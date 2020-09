Monsalve no es ningún testigo estrella de nada: defensa de Uribe

Los abogados del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Jaime Granados y Jaime Lombana, se pronunciaron luego de la entrevista que Juan Guillermo Monsalve concedió al periodista Daniel Coronell. La defensa dijo que estas declaraciones demuestran que es un "testigo mentiroso".

"El país que ha venido conociendo la verdad, debe saber que Juan Guillermo Monsalve Pineda no es ningún testigo estrella de nada. En 2011, atendiendo los más de 40 años de prisión que se le impusieron, quiso colarse al proceso de Justicia y Paz para obtener su libertad”, dijeron a través de un comunicado.

A esto agregaron que para ello señaló ser conocedor de la creación del Bloque Metro, atribuyéndole "de forma mentirosa", entre otros, a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago, la fundación del grupo ilegal.

De igual manera, desmintieron los dicho por Monsalve al no poder entrar a Justicia y Paz y señalaron que la Fiscalía negó su acceso a este proceso por no cumplir con los requisitos de dicha ley como es el no haberse desmovilizado de un grupo paramilitar y estar condenado por delitos posteriores a la desvinculación de las AUC.

"Múltiples integrantes del Bloque Metro e incluso los propios familiares de Monsalve han desmentido su versión, la cual parte de grandes mentiras", puntualizaron.

Asimismo, enfatizaron que Monsalve no profundizó en sus señalamientos en contra de Uribe pues no cuenta con verdaderas razones de fondo para explicar el alcance de sus señalamientos y señalaron que en la entrevista entregada al periodista Coronell, este vuelve a cambiar los hechos.

"Ahora niega a los que antes clasificaba como sus amigos, acusa de estar vendidos a todos los que lo contradicen, se victimiza, se muestra ajeno a la importante finca que tenía oculta, justifica sus evidentes mentiras en aparentes errores e incluso, atribuyéndose una autoridad moral que no le asiste, cuestiona el trabajo y la ética profesional de los periodistas que se han atrevido a destapar sus mentiras", afirmaron Granados y Lombana.

Finalmente, dijeron que Monsalve se equivoca si pretende eludir la verdad pues el testigo del caso manifestó a Coronell que duda si seguirá declarando en el futuro.

"Cualquier ciudadano deberá dar la cara ante la justicia y no sólo declarar en escenarios donde se sienta cómodo, protegido y aplaudido", señalaron en la carta.