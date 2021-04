“Sarita no está viva” declaró el padrastro de Sara Sofía

Nilson Díaz le dijo a la Fiscalía General de la Nación que Sara Sofía Galván está sin vida. La revelación la hizo este viernes 23 de abril en un interrogatorio en la cárcel La Picota donde le contó detalles inéditos de los últimos momentos con vida de la menor desaparecida en Bogotá desde el pasado 15 de enero.

Nilson Díaz entregó su versión sobre los hechos que rodearon la muerte de la pequeña Sara Sofía ante la fiscal del caso, en una sala en el bloque 3 de la cárcel. Dijo que él mismo la llevó al caño del río Tunjuelito y la lanzó el 27 de enero a las 4:30 de la tarde.

“Pero reitero, Sarita no está viva, no la busquen en otro lugar que no sea el caño Tunjuelito, porque allá fue donde la dejé yo mismo”, afirmó el padrastro de la niña.

Además dijo que los audios que en un momento señalaban que la menor había sido regalada son mentira.

“Los audios fue cuando empezaron a llegar las autoridades a la casa a preguntar por Sarita, entonces yo le dije que hiciéramos unos audios de que ella había regalado la niña, pero eso es mentira, porque la verdad es que la niña está muerta”, señaló Díaz.