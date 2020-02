Concejo da vía libre a concurso para escoger personero de Bogotá

Tras una semana de deliberación, en Sesión Plenaria del Concejo de Bogotá, en donde se le dio continuidad al debate sobre la convocatoria para la elección del Personero de Bogotá, el cabildo distrital finalmente realizó la aprobación del proyecto de resolución, “Por medio de la cual se ordena el inicio del concurso público de méritos para proveer el cargo de Personero Distrital”. A razón de ello, hoy se abrirá la convocatoria pública.

Durante la sesión, presidida por el presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, Ángela Torres, la directora del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, CID, y quien estuvo presente en la discusión de días pasados, ‪realizó la exposición de diversos puntos de la resolución mediante la cual se inicia el concurso para proveer el cargo de Personero Distrital.

Su intervención, es importante señalarlo, partió de las modificaciones propuestas por los cabildantes en la sesión del miércoles.

‪La plenaria, después de haber escuchado las modificaciones, realizó la votación del articulado de la resolución por medio de la cual se ordena el inicio del concurso público de méritos para proveer el cargo de Personero Distrital. Se realizó la autorización para expedir el acto administrativo.

¿Qué pasará con la elección de Contralor?

Ahora Bien, ¿Qué va a pasar con la elección de contralor distrital? Pues bien, después de haberse aprobado la resolución para la convocatoria de la Personería, y en la que quedó aprobada la propuesta del Polo Democrático de que no se conozcan los puntajes de cada uno de los aspirantes antes de que tuvieran la entrevista en el Concejo, para la selección de contralor, el cabildo distrital ya no tiene ninguna injerencia.

“En la Contraloría esa resolución no debe ser aprobada por el concejo. Esa convocatoria esta regulada por una norma expedida por la Contraloría General de la República, así que esa convocatoria se hace de acuerdo con esa norma o resolución que expidió la Contraloría el año pasado y es una convocatoria que ya inició. Este jueves se cerraban las inscripciones para quienes quisieran presentarse”, precisó a EL NUEVO SIGLO el cabildante del Polo, Manuel Sarmiento, quien además añadió que esto ya no es competencia del Concejo y que fue propuesta por la Universidad Nacional y aprobada por la Mesa Directiva.

El cambio en las resoluciones

A mediados de enero el Concejo publicó las nuevas resoluciones a través de las cuales se ordenó el inicio de la convocatoria pública. Así mismo, convocó a concurso público de méritos para proveer los cargos de Contralor y Personero Distrital.

El actual Concejo refirió una extralimitación de funciones de la antigua mesa directiva, que expidió el acto administrativo sin haberlo sometido a aprobación de la Plenaria y sin tener las especificaciones de la Universidad Nacional para abrir el concurso de méritos.

“Se concluye que la Mesa Directiva anterior se extralimitó en sus funciones, toda vez que para la fecha en que fue expedida la Resolución No. 0906 del 30 de diciembre de 2019, la Universidad, en cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante la suscripción del Contrato No. 190513-0-2019, la Universidad no había presentado el proyecto de Resolución, por medio del cual se convoca a concurso público de méritos para proveer el cargo de personero”, precisa la resolución del 16 de enero del presente año, firmada por el presidente del Concejo, Carlos Fernando Galán.

Pie de foto:

La plenaria, después de haber escuchado las modificaciones, realizó la votación del articulado de la resolución.