El presidente de Analdex, Javier Díaz Molina, criticó algunas medidas del Gobierno y otras que se están impulsando en el Congreso, porque no aportan mucho a la competitividad del país ni a impulsar más las exportaciones.

El dirigente dijo a EL NUEVO SIGLO, que algunas decisiones sancionatorias de la DIAN contra los empresarios son más de forma que de fondo pero sí entorpecen el desarrollo del país. Además señaló que hoy se requiere de hacer más para facilitar la salida de productos al exterior y mirar otros mercados.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué se debería hacer de parte del Gobierno para respaldar al sector exportador?

JAVIER DÍAZ MOLINA: Seguir con el proceso de facilitación. Debemos hacer que el comercio exterior en Colombia sea fácil. El comercio exterior debe ser fácil y no tan costoso, ese sigue siendo el reto, trabajar todo el tema de facilitación. Creo que la cifra de abril muestra cómo el sector agrícola y el sector manufacturero han avanzado, pero es una cifra todavía pequeña, seguir trabajando para consolidar esa diversificación de las ventas al exterior.

ENS: ¿De pronto esa reglamentación, esa cantidad de pasos y costos son los que atemorizan al empresario que quiere exportar?

JDM: Sí, particularmente las sanciones se dan por cuestiones normales y siguen siendo estrambóticas, debemos cambiar ese régimen sancionatorio, sancionar a los empresarios normales solo por cuestiones sustanciales y no por cuestiones de forma y las multas tienen que guardar proporción con la falta. Estamos viendo unas sanciones que realmente son estrambóticas, no guardan relación con la falta o con el error en muchos casos, involuntario y que no constituyen detrimento para el Estado y se sancionan de una manera muy onerosa.

ENS: Es decir, ¿ hay que elevar la competitividad para exportar más?

JDM: Sí, particularmente preocupa este tema de productividad laboral. Ahí estamos viendo cómo por una productividad laboral muy baja que tiene Colombia, cuando uno mira, se compara con otros países en materia de productividad laboral uno encuentra que lo que hace un trabajador en EE.UU. para producir lo mismo aquí se requieren 4. En el sector agrícola, para producir lo mismo que hace un trabajador en EE.UU. aquí se requieren 6, tenemos una muy baja productividad laboral y por eso propuestas como la que se aprobó esta semana en la Comisión VII de la Cámara reduciendo la jornada laboral, creo que eso va en contravía de lo que se requiere y es aumentar la productividad laboral.

ENS: ¿Qué opina de los resultados de las exportaciones en abril?

JDM: Pues una cifra muy positiva, creo que muestra la recuperación que han tenido las exportaciones, las ventas al exterior y bueno, esta cifra lo que está mostrando es la recuperación de los precios y las exportaciones de petróleo que venían muy castigadas desde abril del año pasado. Recordemos que en abril del año pasado las exportaciones cayeron el 70% y hoy ya muestran un resultado positivo, entonces eso se suma a lo que ya venía mostrando agricultura que, a pesar de la pandemia ha mostrado signos positivos y manufacturas que también mostró en abril un crecimiento importante.

Esto revela un proceso de reactivación del comercio exterior. La preocupación es qué va a pasar en mayo, porque en mayo por cuenta del paro hemos estado cerrados particularmente en el puerto de Buenaventura.

ENS: ¿Pero qué tanto podrán impactar esos hechos en mayo?

JDM: Sí, yo creo que, como le digo, eso muestra es el proceso de recuperación y lo que uno espera es que este año las exportaciones cierren con signo positivo. Estamos a la espera de lo que va a pasar en mayo porque ese mes se va a ver muy afectado por los bloqueos y particularmente por el bloqueo en el puerto de Buenaventura.

ENS: Paralelamente hay muchas actividades que siguen buscando negocios en el exterior y hay algunos inversionistas que están pendientes de incrementar sus compras con Colombia, como lo vemos en esas reuniones virtuales, ¿Qué opina sobre eso?

JDM: Creo que la economía, a raíz de la pandemia empezó a usar de manera mucho más intensa todo el tema de comunicación digital y el comercio electrónico no ha sido la excepción. Aquí en Colombia hemos visto cómo ese comercio electrónico ha crecido, el Gobierno ha venido trabajando en la reglamentación de ese comercio y estamos a la espera de conocer las normas aduaneras que permitan dinamizar ese comercio transfronterizo, creo que esa es una tendencia que va en ascenso y cuando salgamos de la pandemia se va a mantener porque creo que la gente aprendió a comprar y a vender en esas plataformas electrónicas.

ENS: ¿Qué hacer con la situación económica del país ahora afectada con los paros?

JDM: Pues tenemos que superar este tema del paro, de los bloqueos para continuar con este proceso de reactivación económica. Creo que la mayor urgencia que tiene el país en este momento es la de crear empleo, pero usted no puede crear empleo con las empresas paradas. Si las empresas no pueden trabajar no se va a crear empleo y eso es lo que están reclamando los jóvenes en la calle, empleo, pero si no reactivamos la economía, si no abrimos las empresas, sino permitimos que las empresas reciban insumos, materias primas, no es posible crear empleo.

ENS: ¿Qué debería hacer el país para conquistar más mercados?

JDM: Pues tenemos que seguir trabajando todo el tema de diplomacia sanitaria para permitir el ingreso real de nuestros productos a determinados mercados, la suscripción de acuerdos fitosanitarios que nos permitan llegar con nuestros productos agrícolas, agroindustriales y el llamado a los empresarios a que miren el mercado global, el mercado internacional. Los empresarios miran mucho el mercado local y no miran, no levantan los ojos hacia los mercados internacionales y creo que en este momento, en momentos de pandemia como los que estamos viviendo, hay muchas oportunidades en los mercados internacionales.

Buen resultado en abril

De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en abril de 2021 las ventas externas del país fueron US$2.914,7 millones y presentaron un aumento de 56,3% en relación con abril de 2020. Este resultado se debió principalmente al crecimiento de 63,4% en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas, señaló el DANE.

En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con 40,4% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, Manufacturas con 24,1%, Agropecuarios, alimentos y bebidas 26,7%, y otros sectores con 8,8%.

En abril de 2021 se exportaron 10,6 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de 36,0% frente a abril de 2020.

Por su parte, al comparar el cuarto mes de 2021 con el mismo mes de 2019, se registra una disminución de 24,5%; este resultado se debe fundamentalmente a la caída de 49,8% en las ventas externas del grupo de Combustibles y productos de industrias extractivas.

Así mismo, en el periodo enero – abril de 2021 frente al mismo periodo del año 2019, se registró una variación negativa de 11,9% en las ventas externas colombianas.

Las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas registraron una disminución de 32,6% y las de Manufacturas de 2,1%. Por su parte, las ventas externas de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas aumentaron 21,5% y otros sectores 74,1%.

En el periodo enero-abril 2021, las exportaciones colombianas fueron US$11.848,9 millones y registraron un aumento de 11,1%, frente al mismo periodo de 2020. En el periodo enero-abril 2021, las exportaciones del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron deUS$5.173,7 millones FOB y disminuyeron en 2,2% frente al mismo periodo del año anterior.