Disturbios en Cali dejan 4 detenidos y 1 policía herido

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el brigadier general Juan Carlos León, dijo que en el puente Los Mil Días, en la tarde de este miércoles, hombres encapuchados interceptaron una volqueta.



"Le hacen entrar la volqueta (al conductor) para ser vandalizada y posteriormente incinerada", dijo el oficial al anotar que la Policía llegó al sitio por voces de auxilio de la ciudadanía y logró sacar al motorista, quien habría salido ileso.



Allí, los delincuentes atentaron directamente contra los uniformados, generar disparos, dando como resultado un policía herido en una pierna con arma traumática. Asimismo, el chaleco del jefe de operativo también fue impactado por arma traumática.



El general afirmó que ninguno de los uniformados llegaron con armas de fuego, pero recalcó que los encapuchados les dispararon. En estos hechos hubo cuatro capturas.

Por otro lado, en el sector de Andrés Sanín el funcionario dijo que desconocidos trataron de vandalizar la estación del MIO que no había sido afectada en las manifestaciones.



"Se puede observar al grupo del Escuadrón Antidisturbios que no tiene armas letales y está protegiendo la infraestructura y a la ciudadanía", dijo.



Por fortuna, ningún uniformado salió herido, señaló. Del mismo modo, dijo que la Fuerza Pública respeta la protesta social, pero advirtió que el vandalismo no es protesta social, sino un delito.