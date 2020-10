En vivo | Manifestantes se toman la Séptima a la altura del Parque Nacional

Este miércoles miles de colombianos se tomarán las calles de las principales ciudades del país para exigir al Gobierno que atienda un pliego de peticiones que ha sido presentado desde hace un año por varias organizaciones.

La manifestación, convocada por organizaciones sociales, educadores y líderes estudiantiles del país se mueve bajo la consigna: “Por la vida, democracia, paz y negociación del pliego de emergencia”, tal como lo estipula el Comité Nacional del Paro que hace casi un año convocó también una serie de protestas que, con la respuesta de las fuerzas de orden público dejaron un saldo de al menos tres muertos.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la organización sindical más grande del país, señala que la importancia de la movilización recae en que “la política aplicada por el presidente Duque para enfrentar la emergencia ha sido de las más desastrosas del continente".

"Ni la vida ni la economía han sido puestos como prioridad”, detalla la CUT en una declaración en referencia a la gestión del Gobierno ante la pandemia del coronavirus.

La Minga Indígena, que llegó a la capital el pasado domingo para dialogar con el presidente Iván Duque, también se unirá al paro. Uno de los consejeros de la Minga, Dario Tote, ha explicado que “la movilización hacia Bogotá fue para defender la vida en nuestros territorios, no solo la de los pueblos indígenas, sino la de todos los colombianos”.

Por su parte la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) dio inicio a su propio paro nacional el martes, pero se unirá al de este miércoles. Los docentes exigen que no se realice un retorno a las clases presenciales debido a que “no se cuenta con los recursos para implementar los protocolos” ante la pandemia.

El partido Farc también hará presencia en las movilizaciones para repudiar el asesinato de 234 de los excombatientes de la exguerrilla. Sus miembros aseguran que el acuerdo de paz de 2016 no se ha cumplido a cabalidad, especialmente en el Gobierno de Duque.

Así se vive la jornada de paro nacional:

10:30 am Se presenta congestión vial en la Calle 72 con carrera Décima de Bogotá por la caravana organizada por Fecode desde el monumentos Los Héroes. El recorrido seguirá su camino por la carrera 7 hasta llegar al Parque Nacional donde se reunirán con la manifestación que se adelanta en ese lugar.

#ParoHoy. Caravana de Fecode avanza por la calle 72 con carrera 10. pic.twitter.com/zkRNhc4LsW — Esteban Osorio (@osorioesteban) October 21, 2020

9:40 am Ciudadanos comienzan a llegar al Parque Nacional, el cual está adornado con bombas amarillas y rojas de la CUT. Con un megáfono, los participantes del paro animan a otros a unirse a su causa.

#AEstaHora en las inmediaciones del Parque Nacional, la concentración se prepara para iniciar la movilización, en medio de pequeñas protestas pacíficas con tambores y arengas. #CubrimientoNS pic.twitter.com/NnQiXQ1Hj8 — EL NUEVO SIGLO (@ElNuevoSiglo) October 21, 2020

9:30 am Inicia concentración de vehículos en los Héroes (Av. Caracas con 80). La caravana está conformada por miembros de Fecode y la Asociación Distrital de trabajadores, la cual se dirigirá al Parque Nacional, donde se juntará con el resto de las movilizaciones.

Se inicia concentración de vehículos ennla avenida Caracas con calle 80, que pertenecen @fecode y empleados Distritales rumbo al parque nacional para salir en caravana hacia la plaza de Bolívar. pic.twitter.com/t62kXqdsLy — Veedor Ciudadano 🇨🇴 (@Veedorciudad21) October 21, 2020

7:30 am El presidente de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), Julio Gómez, aseguró en diálogo con Blu Radio que el presidente Iván Duque debía “bajarse del pedestal” y atender a las organizaciones sociales y advirtió que, no ser así, las marchas y protestas no se detendrían.

12:00 am Estas son las rutas convocadas para la jornada en Bogotá:

“Paro Nacional del Magisterio de 48 horas, Caravana por la Vida, la Paz y la Democracia”: convocada por Fecode y Ade, a las nueve de la mañana en Los Héroes: Calle 71- Carrera 7 - Plaza de Bolívar / La Sevillana: Autopista Sur - Carrera 30 - Calle 19 - Carrera 7ma

“Mitin 3 veces al día en los Hospitales”: convocada por la Asociación Colegial de Enfermería y ANEC para realizar plantones en hospitales.

“Por la Defensa a la salud, rechazamos los proyectos de ley 010 y el 331”: convocada por 30 organizaciones sociales a las 10 de la mañana en el Ministerio de Salud, Calle 32 con Carrera 13 para realizar un plantón.

“Marcha en apoyo a nuestro pueblo”: convocada por la Corporación Veteranos Por Colombia a las 12 del medio día en la Carrera 7 con Calle 19.

“Paro Nacional”: convocada por el Comité Distrital del Paro 21 a las nueve de la mañana en el monumento Los Héroes, Protabaco y Ecopetrol (Calle 36 con Carrera 13).

“Paro Nacional, Movilización pacífica y creativa”: convocada por la Organización Colombiana de Estudiantes a las 10 de la mañana desde Parque Nacional hasta Plaza de Bolívar.

“Gran Paro", Nos Vemos en las Calles Porque los Estudiantes Nos Sumamos y Apoyamos la Minga” – “No más Narcodictaura, Reforma Policial + Revocatoria Presidencial: convocada por Huelguistas Por La Educación a las nueve de la mañana en la entrada de la Universidad Nacional ubicada en la Carrera 30.

“Hombres, Paro, Desnudez y Rebeldía contra el Patriar-Capitalismo”: convocado por Parche Nudi-Actista a las 12:30 del medio día en la Plaza Reloj Parque Nacional para realizar un plantón.

“Lucha continua por los derechos del pueblo”: convocada a las nueve de la mañana en la Universidad Distrital Porvenir.

“Marcha Nacional, Fontibon se Moviliza”: convocada por Organizaciones Juveniles de Fontibón a las nueve de la mañana para movilizarse desde Cassandra, Recodo, Refugio, Parque Central, Verá Cruz y Farmatodo Esperanza con 100 hasta Plaza de Bolívar.

“Movilización Nacional por la Defensa de la Vida y los Territorios”: marcha convocada a las dos de la tarde para trasladarse desde el Parque de los Locos hasta Soacha Parque.