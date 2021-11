Centrales obreras pedirán que mínimo suba más del 10%

Las centrales obreras solicitarán que el salario mínimo básico aumente por lo menos un 10% para garantizar la reactivación de la economía.

El secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela, habló en Semana sobre esta propuesta de incremento salarial que llevarán a la mesa de concertación con el Gobierno.

“Con un incremento sustancial del salario mínimo reactivamos y sacamos al país de la pobreza. La Andi y otros gremios han empezado a decir cifras que yo las catalogo como miserables, porque son del 6 %”, dijo Orjuela.

De acuerdo con Orjuela, uno de los argumentos para subir el mínimo es el trabajo del reciente ganador del Premio Nobel de Economía, David Card, donde muestra que el incremento del mínimo en Nueva Jersey (Estados Unidos) en 1999 no aumentó el desempleo en los establecimientos.

“Tenemos también el llamado del papa Francisco de que en el mundo debe discutirse que haya un salario mínimo que garantice una vida digna para los pobres”, agregó Orjuela.

Asimismo resaltó que si no se aumentan los ingresos de los colombianos no se podrá ver una recuperación económica rápida y efectiva.

“No va a haber reactivación económica si no se le mete plata en el bolsillo a los colombianos, dando empleo y con un salario mínimo digno. Ese cuento del salario promedio es un invento para decir que el salario mínimo es alto, eso no es cierto si lo comparamos con todo el resto de países. Lo que pasa es que en Colombia el salario medio es tan bajo, que parece que el salario mínimo es alto”, concluyó.

Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), propuso esta semana un nuevo sistema de negociación para el salario mínimo, cuya mesa de concertación se instalará el 26 de noviembre.

Cabal propuso que la negociación del salario mínimo sea por un monto base para cada región.

"Se debe pasar de un salario mínimo a un salario base que sea ajustable a las distintas regiones de acuerdo con sus capacidades y su generación del Producto Interno Bruto (PIB). No tiene sentido el mismo salario para la gente en Bogotá y para los del Amazonas o la Orinoquia, son totalmente diferentes”, dijo Cabal.

“Los gremios que asistimos a esa negociación hemos querido plantearle al Gobierno cambiar el sistema, no sé si será fácil de cara a esta negociación, ya que el Ministerio de Trabajo citó a la primera reunión el 26 de noviembre. Pero en lo que sí vamos a insistir es que sea el Gobierno el que ponga las cartas sobre la mesa y que no nos coloque siempre en esa confrontación que no es sana para el país”, finalizó Cabal.