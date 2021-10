El 2021 lo cerraremos con 26 bibliotecas pero la idea es abrir más: Biblored

Bogotá es una ciudad que, en las últimas dos décadas, ha venido robusteciendo su red de bibliotecas, acercando la cultura e incentivando el hermoso hábito de leer a una ciudadanía que sin duda hoy lee mucho más de lo que leía antes.

"Además de ser puertas de acceso a la información y al conocimiento, las bibliotecas también son los escenarios ideales para preservar la memoria, el saber colectivo y, sobre todo, son lugares donde la creación comunitaria, el intercambio, el reconocimiento y el diálogo son una constante”, dijo hace dos días, en el marco de la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas, la directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y de Biblored, Consuelo Gaitán.

Resaltando la importancia que han tenido estos espacios culturales en la historia de la ciudad, ya que son "memorias vivientes de la cultura y la identidad humana", ¿qué planes tiene la Administración Distrital con relación a la Red de bibliotecas públicas, hoy conformada por más de 130 espacios de lectura, incluyendo los sectores rurales?

EL NUEVO SIGLO habló con el coordinador de Bibliotecas de Biblored, Camilo Páez, quien comenzó por advertir que a partir de este año dicha red se comenzó a materializar ya no en un proyecto sino en una institución, con miras a extenderse y fortalecerse aun más.

“El diferencial que vamos a tener es que el sistema de bibliotecas que tiene Bogotá debe dejar de ser un proyecto de la Secretaría de Cultura y pasar a ser una institución. Biblored ha funcionado mediante un sistema de concesión que tiene ventajas pero también muchísimas desventajas como que impide la falta de continuidad en varios proyectos y eso es lo que se quiere corregir”, dijo el coordinador Páez.

¿Cómo? Pues bien, a partir de este año, más específicamente desde abril, la Secretaría de Cultura asumió la coordinación y la operación de Biblored, a través de la Dirección de Lectura y Bibliotecas, a cargo de Consuelo Gaitán.

“Biblored ya no depende de un tercero. Este proyecto se le entregaba en concesión a un tercero, llámese Fundalectura, el Instituto Alberto Merani, Colsubsidio y todos los que lo tuvieron durante estos años. Este año el cambio fue que la Dirección de Bibliotecas asumió la operación de la concesión y ese fue un cambio estructural que está con miras a institucionalizar a Biblored para que deje de ser un proyecto y pase a ser una agencia, un instituto o algo más. Ese es el objetivo para poder garantizar que el personal se mantenga, y que los proyectos tengan continuidad y perduren a largo plazo”, añadió Camilo Páez.

Cohesionar las bibliotecas

Una segunda intención que tiene el Distrito con relación a la Red de bibliotecas está relacionada con la cohesión de las mismas. En la ciudad de Bogotá hay un sinnúmero de centros de este tipo de procedencias distintas. Están, por ejemplo, la biblioteca del Banco de la República, la Biblioteca Nacional, la red de bibliotecas universitarias, las bibliotecas de instituciones educativas y las bibliotecas patrimoniales.

Frente a todo ese entramado de escenarios de lectura que funcionan de manera desarticulada, el Distrito quiere organizarlo mediante un sistema que, una vez más, esté coordinado por la Dirección mencionada.

Para tal fin, de acuerdo con el coordinador, en estos momentos ya hay acuerdos con instituciones de educación superior como la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, la Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Distrital y el SENA.

“La idea es aumentar la oferta bibliotecaria y que todas ellas hagan parte de un mismo sistema. ¿Cuál es el objetivo a futuro? Que tú puedas sacar un libro en la biblioteca del Perdomo y lo puedas devolver en la biblioteca, por ejemplo, de la Javeriana. Crear un sistema de bibliotecas, ese es el objetivo y es uno de los proyectos bandera en este momento de la dirección”, agregó el coordinador de la Biblored, quien refirió que este es un proyecto muy novedoso que no tiene ninguna otra ciudad de Colombia.

“Esto no lo tiene ni siquiera Buenos Aires y en el país no lo tiene ni Medellín ni Cali, que son ciudades que tienen un sistema muy bueno de bibliotecas públicas. Esa es una articulación que no existe y que se quiere crear aquí en Bogotá”, puntualizó Páez.

Infraestructura

En una tercera medida, en estos momentos la ciudad capital también tiene un objetivo relacionado con el número de espacios de lectura disponibles para la ciudadanía.

De acuerdo con el coordinador, en estos momentos la ciudad capital va a cerrar el año con 26 bibliotecas. La número 26 es la Biblioteca del Mirador que queda al final del Transmicable y que va a funcionar en un edificio de tres plantas en donde está el museo de la ciudad autoconstruida.

“Cerraremos el año con 26 pero la idea es aumentar el número de bibliotecas el próximo año. Se está elaborando un convenio con la fundación Gilberto Alzate Avendaño para que haga parte de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas; estamos en negociaciones con la Alcaldía de Usme para tener una biblioteca rural en esta localidad, que es una de las más grandes y con mayor cantidad de gente y carece de esta oferta”, puntualizó el coordinador Páez.

Adicionalmente, la Alcaldía seguirá fortaleciendo el programa de bibliotecas itinerantes y hay otros dos proyectos clave para incrementar los espacios de lectura. El primero de ellos consiste en un acuerdo adelantado con el Centro de Atención para la Inclusión y la Diversidad Sexual y de Género, en donde se va a abrir un espacio alternativo de lectura.

Y el segundo de ellos se materializará en El Castillo, el edificio ubicado en el barrio Santa Fe y que hace parte del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep). En él funcionan varias instituciones distritales y la idea es que allí se abra un área de promoción de lectura para la población que funcione 24 horas.

La oferta hoy

Vale mencionar, por último, que en estos momentos en la ciudad de Bogotá hay tres bibliotecas en el suroccidente: la biblioteca pública El Tintal Manuel Zapata Olivella, la Biblioteca Pública de Bosa y la Biblioteca Pública Lago Timiza. En el sur de la ciudad están las bibliotecas de Venecia Pablo de Tarso, la del Tunal Gabriel García Márquez, la de Perdomo Soledad Lamprea, Arborizadora Alta, Pasquilla, Marichuela, Sumapaz y la BibloMóvil.

En el suroriente están las bibliotecas públicas Carlos E. Restrepo, La Peña, La Victoria, Néstor Forero Alcalá, Rafael Uribe Uribe y la de la Cárcel Distrital.

En el norte está el Centro Cultural y la biblioteca pública Julio Mario Santo Domingo, la biblioteca de Suba Francisco José de Caldas y la biblioteca pública de Usaquén Servitá. Y, por último, en el occidente de la ciudad se encuentra el nodo Virgilio Barco, conformado por la biblioteca pública del Deporte, La Giralda, Las Ferias y la biblioteca de la participación ciudadana.