Cupo de endeudamiento: los 'peros' al proyecto

El proyecto de acuerdo mediante el cual la Administración de Claudia López le está solicitando al Concejo de Bogotá que le apruebe un cupo de endeudamiento por $10,7 billones, ha tenido varios “peros” que probablemente serán discutidos extendidamente cuando dicho proyecto sea debatido tanto por la comisión de Hacienda como por la Plenaria del Cabildo.

Temas como la inclusión de gastos recurrentes y la proyección de obras que apenas se encuentran en estado de conceptualización en este cupo de endeudamiento, ya han comenzado a sonar como hechos problemáticos pero, ¿a razón de qué?, ¿frente a qué otros temas han prendido las alarmas los concejales con relación al cupo de endeudamiento más alto que se ha solicitado Bogotá en su historia?

EL NUEVO SIGLO habló con algunos concejales que se refirieron a una serie de puntos específicos, frente a los cuales habrá debate, probablemente.

Tiempos de ejecución acelerados: de acuerdo con la concejala de Colombia Humana, Susana Muhamad, dentro del cupo de endeudamiento se evidencia un alto porcentaje de obras, que en realidad van a tener un efecto práctico en la economía solo hasta 2022 y 2023, pese a que la necesidad de reactivación de empleo y económica debe ser inmediata.

“A este respecto, el Distrito pone un cronograma en el que $4 de los $10 billones se implementarían entre este año y el próximo, pero al analizar las obras nos damos cuenta de que esos son cronogramas acelerando los niveles de ejecución a una velocidad que el distrito nunca ha tenido”, le dijo a este Diario Susana Muhamad.

Con este respecto, coincidió el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, quien señaló que se deben aprobar los recursos para las obras que son de reactivación económica e inician entre este y el próximo año.

Obras no priorizan generación de empleo: según varios concejales, un cupo de endeudamiento debe estar orientado a la generación de empleo; a su vez, muchos de los cabildantes han referido que muchas de las destinaciones en los recursos del cupo de endeudamiento son intensivas en capital, pero con poca generación de empleo.

“Y por el contrario, frente a temas como subsidios de vivienda para generar construcción y mejoramiento de barrios, que son obras locales y que se pueden implementar con diseños simples y de manera inmediata con la comunidad, tienen pocos recursos frente a otras obras que son intensivas en capital pero no en empleo como puentes peatonales, puentes vehiculares y todas las obras de Transmilenio que ni van a estar pronto y tampoco son generadoras importantes de empleo”, añadió a este Medio la concejala Muhamad.

A este respecto, el cabildante del Centro Democrático precisó que la Alcaldesa bajó el monto de empleos que se van a generar y la Administración ahora dice que van a ser 104.000 empleos, pero si se revisa cuándo se van a crear, entre el 2022 y el 2023 se generarán 45.000, que equivalen al 43% del total y ahí es en donde señala que no estamos hablando de reactivación. Aprobemos lo que va a implicar reactivación y generación de empleo ya. Lo demás pueden traerlo en un cupo posterior cuando haya mayor claridad sobre esos proyectos.

Recursos para diseños pero no para construcción: por su parte, la concejala de la Alianza Verde, Lucía Bastidas, señaló que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) está solicitando un cupo para los estudios y diseños de parques, más no para su ejecución.

“Dentro de la nueva normalidad necesitamos nuevos parques para la salud mental de los ciudadanos y la construcción de estos generan cientos de trabajos en mano de obra. Esto no se debe aprobar en un cupo en donde no existen garantías de que el siguiente gobierno los construya o si no habrá que hacer nuevos estudios para su respectiva actualización”, estableció la concejala Bastidas.

Un monumento a la paz innecesario: desde que hizo su exposición el Instituto Distrital de Turismo (IDT), varios cabildantes se refirieron a lo innecesario de incluir en el cupo de endeudamiento un Monumento a la Paz, cuyo valor es de $5.000 millones, e incluso también se cuestionó la construcción del Centro de Bienvenida de Monserrate, por un valor de $25.000 millones, puesto que ninguno de los dos -y en esto coinciden representantes de diferentes bancadas- contribuye a la reactivación económica que necesita la ciudad, puesto que ahora mismo no se necesita y por ejemplo, el centro de bienvenida es una obra que iniciaría en el 2022.

“Ese es un monumento que no es prioritario en este momento y gastarse $5.000 millones en una obra que va a generar alrededor de 90 empleos pues me parece un despropósito”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal Andrés Forero.

Segunda línea del Metro no debe ir: para la cabildante de Colombia Humana, Susana Muhamad, en estos momentos no tiene sentido que se vayan a invertir casi $800.000 millones, en plena crisis económica, para comenzar la estructuración de la segunda fase del Metro hasta Engativá.

“Por muy promesa de campaña que eso haya sido de la Alcaldesa, en este momento ni siquiera sabemos cuánto va a costar porque no hay diseños y no hay estudios de detalle. Hay una incertidumbre altísima sobre la primera fase para que nos endeudemos en casi $800.000 millones que podrían servir para apoyar a las microempresas o para mejorar barrios. Vamos a proponer que esa plata se pase para obras locales que se puedan hacer ya con la comunidad”, añadió Muhamad.

Gastos de funcionamiento no corresponden a cupo: varios concejales coinciden en que se han incluido proyectos que en realidad son gastos recurrentes como contratación de personal, por lo que la concejala liberal, Sara Castellanos, aclaró que el artículo dos de la Ley 358 de 1997 explica la función y finalidad de un cupo de endeudamiento.

“Hay gastos que no debe ir por cupo de endeudamiento y menos en época de pandemia como el tema de gastos administrativos de la Secretaría de Integración Social y del Jardín Botánico, que me parece que no amerita. Si bien necesitan computadores y otros tipos de cosas, no deben ir por cupo sino que lo hagan por proyectos y gastos de funcionamiento al interior de la entidad”, le dijo ayer a este Diario la concejala de la Alianza Verde, Lucía Bastidas.

Presentaciones arrancan 6 de octubre

Punto aparte, ayer la presidenta de la comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá, Susana Muhamad, le concedió una prórroga hasta el próximo martes 6 de octubre a las dos ponencias sobre el cupo de endeudamiento; y fuentes consultadas por EL NUEVO SIGLO acaban de confirmar que dicha dilación también se aplicará al proyecto de acuerdo que contiene los alivios financieros, denominado Plan Marshall.

“Tenemos suficiente tiempo para surtir el trámite completo y de manera rigurosa. Está organizado para que alcance porque tenemos hasta el 31 de octubre, así que no hay ningún problema. Es normal que hagan prórroga, vamos a comenzar las discusiones a partir del 13 y los ponentes se han tomado con mucha seriedad el asunto y estoy segura que serán muy buenas ponencias”, finalizó diciendo la concejala Bastidas.