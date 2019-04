Entrevista| El flagelo del contrabando de gasolina

El presidente Luis Emilio Sierra dice que el sector recauda $7,2 billones al año

Con la preocupación del incremento del contrabando de combustibles en el país pero con la firme decisión de propugnar políticas para contrarrestarlo, el presidente de Fendipetróleo, Luis Emilio Sierra, tiene la convicción de que maneja un sector importante de la economía que cada año recauda $7,2 billones para la economía.

Sierra se mostró optimistas ante el rumbo de la economía y considera que si mejora el crecimiento esto será positivo para la entrada de más inversionistas. Cree que en el mediano plazo se puede presentar una unión de pequeños distribuidores de combustibles para establecer empresas grandes que contribuyan a mejorar la situación sobre, todo en la infraestructura de la distribución.

EL NUEVO SIGLO: ¿Uno de los grandes problemas del sector de combustibles es el contrabando, cuál es su opinión al respecto?

LUIS EMILIO SIERRA: Ese es uno de los temas clave y en el cual vamos a enviarle un mensaje claro al país sobre la cultura de legalidad que siempre ha promovido Fendipetróleo. Este es un gremio que está comprometido con ello y por eso en el próximo Congreso que se llevará a cabo en junio en Santa Marta vamos a promover un análisis sobre el problema del contrabando de combustibles, que es el peor flagelo del sector.

ENS: ¿Cómo ve su llegada a Fendipetróleo?

LES: Lo veo con mucho optimismo pensando que es un gremio importante para el país, que aglutina a más de 5 mil estaciones de gasolina, que recauda $7,2 billones al año, lo cual demuestra la importancia de ese sector, que es transversal para la economía y con la cual ningún sector del país podría funcionar. Llegar al gremio me da mucha alegría pero a la vez mucha responsabilidad.

Fortaleza

ENS: ¿Se puede presentar la unión de pequeños distribuidores para conformar empresas grandes?

LES: Este es otro de los asuntos importantes que vamos a tratar en el congreso y es analizar y abordar el futuro del sector con los más grandes distribuidores de combustibles. Este es un gremio en el que se están presentando grandes retos y para mí es una gran responsabilidad estar al frente de los mismos y darles solución.

ENS: ¿Qué piensa acerca de los precios de los combustibles que siguen subiendo paulatinamente?

LES: En el sector hay una gran preocupación con la sostenibilidad económica, por eso es importante que hacia el futuro de la mano del Gobierno y el Ministerio de Minas se avalúe la variable de los precios y se determine un precio razonable no solo para los productores sino para los consumidores. Ese tema también lo vamos a abordar en Santa Marta, al cual está invitado el Gobierno nacional y los gremios para sacar conclusiones al respecto.

Carga tributaria

ENS: ¿Por tradición la carga tributaria que va a atada a los precios de combustibles es alta, pero esto ya preocupa a los consumidores, cuál es su posición al respecto?

LES: Realmente el precio al componente del usuario tiene muchas variables y una de ellas es la carga tributaria que es colocada en los municipios y varía de una localidad a otra. Finalmente es el consumidor el que paga ese diferencial pero además también se tiene que analizar que hay mucha competencia en muchos sectores que propician unos precios que no reflejan el valor del mercado buscando con eso que se presenten factores de distorsión, pero en materia tributaria el gremio es un gran recaudador y aportante de la economía.

ENS: Los precios internacionales del crudo están subiendo, eso es bueno para el Gobierno pero es preocupante a nivel interno porque hace que se incrementen los precios de la gasolina y los demás combustibles, ¿cuál es su postura?

LES: El que debe tener todo colombiano que sabe que los precios del petróleo repuntan y eso le sirve a la economía de un país que ya se está aproximando a producir 1 millón de barriles diarios. Es que mire, la noticia de la última semana es que ya superamos por primera vez a Venezuela, lo que antes parecía un chiste, pero esa es una realidad: para Colombia es muy importante que tengamos esa coyuntura de los precios y la producción y además porque eso genera más ingresos al Estado. Pero al consumidor final, cuando se le dice que el precio de la gasolina va atada a la cotización internacional no es para nada bueno. Ese es un debate que se dio en el Congreso de la República, por qué cuando suben los precios del petróleo sube la gasolina y por qué no bajan cuando disminuye su valor. Ese es un debate eterno del que nosotros no podemos estar ya que no podemos decidirlo.

Abastecimiento

ENS: Acerca del abastecimiento de combustibles, se demostró con el paro indígena que se presentó una escasez en varios departamentos. ¿No cree que se debe mejorar el suministro de combustibles con una mejor infraestructura para que no se presenten problemas con el servicio?

LES: Ya el país quedó advertido con ese paro indígena por lo que vimos en el sur, es claro lo que puede ocurrir cuando se corta el abastecimiento de combustibles que sin duda puede paralizar la economía de una vasta región como ocurrió con Nariño, Cauca y Putumayo. Este es un problema para el país de ahí la importancia de tener oleoductos y gasoductos, algo que se pudo hacer en la zona de Tumaco donde desde hace rato se tendría que levantar una planta de abastecimiento, pero desde luego hay que incrementar la infraestructura de gasoductos y oleoductos. Cuando el país sufra una contingencia de estas las puede solucionar.

ENS: ¿Se va a presentar este año un mayor crecimiento de la economía?

LES: Quisiéramos ser parte de los optimistas y quisiéramos que el país pueda salir adelante con las políticas económicas que está implementando el Gobierno, sin duda eso va a representar que lleguen más inversionistas y que se mejore la situación de los colombianos.