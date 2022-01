No tenía conocimiento de la droga: Gloria Estrada

Gloria Estrada rindió su versión sobre su captura el pasado viernes, donde la Policía Nacional encontró un kilo de cocaína, un arma de fuego y ocho millones de pesos en efectivo.

La presidenta del Concejo de Cartagena, durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, relató paso a paso de aquel día, antes y después de subirse a la camioneta donde fue detenida por las autoridades, al lado de su pareja sentimental y un colaborador de la corporación.

"Yo me encontraba en el Concejo de Cartagena realizando actividades administrativas. Llegué a las 11:30 a.m. del 14 de enero e hice mis funciones administrativas, me reuní con Adriana Hernández, asesora de comisión del concejo de Cartagena, Viviana Malo, directora administrativa y financiera de la corporación, además de mi asistente", dijo Estada.

Agregó que "yo me ubiqué en la parte de adelante del vehículo, me dieron un chance por así decirlo, iba a almorzar a mi apartamento en el barrio Pie de la Popa. Sin embargo, me desplazo del concejo y a los dos minutos se acercan los policías, nos dijeron que había que bajarse, yo me identifiqué y le entregué mi carné de concejal".

Sobre el momento de la detención, la concejal aseguró que no sabía de la existencia de droga en el vehículo, solo cuando las autoridades la sacaron de la camioneta.

"Los señores empezaron a revisar el vehículo y salieron diciendo que había una sustancia alucinógena, pero en ese momento nadie estaba presente, no tenía conocimiento de esa sustancia. ¿Cómo podía yo mirar que hay un paquete debajo del puesto de un conductor, eso es lógicamente imposible", dijo.

El abogado de la concejal afirmó que la Fiscalía no logró probar que ella sabía de la droga en el vehículo, que no era de ella, y no existe una supuesta conexión de una organización criminal con su trabajo en la corporación.

Finalmente, le solicitó al juez del caso que no imponga la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Estrada, al garantizar que comparecerá en las próximas audiencias y debe cuidar a su hijo que recibe tratamiento médico.