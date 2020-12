En firme fallo que exige pruebas de PCR a viajeros

Después de que un juez tomara la decisión de exigir pruebas de coronavirus a los viajeros colombianos y extranjeros que ingresen al país, el Ministerio de Salud pidió una aclaración al respecto.

"Inicialmente tuvimos una fase de contención donde tenía sentido limitar la entrada de viajeros, pero desde hace tiempo ya nos encontramos en una fase de mitigación en la cual los niveles de contagio del país son similares a las de otros países con los cuales Colombia tiene intercambio comercial de turismo y demás", aseguró el ministro Fernando Ruiz Gómez.

De igual forma, el ministro expuso que el juez ordenó la aplicación inmediata. Sin embargo, “eso es imposible dado que hay persona que viene viajando y no tienen el tiempo ni el lugar para hacerse la prueba”. Por lo que, aseguró que no iba a exigir la prueba hasta que el juez no hiciera la respectiva aclaración a las siguientes preguntas:

¿Cuál es la consideración del tiempo bajo el cual nos plantea que debería tener esta medida?

¿Bajo qué criterios epidemiológicos?

¿Qué tipo de PCR es el que se debe exigir?

En las últimas horas, el juzgado once administrativo de oralidad del circuito de Bogotá respondió a la solicitud de aclaraciones presentada por el Ministerio de Salud frente al fallo.

El despacho judicial afirmó que los viajeros deben presentar las prueba con resultado negativo para poder ingresar al país por lo que mantiene en firme el fallo.

Asimismo, indicó que todos los viajeros deben cumplir con la cuarentena obligatoria de 14 días.