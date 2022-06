“No es que importemos mucho, es que exportamos muy poquito”: Analdex

La balanza comercial de Colombia sigue presentando un alto déficit. Durante el primer trimestre de 2022, esta llegó a los US$4.307,3 millones, de acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

A pesar de ello, el sector de exportaciones sigue creciendo y sus cifras en ventas se han incrementado constantemente. Por ello, EL NUEVO SIGLO habló con Javier Díaz, presidente de Analdex, para analizar lo que está ocurriendo en esta rama económica.

EL NUEVO SIGLO: En cifras, las exportaciones han crecido este año, ¿cuáles son los elementos principales de este aumento?

JAVIER DÍAZ: Creo que estamos viendo un proceso de recuperación de las exportaciones, en buena medida por el comportamiento de los precios. Acordémonos que buena parte de nuestras exportaciones, casi la mitad en nuestra canasta exportadora, son productos minero-energéticos y esos han sido impactados por un alza de precios; entonces estamos viendo petróleo por encima de los US$100, el carbón con precios cuatro veces más frente a los que tuvimos hace unos años, y el ferroníquel, el oro, están teniendo un comportamiento positivo en materia de precios, y eso ha impactado de forma positiva a las exportaciones.

Incremento

ENS: ¿Se ha visto un incremento en las exportaciones no minero-energéticas?

JD: La parte agrícola también ha tenido un buen comportamiento de precios, café, banano, flores; todo eso se ha beneficiado de los mejores precios e incluso manufacturas también está el positivo. Creo que este año puede ser de recuperación de esas exportaciones. Recordemos que el año pasado tuvimos unas exportaciones del orden del US$42.000 millones y lo que esperaría es que este año estemos por encima de los US$50.000 millones, más cerca de los US$53.000 o 54.000 millones.

Si sigue este comportamiento, eso es positivo. El 2012 fue el año en el cual tuvimos récord en materia de exportaciones, que fueron algo más de US$60.000 millones; a partir de ahí empezamos a caer.

Esto es un proceso de recuperación que nos permite acercarnos a esa cifra y yo esperaría que este año estemos por encima de los US$50.000 millones.

ENS: ¿Cómo va la tarea de diversificación en las exportaciones?

JD: Seguimos muy centrados en minero-energéticos. Ese tema de diversificar productos, de meterle muchos más productos a esa canasta exportadora, sigue siendo una tarea pendiente.

No hemos logrado hacerlo de manera exitosa. Hemos avanzado en algo, con algunos productos del sector agropecuario, algunas manufacturas, pero es una tarea pendiente, porque, repito, seguimos muy centrados en productos minero-energéticos.

Y este año el tema de precios está impactando las exportaciones, porque cuando uno mira el comportamiento de las exportaciones este año está más signado por precios, que por volumen. Mientras que las importaciones están más signadas por volumen que por precio. Ahí hay una diferencia interesante. Pero lo que ha hecho crecer esas exportaciones es más el comportamiento de precios de buena parte de los productos que vendemos al exterior. Entonces la tarea de diversificar es una tarea que sigue pendiente de ejecutar.

La brecha comercial

ENS: De esa manera, si los precios se estabilizan, ¿no generarían una mayor brecha en la balanza comercial?

JD: Es verdad, si ya a finales de este año o comienzos del próximo, o incluso después, más adelante, se estabilizan los precios, como se está esperando a nivel mundial, esto podría generar un mayor desbalance en el tema de importaciones y de exportaciones.

Ese es un tema que yo he dicho: no es que estamos importando mucho, sino que hemos estado exportando muy poquito.

Si se exportara el promedio de ventas externas per cápita de aquí de la región, Colombia debería estar exportando más de 100.000 millones de dólares y estamos en 42.000 millones de dólares, con unas importaciones del orden de 64.000 millones de dólares.

Entonces, no es que US$64.000 millones sea un monto excesivamente alto, es que US$42.000 millones de exportaciones son muy bajitos.

ENS: ¿Cómo cerrar esa brecha?

JD: La manera de cerrar esa desbalance de la balanza comercial es exportando más, porque cuando uno mira las importaciones, son productos que requiere el aparato productivo nacional, de maquinaria y equipos de transporte, materias primas, insumos, bienes intermedios para el aparato productivo nacional. Lo que hacemos de importaciones en bienes de consumo es muy poquito, entonces el ajuste tiene que darse por las exportaciones; tenemos que aumentar las exportaciones para cerrar esa brecha.

ENS: ¿Hay demasiadas trabas para sacar productos o los TLC no están funcionando de la manera en que se había planeado?

JD: Usted lo ha señalado: no hemos aprovechado los TLC y cuando uno mira por qué, es que exportar en Colombia es muy complicado, es costoso, no es fácil, está súper regulado el sector. Si usted comete una falta formal, un error formal, que no significa que erosione en los recursos del Estado, les ponen unas sanciones estrambóticas a las empresas. Por eso las empresas prefieren vender en el mercado local, que es mucho más rentable que ser exportador.

Entonces tenemos que hacer que el mercado de exportación sea rentable, y para ello necesitamos simplificar, facilitar ese tema de exportaciones; necesitamos una normativa que no castigue las operaciones de comercio exterior, sino que las estimule. Sin perjuicio del control que se tiene que desarrollar.

Pero entonces hay que meter la tecnología, el Gobierno no ha hecho sino promesas de que va a modernizar la DIAN y no lo hizo. Lo dijo Juan Manuel Santos, pasaron ocho años de gobierno de Santos y no se hizo, pasaron cuatro años del gobierno de Duque y no se hizo, y ahí seguimos con la promesa de que vamos a modernizar la DIAN, de que vamos a tener plataforma electrónica, de que vamos a simplificar, pero no lo hacen.

Los empresarios

ENS: ¿Pareciera un dolor de cabeza para los empresarios?

JD: Lo que están haciendo es castigando a las empresas que cometen errores en sus operaciones de comercio exterior. Las sanciones son estrambóticas, en muchos casos son superiores al patrimonio de la empresa; entonces una multa de la DIAN por un error formal, que no significa que esté erosionando un centavo de recursos del Estado, termina quebrando a las empresas porque las multas son superiores a su patrimonio. Es un absurdo.

Así no podemos exportar. Entonces creo que el próximo Gobierno tiene que mirar las recomendaciones de la misión de internacionalización, simplificar la exportación, los impuestos. En fin, creo que la receta está, las recomendaciones están; falta la decisión política de hacerlo.