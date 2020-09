Suspenden construcción de obras en el humedal Jaboque

Por incumplimiento de los permisos ambientales, la Secretaría de Ambiente suspendió actividades de construcción en algunos tramos de las obras que realiza la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en el humedal Jaboque durante el fin de semana.

“Los operativos realizados durante las últimas dos semanas han conducido al sellamiento de frentes de obra en ambos humedales. Continuaremos defendiendo el medio ambiente con absoluto respeto a la ley”, dijo la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

En la visita técnica, se constató que algunas de las actividades que se vienen desarrollando están por fuera de lo establecido en los permisos otorgados. Además, halló nuevas estructuras que no están incluidas en las resoluciones autorizadas.

De acuerdo con Camilo Rincón, director de Control Ambiental de la Secretaría, esta medida es temporal y permanecerá hasta que la EAAB presente los documentos que validen las obras, “a partir del lunes y en un plazo de tres días expediremos y comunicaremos las medidas preventivas, luego evaluaremos si es pertinente abrir una investigación exhaustiva”, dijo el funcionario.

En el lugar se encontró la estructura de un mirador que aunque cuenta con los permisos ambientales otorgados inicialmente en la Resolución 711 de 2019, está por fuera de las coordenadas autorizadas para su construcción.

Tras este proceso de revisión y verificación, la Secretaría de Ambiente impuso los sellos de suspensión en los puntos detectados y levantó el acta correspondiente para que la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que es la encargada de desarrollar las obras en el humedal Jaboque, detenga sus actividades de construcción.

Esta y otras construcciones que se desarrollan en algunos humedales de Bogotá, no representan la visión de ciudad proyectada por la alcaldesa Claudia López, quien ha reiterado que durante su mandato no se permitirán obras que no tengan viabilidad ambiental y que puedan afectar los servicios ecosistémicos de estas áreas protegidas.

Es importante recordar que frente a este humedal hubo discrepancias entre varios concejales, pues en la última Mesa Distrital de humedales, que fue convocada por los ambientalistas para lograr un compromiso por parte de la Administración Distrital para que se suspendieran las obras que dejó la administración de Enrique Peñalosa en los humedales Tibabuyes y Jaboque, la alcaldesa Claudia López dijo que se seguirán analizando caminos jurídicos para llegar a tal fin, pero no las suspendió de manera inmediata.