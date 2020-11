Mejoran las cifras del sector inmobiliario

El sector inmobiliario comienza a mostrar signos de recuperación muy alentadores, pues las cifras del pasado mes de septiembre así lo evidencian en la encuesta de diagnóstico realizada por la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, Fedelonjas.

Dice el gremio que mientras en mayo se registró un porcentaje de no pago en arrendamientos de vivienda del 25.5%, en septiembre solo llegó al 12.5%.

Según el presidente del gremio inmobiliario, Daniel Vásquez, la encuesta midió el comportamiento de los contratos de arrendamiento de vivienda y de inmuebles no residenciales administrados por las inmobiliarias afiliadas a las lonjas agremiadas en Fedelonjas.

Las cifras evidencian una baja positiva en el nivel de no pago de cánones de arrendamiento en el mes de septiembre. “Con una muestra total de 24.462 contratos de arrendamiento de vivienda reportados por inmobiliarias de distintas regiones del país afiliadas a las lonjas agremiadas en Fedelonjas, el nivel de no pago de esos contratos fue de un 12.5% del total de la muestra, es decir 3.064 contratos, porcentaje altamente satisfactorio porque se acerca a los niveles históricos antes de la pandemia (entre 8% y 9%)”, explicó el dirigente.

Vásquez agregó que esto significa una clara disminución frente al porcentaje de no pago de meses anteriores, que en el caso de contratos de arrendamientos de vivienda estaba para agosto en el 17.4%, en julio en 17.6% y llegó en su pico más alto en mayo, con un 25.5%.

Esta situación también se evidenció en los 10.088 contratos de arrendamiento de inmuebles no residenciales de la muestra reportada por las inmobiliarias afiliadas a las lonjas afiladas al gremio.

“De esos 10.088 contratos de arrendamiento de inmuebles no residenciales, el porcentaje de no pago para el mes de septiembre fue del 26%, es decir, un total de 2.625, indicador que también muestra una baja importante teniendo en cuenta que en la encuesta realizada para el mes de agosto dicho indicador de no pago, con un número similar de contratos de la muestra, fue del 35.4%, mientras que en julio fue del 34.5%, en mayo del 41.9%, y su pico más alto en abril que alcanzó el 49%”, concluyó el presidente de Fedelonjas.