente.

“Todos estamos de acuerdo en que hay que prohibir el asbesto, nadie discute eso, y ojalá se haga pronto. Lo único que está diciendo el concepto de la Alcaldía es que esto no es nuestra competencia, ni del Concejo, es un tema de ley a nivel nacional que debe salir del Congreso”, dijo Peñalosa.

Pese a lo dicho por el Burgomaestre, ya son varios los territorios que han prohibido el uso de este material. En Boyacá, Moniquirá, Villa de Leyva, Samacá, Tunja, Chivatá y Tibasosa; en Córdoba, Lórica; y en Cundinamarca, Mesitas del Colegio.

Asimismo y reiterando el hecho, el Alcalde reafirmó que la Alcaldía Mayor de Bogotá no puede legalmente prohibir este tipo de situaciones, así esté de acuerdo con lo que se quiere o no hacer, y por lo mismo le solicitó informalmente al Congreso de la República la expedición de una reglamentación sobre esto a la mayor brevedad posible.

Y así continuó: “Todos coincidimos en que no queremos asbesto, estamos totalmente de acuerdo con los concejales. Lo único que estamos diciendo es que no tenemos competencia para sancionar un acuerdo que no nos corresponde como Distrito”.

Por último, recalcó que se debe acatar la ley para evitarse conflictos legales: “Estamos acatando la ley. Nosotros no somos una república independiente, estamos en un país que tiene unas normas, aunque quisiéramos hacer muchas cosas no podemos porque es de competencia nacional”.

Agregado a esto, la Secretaría General de la Alcaldía también se pronunció al respecto, indicando que el proyecto aprobado en primer debate en el Concejo “implica una limitante para la contratación de la Administración, lo que supone un requisito adicional para el libre desarrollo de la actividad económica”.

Y es que para la secretaria jurídica de Bogotá, Dalia Hernández, “aquí hay un problema de competencia y puede ser demandado el acuerdo del Concejo. Vamos a revisar, obviamente, si de salir tal y como está aprobado en primera Comisión de Gobierno, pueden existir muchas demandas y problemas para el Distrito (…) estaríamos interviniendo en temas que son absolutamente de orden legal y no de orden territorial”.

Más adelante acusó directamente al Congreso de la República de ser “culpable” de falta de voluntad política, ya que a su juicio el Legislativo viene dilatando crear una normativa sobre el tema desde 1998.

Este domingo se aprobó un proyecto presentado por la concejala del partido Alianza Verde, María Fernanda Rojas, en el Concejo de Bogotá, que busca prohibir la utilización del asbesto y sus productos derivados en contratos de obra pública en la ciudad.

“Hoy logramos la aprobación en un proyecto de mi autoría, que prohíbe el uso de asbesto en las construcciones del Distrito. Presenté esta iniciativa a nombre del Partido Verde y se unificó con tres proyectos de otros partidos. Espero que pronto se apruebe en Plenaria del Concejo”, escribió la cabildante a través de su cuenta en Twitter.

En compañía con familiares y allegados de la activista fallecida Ana Cecilia Niño, el Concejo decidió pasar a plenaria para debate la iniciativa del mismo nombre. Esto podría terminar dejando a Bogotá como la décima ciudad en el país en prohibir este mineral para futuras obras públicas.

Durante la discusión la concejala del Polo Democrático, Xinia Navarro, tomó el micrófono para apuntas que “todos los concejales estamos de acuerdo con salvaguardar la vida de los bogotanos”, y para advertir además que “no debemos dejar que la Administración interfiera en la decisión de este Concejo”.

“Primero fueron Boyacá y Cundinamarca y ahora Bogotá busca sumarse a la prohibición de asbesto, una medida que lo único que hace es ser una potente y valiente señal de preocupación por la salud de los capitalinos. Esperamos que estas iniciativas, y en especial la que se comenzará a discutir en Bogotá, sean ejemplos potentes para abrir los ojos de los legisladores y sacar de la vida de los colombianos una sustancia que ya ha arrebatado durante demasiado tiempo y de manera silenciosa la vida de miles de compatriotas”, señaló Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia.

En este contexto, el proyecto de alcance nacional que busca prohibir la producción, comercialización y distribución de asbesto vive una instancia crítica en el Congreso tras su aprobación en la Comisión Séptima.