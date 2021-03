Secretaría de Hábitat aclara la compra de AirPods

El lunes 1 de marzo, hubo un fuerte debate por twitter, luego de que se conociera que la Secretaría del Hábitat de Bogotá adquirió dos pares de audífonos marca Apple (AirPods Pro con estuche de carga inalámbrico).

“Lo que vemos acá es un irrespeto. Comprar audífonos de uso personal AirPods Pro, los más caros del mercado, con recursos públicos, demuestra lo derrochadora que es la administración de Claudia López. Secretaria, ¿Su sueldo no le alcanza para adquirir ese lujo?” trinó el concejal Humberto Amin.

Ante esta denuncia, la secretaria de hábitat, Nadia Rangel, aclaró que esos audífonos no son de uso personal. “Los audífonos no son de uso personal, porque mi celular particular es Android. Son de uso institucional y se adquirieron porque la entidad cuenta con dos celulares marca iPhone para adelantar las diferentes actividades como videoconferencias y transmisiones en vivo”.

Posteriormente, la Secretaría emitió un comunicado en el que indicó que “desde el 2019 la Secretaría de Hábitat cuenta en su inventario con celulares marca Apple, que son utilizados para las actividades institucionales de la entidad y por esta razón se hizo necesaria la adquisición de dos audífonos de la misma marca. Los audífonos no son de uso personal de la secretaria, ni de ningún directivo de la entidad”, precisó la comunicación de la entidad.