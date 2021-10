Se agrava cisma entre concejales verdes por aplicación de Ley de Bancadas

La semana pasada la bancada de la Alianza Verde sostuvo una reunión en el Concejo de Bogotá, en donde el concejal Julián Rodríguez Sastoque propuso que se aplicara la Ley de Bancadas (Ley 974 de 2005) en el marco del debate y votación del Plan de Ordenamiento Territorial.

Es preciso recordar que esta ley establece que los miembros de las corporaciones públicas elegidas por un mismo partido o movimiento político, deben actuar en bancada, es decir de forma coordinada y en bloque. No obstante, la ley también contempla que la bancada puede otorgar a sus miembros la libertad de votar de acuerdo a su criterio individual únicamente cuando se trate de asuntos de conciencia.

El concejal Diego Cancino, quien ya había referido públicamente que no estaba de acuerdo con varios apartados del Plan de Ordenamiento Territorial, dijo que en dicha reunión uno de los puntos que puso el concejal Rodríguez sobre la mesa fue que se aplicara la Ley de Bancadas, en vista de que el POT es un proyecto de la Administración que, por lo mismo, la bancada debería apoyar al unísono.

“Algunos concejales nos opusimos y el concejal Rodríguez me dijo que yo no podía hablar porque soy un mentiroso, que engaño a mis seguidores”, dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal Cancino quien aclaró a este medio que de llegarse a aplicar esta ley, él se remitirá a la objeción de conciencia.

Es preciso mencionar que minutos después de dicha reunión, Cancino denunció que la política joven de su partido lo calumnió por estar en desacuerdo con el POT.

“Eso no es democracia deliberativa. Quiero anunciar mi voto negativo. No nos van a aplicar una disciplina estalinista porque es legítimo estar en desacuerdo. Ese POT va en contra de mi conciencia. Es inmoral que la política joven me calumnie y me diga mentiroso. No más estigmatización”, indicó el concejal.

Rodríguez Sastoque explica

El concejal Julián Rodríguez Sastoque, explicó que son varios los concejales que han coincidido en la necesidad de tomar decisiones en equipo, como bancada y como partido político que son, aludiendo al hecho de que el Plan de Ordenamiento Territorial es un proyecto del gobierno verde que está liderando Bogotá.

“El POT es un proyecto de nuestro gobierno, de nuestro proyecto político, que recoge además los principios y las propuestas que nosotros en campaña defendimos y un programa de gobierno que subscribimos en cabeza de la alcaldesa Claudia López. Eso se materializó en el Plan de Desarrollo y ahora en el POT. No puede ser posible que algunas personas se beneficien para llegar a ocupar estas curules de la marca del Partido Verde y cuando llegan a estos espacios la desconocen, se lavan las manos y actúan con absoluta independencia”, sostuvo Rodríguez.

Y señaló que lo que persigue el régimen de bancadas es precisamente fortalecer la democracia partidista y las decisiones colectivas. “No que oportunistas en campaña busquen un aval, que los partidos terminen siendo máquinas de avales y que luego actúen de manera individual sin construir colectivamente. Este régimen debería ser la regla, no la excepción. Está avalado por la misma Constitución, por la Corte Constitucional y lo que busca justamente es que no haya individualismos que terminen en contravía de proyectos colectivos”, añadió el cabildante.

Asimismo, desmintió y resaltó que el régimen no obliga a toda la bancada a votar sí, sino a construir una decisión de votación unida. Añadió que si un integrante no se siente conforme puede objetar conciencia y no participar de la votación, pero la bancada unánimemente sí podrá decir que el respaldo global es apoyar y defender la apuesta general del POT que está proponiendo la Administración Distrital para la ciudad.

Le puede interesar: El 2021 lo cerraremos con 26 bibliotecas pero la idea es abrir más: Biblored

Otras opiniones

Por su parte, la concejal María Clara Name advirtió con claridad a este diario no estar de acuerdo con que se imponga una Ley de Bancada. “El partido Alianza Verde tiene muchos matices al interior y el Plan de Ordenamiento Territorial es un proyecto muy grande y trascendental para la ciudad que no puede estar sujeto simplemente a una decisión impuesta por parte de las mayorías de una bancada. Por esa razón es que no estoy de acuerdo con dicha imposición, independientemente de si este proyecto se apoya o no”.

Name añadió que en estos momentos la bancada está muy polarizada y “no creo que la aplicación de este mecanismo sea conveniente. Nunca ha sido una sugerencia mía en ningún proyecto y tan es así que en muchas ocasiones hemos sido mayoría en decisiones en administraciones pasadas y nunca hemos siquiera formulado que se imponga una ley de esta naturaleza. Cada quien tiene su criterio”.

¿Solicitud de la alcaldesa?

La concejal Lucía Bastidas advirtió que lo que está pasando en la bancada del Partido en el Concejo de Bogotá es producto de la división que hay en las directivas, pues ad portas de un año electoral complejo, en la colectividad hay fajardistas, petristas, gavinistas y seguidores de Carlos Amaya y de Carlos Romero.

Bastidas indicó a manera de precedente que en el gobierno de Enrique Peñalosa, por ejemplo, nunca se le impuso a María Fernanda Rojas la Ley de Bancada, pese a que la proporción era de 5 a 1. “Ella siempre votó libremente sin que la obligáramos pese a que éramos mayoría”.

“Pero ahora el concejal Rodríguez Sastoque quiere decirnos cómo votar, haciéndole el mandado a la alcaldesa Claudia López y si bien nosotros apoyamos algunos temas en otros somos totalmente críticos. Lo que nos molesta es que quieran imponer, por primera vez y a las malas, un criterio de un voto. No los necesitan. Claudia tiene bastante ascendencia en el Concejo de Bogotá y la apoyan en prácticamente todos los partidos. No veo por qué quieren hacer este tipo de debates al interior de la bancada”, indicó a este diario la concejal Bastidas, quien además indicó que ella se ha marginado de estas reuniones a razón de que no siente que tenga garantías con la vocera actual.

La concejal Bastidas precisó que no tiene la certeza de que esta intención fuera una solicitud directa de la alcaldesa mayor, Claudia López, o si responde única y exclusivamente a la iniciativa de un concejal “que quiere congraciarse con ella”.

Ante esta postura, Cancino refirió que “esta es una circunstancia muy anómala que no se había solicitado antes. Pero frente a todos los acontecimientos y a como se desarrolló la reunión, pues uno pensaría que quizás esta iniciativa no salió exclusivamente de los concejales que propusieron la ley de bancadas y uno podría pensar que hay algún vínculo de otra orden que no nació de los concejales".