Una de cada 6 ‘bicis’ en Bogotá ya cumplió con el requisito de registro

En la capital colombiana la bicicleta dejó de ser un medio de transporte para convertirse en un estilo de vida, y por esa razón se han venido incorporando acciones para fortalecer un sistema que, como está determinado en el Plan de Ordenamiento Territorial, se basa en el transporte sostenible, los peatones y estos vehículos.

No obstante, su hurto es una realidad y, si bien es cierto que varias entidades del Distrito están trabajando para prevenir este delito, aún falta camino por recorrer, pues durante este año han sido hurtadas 2.805. Con ayuda del asesor de la Secretaría de Seguridad encargado de hacerle frente a esta situación, Juan Diego Castro, el “sheriff de la bicicleta”, a continuación se presentan ocho hechos clave sobre el hurto de estos vehículos.

1 Alrededor de 1,6 millones de ‘bicis’ en Bogotá

La encuesta multipropósito del año 2017, que es la encuesta más sólida y la última que hizo el sondeo a este respecto, establece que en Bogotá hay 1,2 millones de bicicletas. “Nosotros creemos que hoy la cifra podría estar en 1,6 millones, pero ¡ojo! En un hogar puede haber tres o cuatro bicicletas. Hay muchas bicicletas pero no todas salen a la calle, y de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad, hay alrededor de 500 mil que salen a la calle cada día”.

2 Incremento del “Registro Bici”

Este registro se viene implementando desde el 2018 y fue, hasta este año, voluntario. “En lo corrido de este año se han hecho más registros de los que se hicieron en los tres años que era voluntario. Y esto sin imponer comparendos”, precisó el “sheriff de la bicicleta”, quien precisó que el registro en 2018 fue de 3.756; en 2019 de 28.491; en 2020 de 26.954; en 2021 de 65.320 y en lo corrido de este año van 88.821.

“Muchos ciclistas nos decían que esto no servía de nada pero ese no es el punto. Cuando se hacen recuperaciones por medio de operativos nosotros necesitamos saber a quién regresarla y ese es un problema enorme: el de ubicar a los dueños. Con la identificación y características podemos regresarlas pero solo aumentará su funcionalidad en la medida en la que tengamos más bicicletas registradas”, indicó Juan Diego Castro.

3 ¿Habrá comparendos por no hacer el registro?

Por ahora no. Aunque el Decreto 294 de agosto de 2021 le da la facultad a la Policía de imponer comparendos a los usuarios que no han registrado su bicicleta, esto por ahora no se tiene contemplado.

“No lo estamos implementando porque queríamos darle más tiempo a la ciudadanía para sensibilizar alrededor de la importancia de hacer esto. Nosotros no queremos que esta sea una medida punitiva sino que la gente la entienda más como una medida pedagógica. Cuando encontramos bicicletas (en el marco de operativos de inspección de vigilancia y control) cuyos dueños no nos pueden demostrar la legítima procedencia de la misma, se incauta. Así hemos encontrado muchas pero necesitamos el registro para poder hacer controles en vía efectivos”, indicó.

4 Hurto a bicicletas se redujo un 16%

Entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2022 el robo de estos artículos se redujo en un 16%. Esto se ha debido, de acuerdo con la Administración Distrital, a que se le ha dado un enfoque de seguridad a todos los programas que incentivan su uso.

“Se ha trabajado más con la comunidad de ciclistas y se ha fortalecido la concentración del trabajo por parte de la Policía Metropolitana a prevenir este hurto en específico. Ese 16% se explica así: hay un acumulado, del 1 de enero al 30 de abril, de 2.805 bicicletas que se han hurtado en Bogotá. Son 525 que se han dejado de hurtar en estos cuatro meses”.

5 No sabemos qué tan alta es la abstención

Aunque la gente tiene la tendencia a pensar que en Bogotá el número de personas que deciden no denunciar el robo de sus bicicletas es alto, “eso no lo sabemos con certeza. No hay un estudio académico que devele dicha realidad. Lo más cercano que tenemos es un estudio que hizo la Cámara de Comercio (CCB) sobre el subregistro en general y ha sido bastante cuestionado”, precisó Castro. No obstante, refirió que la Alcaldía Mayor ha hecho un trabajo juicioso con la comunidad ciclista para que denuncie.

6 Las cuatro modalidades de hurto

Para evitar el hurto de bicicletas el “sheriff de la bici”, Juan Diego Castro, aseguró que se deben tener claras las modalidades de hurto. Son cuatro las modalidades: oportunidad, atraco, engaño (cuando el ladrón se gana la confianza del ciclista) y el hurto a establecimientos.

Vale advertir que el 50% de los robos que se presentan en la ciudad son por oportunidad, que pasa cuando los ciclistas dejan la bicicleta descuidada, muchas veces porque la parquean en el espacio público y no la dejan con un candado sino con una guaya muy fácil de romper.

“Este es el hurto más prevenible y el que menos incidencia tendría si los ciclistas fueran más conscientes, hicieran uso de un candado y parquearan en los cicloparqueaderos que hay. Si los usuarios de bicicletas desarrollaran esta consciencia la policía que tiene Bogotá, y que es limitada en materia de pie de fuerza, podría enfocarse mejor en lo que más concierne a los ciclistas, que son los atracos cuando hay intimidación, amenaza y utilización de armas, añadió a este medio el experto en seguridad.

Y otra de las modalidades de hurto es el denominado 'La milenaria' cuando alguien disfrazado de ciclista se acerca y le pide dejar montar su ‘bici’ y luego arranca en ella. "Se gana la confianza con indumentaria de ciclista o dice que es un mecánico de bicicletas y que le escuchó un ruido y se monta y se va. No hay que parar en la vía por nadie y menos entregar la bicicleta a un desconocido", aseguró.

7 Acción del Comando de Ciclorrutas

Bogotá tiene y ha sido efectiva, la presencia sobre 14 tramos con más de 350 uniformados profesionales y bachilleres auxiliares, que realizan actividades de control. Cuenta también con 180 uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte Nacional de la Policía Nacional.

“Bajo el liderazgo del capitán Jaime, este es un comando que funciona en una serie de tramos prioritarios en la ciudad en donde se concentran el hurto de bicicletas. La dinámica del hurto de bicicletas es muy flexible, se mueve de un lado a otro muy rápido, similar al hurto de celulares, porque no siempre ocurre en los mismos lugares. Pero sí hay unas localidades en las que históricamente se ha concentrado este hurto” y en ellas está priorizado este comando.

8 Las localidades con más robos

Históricamente las localidades en las que más hurtos a bicicletas hay son las de occidente: Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa. “Cada vez que sacamos cifras esas son las cinco localidades en las que se concentra la mayor cantidad de hurtos”, infirió el asesor experto en la seguridad en torno a las bicicletas.