Transmilenio por la Av. 68 lo harán cuatro consorcios

Los consorcios Eucarístico Carrera 68, Infraestructura Avenida 68, Consorcio LHS y Constructora Concreto S.A. serán los encargados de construir la troncal de Transmilenio por la avenida Carrera 68, en el occidente de la ciudad.

La megaobra tendrá una extensión troncal de 17 kilómetros y 21 estaciones dispuestas en 10 localidades entre la autopista Sur y la calle 100 con carrera séptima: Kennedy, Tunjuelito, Puente Aranda, Fontibón, Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá, Teusaquillo y Barrios Unidos.

Asimismo, las posibles estaciones de esta troncal serían Calle 42 sur, Calle 40 sur, Avenida Primero de Mayo (conexión con metro de Bogotá), Calle 18 Sur, Calle 8 Sur, Avenida Américas, Calle 11, Calle 13, Calle 19, Avenida Esperanza, Calle 53, Parque Simón Bolívar, Calle 66, Calle 72, Calle 80, Calle 98, Avenida Suba, Calle 100, Carrera 53, Carrera 19, Carrera 11.

La inversión total del proyecto es de $3,17 billones. El Distrito financió 717.000 millones de pesos para adquisición predial y mantenimiento y el Gobierno Nacional sumó $2,4 billones para la obra y la interventoría.

Por su parte, el director encargado del IDU, Isauro Cabrera, aseguró que este proyecto estaba respaldado por la Financiera de Desarrollo Nacional y por tres años de estructuración.

Cabe recordar que la alcaldesa Claudia López expresó hace unas horas, después de varios cuestionamientos que le han hecho que, si un juez o la Procuraduría General de la Nación no ordenan la suspensión de la licitación para la construcción de la troncal de Transmilenio por la Avenida 68, ella continuaría con el respectivo proceso.

A través de un video en redes sociales, la Mandataria explicó el porque estaba "de manos atadas" para hacer la suspensión de construcción de la troncal.

"Nadie ha objetado esa licitación jurídicamente. Ningún juez ni la Procuraduría, y por lo tanto no tenemos soporte jurídico para suspenderla", indicó la Alcaldesa.

Como no hay plazo que no se venza y fecha que no se cumpla, como estaba previsto desde el año pasado, ayer se adjudicó, tras un día turbulento para el proceso, la obra que le dará vida a la troncal de Transmilenio por la Avenida Carrera 68.

Desde las 10:00 a.m. se llevó a cabo la audiencia pública de adjudicación en las instalaciones de Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en donde en horas de la mañana se conglomeró un plantón de manifestantes en contra de esta obra.

Pero solo hasta las 6:15 de la tarde se hizo público el nombre de las firmas que estarán construyendo esta troncal. Se trata del Consorcio Eucarístico Carrera 68; Consorcio Infraestructura Avenida 68; Conconcreto S.A. y Consorcio NHS.

Ante esta decisión, la alcaldesa Claudia López dijo que esta obra era responsabilidad de la Administración Peñalosa, y que su Alcaldía en el IDU comenzará la semana entrante.

“Peñalosa y su Administración es responsable del proyecto Transmilenio por la 68, que desafortunadamente no pudimos jurídicamente detener. Yo no vine a firmar atropellos, por eso fue el equipo de Peñalosa el que evaluó y adjudicó esa licitación. Mi Alcaldía en el IDU empezará la próxima semana”, precisó.

Ellas, tras mucho debate, construirán 17 Km de vía (Entre Autopista Sur y Calle 100 con 7ma); 527 mil metros cuadrados de espacio público; 18 Kilómetros de ciclorruta y 21 estaciones que tendrán capacidad para transportar a 33.000 pasajeros hora sentido.

“Durante el proceso licitatorio ningún proponente formuló denuncias ni objeciones que pusieran en tela de juicio el proyecto ni el proceso licitatorio. Ninguna autoridad judicial ni organismo de control formuló objeciones técnicas ni jurídicas al proyecto Avenida 68 ni presentó ninguna solicitud de suspensión del proceso licitatorio”, puntualizó a través de comunicación oficial el IDU.

Peros de la Procuraduría y la Alcaldesa

A primera hora de ayer circuló una carta firmada por Liliana Caballero Durán, la procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, quien le solicitó a Isauro Cabrera Vega, Director General (E.) del IDU, que le resolviera a la ciudadanía una serie de inquietudes de esta obra, antes de que la adjudicaran.

Entre otras, se encontraban aclaraciones relacionadas con la funcionalidad y calidad de la prestación del servicio; la sustitución de las intersecciones operacionales por funcionales en la Calle 80; los costos operativos del proyecto por Km en vacío y las situaciones que puedan afectar la seguridad vial y movilidad en las intersecciones de la calle tercera, Autonorte y Calle 100 con 15.

Por su parte, hacia el mediodía la alcaldesa se refirió a esta adjudicación y supeditó su decisión a un juez o a la Procuraduría, aludiendo a que si cualquiera de los mismos daba orden de suspender, su administración efectuaría dicha suspensión, pues “podríamos hacerlo y estamos dispuestos a hacerlo”. Pero aclaró que de lo contrario no la pararía.

“Si aún como yo quisiera, suspendiera hoy, sin el soporte de una solicitud expresa de la Procuraduría General de la Nación o de un juez, la licitación de la 68, los expongo a ustedes a que de sus bolsillos y de sus impuestos, tengan que pagar las eventuales demandas que nos pondrían los proponentes que ya radicaron oferta en esa licitación y que legítimamente tienen esa iniciativa”, precisó ayer al mediodía la alcaldesa Claudia López.

Los estudios de la FDN

No obstante, la alcaldesa volvió a referirse a los estudios de la Financiera de Desarrollo Nacional que recibió de manos del ministerio de Transporte la semana pasada, y volvió a decir que efectivamente estos estudios corroboraron que una troncal de Transmilenio por este tramo vial, “debe hacerse primero que la Boyacá y es necesaria para alimentar la Primera Línea de Metro. Mi propuesta es hacer un metro ligero y no Transmilenio en la Avenida 68, pero requerimos la solicitud de un juez o de la Procuraduría para poder suspenderla”, precisó López.

Se pronuncia Peñalosa

Por su parte, el exalcalde Enrique Peñalosa aclaró, a través de su cuenta de Twitter, que los estudios del Metro también contratados por la Financiera de Desarrollo Nacional, identificaron que las troncales de la Avenida 68 y la Ciudad de Cali, eran indispensables para que el proyecto tuviera un Beneficio/Costo positivo. “En otras palabras, para que el Metro funcione bien, son necesarias”.

Así mismo, se refirió a los costos de esta obra, así como a las potenciales perdidas si no se lleva a cabo. “De los $3.2 billones que cuesta la Troncal 68, el Gobierno Nacional paga $2.6 billones. Si no se contrata, Bogotá pierde esos recursos. La obra va a generar más de 20.000 empleos, y terminada reducirá tiempos de viaje a cientos de miles de ciudadanos”, preciso pasadas las dos de la tarde.

