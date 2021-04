Audaz propuesta de empresarios para recaudar $13 billones

Una propuesta audaz y novedosa para recaudar $13 billones con una reforma tributaria, presentó la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) al Gobierno. El presidente del gremio, Bruce Mac Master, dijo que para evitar que se toque el IVA y se cobre renta a las personas naturales, especialmente a las de clase media, se pueden aplazar medidas que fueron establecidas desde el 2019 mediante la Ley de Financiamiento.

El presidente de la agremiación sostuvo que la iniciativa planteada, y que tuvo un amplio sondeo entre los afiliados, toma en cuenta que, en la situación actual de las familias, el tamaño de reforma que el país puede asumir es de entre $13 billones y $15 billones al año, con lo cual se logra el objetivo de producir la sostenibilidad fiscal y al mismo tiempo generar recursos adicionales de entre $3 billones a 4 billones para los programas sociales.

Según el dirigente empresarial, la propuesta tiene en cuenta, también, que el país está en un proceso preelectoral en el que pasan muchas cosas y el debate en el Legislativo “estará lleno de muchas cosas nuevas e insospechadas y es un riesgo importante en la aprobación del proyecto”, y necesariamente está acompañada, este año, de la venta de la mayoría accionaria de Interconexión Eléctrica S. A. (ISA) y de otros activos que permitan atender la emergencia social y económica, que hay que asumirla ya y no en 2023.

Ajustes

Esta sugerencia de la ANDI, que ya fue enviada al presidente Iván Duque, no contempla ningún cambio en el IVA, salvo gravar algunos productos de lujo o suntuarios, ni tampoco ajustes en la base gravable del impuesto de renta de personas naturales, sino que acude a tres fuentes principales de financiación, dos de las cuales correrían por cuenta del sector empresarial, y que serían temporales en función de los análisis que haga el Gobierno según el ‘Marco fiscal de mediano plazo’, lo cual debería quedar expresamente plasmado en el proyecto que apruebe el Congreso.

Mac Master señaló que “nuestra propuesta permitiría atender la sostenibilidad fiscal que requiere la Nación, en razón de todos los gastos que se produjeron en la pandemia y mantendría una parte del gasto social que se ha venido planteando”.

La propuesta del gremio establece que se aplacen dos beneficios particulares que habían sido contenidos en la Ley de Financiamiento del 2019, especialmente los que tienen que ver con la devolución del ICA y la reducción del impuesto de renta.

Según el directivo empresarial, “con la devolución del ICA hay cerca de $7 billones y en el beneficio de la reducción del impuesto de renta, que hay que recordar que pasaba del 33% al 30%, cada punto de renta vale cerca de $1,9 billones, de manera que alrededor de esos tres puntos valen $5,7 billones. Entonces, en estos rubros tenemos $12,7 billones que estarían disponibles prácticamente de manera inmediata para poder atender las necesidades”.

Esfuerzo

Adicional a estas iniciativas, la ANDI es partidaria de establecer un esfuerzo de las personas naturales con patrimonios superiores a los $5.000 millones para que paguen durante un par de años el impuesto al patrimonio que se ha venido pagando hasta ahora del 1%.

Mac Master señaló que “con esto sobre la mesa habría una forma sencilla, efectiva, solidaria y donde además no corremos el riesgo de afectar a la población que ha tenido grandes efectos por la pandemia y que, probablemente, pudiera atender las necesidades que tenemos que evidentemente ante una situación crítica como la que ha tenido que vivir las finanzas públicas del país, pues tiene que reaccionar y tiene que hacerlo bien para poder mantener la calificación de riesgo”.

Adicionalmente, dijo que “no hay la menor duda de que Colombia en algún momento de su historia económica tiene que migrar hacia lograr tener un esquema donde las personas paguemos más impuestos y en el cual eventualmente se produzca un equilibrio, por ejemplo, la estructura del IVA”.

“La reflexión que está detrás de lo que estamos diciendo, es que probablemente esté no sea el momento. Esta reforma tributaria se da solamente porque se presentó la pandemia, la única razón por la que estamos abocados a una reforma tributaria adicional a la presentada en 2019, pues se cayeron los ingresos del Estado y aparecieron unas necesidades sociales que hubo que financiar”.

Mac Master indicó que “lo que nosotros estamos proponiendo es que no entremos en la conversación, no entremos en la historia económica actual en el tema de impuesto de renta a personas, de ampliación de la base, no entremos en el tema del IVA y en cambio sí, nos concentramos en lo mencionado”.

Financiación

El presidente de la ANDI subrayó que “en este momento se necesita financiar cerca de $97 billones que fue el mayor endeudamiento que adquirió el Estado. Si usted hace créditos por diez años se pagan $15 billones anuales, si usted lleva los créditos a 20 años requiere de $10 billones anuales y si los lleva a 30 años requiere de $7 billones u $8 billones. El Estado ha venido financiándose en promedio a 20 o 22 años, entonces seguramente lo seguirá haciendo a este plazo, de manera que requerimos solamente de $10 billones”.

Resaltó Mac Master que “de manera que hay oportunidad de jugar con esas finanzas públicas bien, básicamente centrándose en aplazar los beneficios que efectivamente se habían producido para Colombia y que son importantes para la competitividad del país. Detrás de esto hay un acto de solidaridad muy fuerte por parte del empresariado colombiano".

Indicó que "si se logra tener una tributaria que no toque a las personas, nosotros podemos eventualmente asumir con el aplazamiento de esos beneficios temporales, asumir las necesidades que en este momento tiene el Estado”.

También hizo énfasis en que la gran preocupación es el tamaño de la reforma, pues según el dirigente gremial, en este momento el país no se encuentra en sus mejores condiciones económicas.

“La clase trabajadora está golpeada, hay desempleo creciente, los hogares han tenido un impacto en sus finanzas y con el hecho de que es una reforma demasiado grande que tenemos que financiar al Estado, no podemos perder la calificación de riesgo”, sostuvo.

Duque: hay que estabilizar las finanzas

El presidente Iván Duque reiteró que “es un deber de los países, hoy, estabilizar sus finanzas públicas; es mejor hacerlo a tiempo y con responsabilidad, pero también con esa bandera de seguir protegiendo a los más vulnerables, porque la pandemia no ha terminado”.

Así lo destacó el mandatario en la apertura de la Cumbre Empresarial de Liderazgo Femenino y Transformación Digital, organizada por la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham Colombia).

El Presidente indicó que países como Estados Unidos, Alemania, España y Australia, entre otros, “son conscientes de que lo que se ha destinado para atender la pandemia, los esfuerzos de endeudamiento y de déficit, deben empezar a estabilizarse en las finanzas públicas”.

Así mismo, el Jefe de Estado destacó la importancia que han tenido los programas sociales ejecutados por el Gobierno nacional durante la pandemia y la urgencia de sostenerlos en el tiempo.

“Por lo tanto, el mensaje y el deber de todas las naciones es actuar con responsabilidad. Vemos las discusiones hoy en los Estados Unidos, en Europa y también en Latinoamérica de cómo se van a lograr esos propósitos”, dijo y agregó: “Es urgente que en la estabilización de las finanzas públicas podamos tener un sistema tributario que genuinamente vaya de la mano con los tres pilares centrados en nuestra carta política: equidad, eficiencia, progresividad”.