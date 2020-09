Retrasan estudio de cupo de endeudamiento en Concejo de Bogotá

La bancada de Cambio Radical radicó ayer una recusación contra tres concejales del Polo Democrático Alternativo: Manuel Sarmiento, Celio Nieves y Álvaro Argote, uno de los tres cabildantes que fue ponente del proyecto de Acuerdo mediante el cual la Administración Distrital solicitó la aprobación del cupo de endeudamiento por casi $11 billones.

Ahora, el Concejo deberá tramitar dicha recusación que si bien no hunde de ninguna manera el proyecto, sí lo retrasa. Sin embargo, ¿qué pasó exactamente y cómo quedaron los tiempos?

La recusación por parte de Cambio Radical respondió a que los tres concejales del Polo que venían de la dirigencia anterior, demandaron ante el Consejo de Estado el proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), el cual tiene obras incluidas en el cupo de endeudamiento.

Eso quiere decir que hay un proceso judicial en curso que podría viciar los intereses de estos tres concejales frente al presupuesto de ese proyecto en específico y que por lo mismo, el concejal Argote debería haberse declarado impedido y así no habría sido nombrado como ponente del proyecto.

“El concejal Argote, al haber quedado como ponente, debería haberse declarado impedido y no radicar ponencia. Como no lo hizo y radicó ponencia, el día de hoy el partido Cambio Radical lo recusa, lo que obliga a citar a plenarias para definir la recusación”, dijo a EL NUEVO SIGLO el segundo vicepresidente de la comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá, el cabildante del Centro Democrático, Jorge Colmenares.

El Concejal añadió, además, que este proyecto solicita un cupo de endeudamiento pero no explica ni especifica en qué se van a invertir esos dineros.

“La Administración pretendía, desde un inicio, que no se debatiera y que no se explicaran las inversiones. La reactivación económica es necesaria, pero se tiene que explicar bien. Después sí se debe generar un debate para ver, por ejemplo, si se puede hacer un primer cupo de endeudamiento de, por ejemplo, $7 billones, y si después se necesita más, pues que se solicite más”, añadió a este Diario el concejal Colmenares.

Por su parte, el concejal de Cambio Radical, Yefer Vega, llamó la atención frente a un hecho clave, si la demanda del Polo a la PLMB prospera, sencillamente no va a haber segunda fase de Metro hasta Suba y Engativá, “y por eso ellos debieron haberse declarado impedidos”, añadió.

Ahora, el cupo de endeudamiento deberá ser debatido en sesiones extraordinarias, una vez se surta el proceso de la recusación.

“La bancada de Cambio Radical, en aras de proteger el proceso dentro del Concejo y no viciarlo, se percató del posible impedimento de la bancada del Polo y en este sentido, presentamos la recusación para que sea resuelta por la plenaria y el proceso sea totalmente transparente. Ya advertimos un posible conflicto de intereses. Es que, el Polo es partido de Gobierno”, le dijo a este Medio el concejal de Cambio Radical.

Un problema de tiempos

Ahora bien, en materia de tiempos, ¿esto qué significa? ¿Se hunde el proyecto? No, pero sí lo retrasa porque la recusación se debe someter a la Plenaria, pues las recusaciones solo se pueden votar en sesiones plenarias. De esta manera, el cupo de endeudamiento solo podría estudiarse y votarse en sesiones extraordinarias.

Ahora, al Concejo de Bogotá le quedan solo dos días de sesiones ordinarias: hoy, día en el que está citada la comisión de Hacienda para votar el cupo de endeudamiento, y mañana miércoles, en el que se acaban las sesiones ordinarias.

“En dado caso que mañana citen a plenaria y corran la agenda, porque no puede haber en un mismo día una plenaria y una comisión, la sesión de mañana sería solo para revisar la recusación. Y las sesiones ordinarias solamente se pueden cerrar en Plenaria, entonces no pueden citar a comisión de Hacienda el miércoles. Eso significa que el endeudamiento no se podrá ni debatir ni votar en Comisión de Hacienda”, añadió el concejal Colmenares, quien procedió explicando que ahora la Administración Distrital debe volver a radicar el proyecto de acuerdo de endeudamiento y volver a sortearse los tres ponentes.

Por su parte, el concejal Yefer Vega reiteró que el problema de tiempos fue responsabilidad de la Administración Distrital por los tiempos de radicación y considerando el tamaño del cupo de endeudamiento, esta discusión debe ser aún más cuidadosa y rigurosa, por lo tanto no debía discutirse y votarse en un solo día.

“Esto es una novatada por parte de la Administración porque lo presentó 19 días tarde y ellos tienen que asumirlo; no por eso se tiene que tener menos rigor. El tema del tiempo es una cosa, pero el rigor debe ser inclusive mucho más alto porque estamos hablando del cupo de endeudamiento más grande de Bogotá en las últimas décadas", le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal Vega.

Y agregó: "Con la discusión del proyecto pasa lo mismo: si la Administración pretende que discutamos un cupo de endeudamiento en un solo día, está muy mal y seguramente contará con la negativa de esta bancada y de otros concejales serios que han dicho que no es responsable discutir un cupo de endeudamiento de $11 billones en un solo día y a pupitrazo”.

La Administración responde

Una vez se hizo público el recurso, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, dijo que le llamaba la atención que la bancada de Cambio Radical, quien solicitó hace algunos días que la Administración acelerara los procesos de reactivación, ayer decidiera ponerle un palo en la rueda al principal elemento de reactivación económica, que es la financiación del Plan Distrital de Desarrollo con un cupo de endeudamiento “que no es para Avianca, sino que está dedicado fundamentalmente a brindarle apoyo a los microempresarios, a reactivar la economía popular y a generar empleo a través de grandes impresiones del Distrito”, reaccionó ayer el secretario Gómez.

Adicionalmente, Gómez precisó que lo que Cambio Radical consiguió con esta maniobra dilatoria, es que el debate no se pueda hacer el día de hoy, puesto que primero se tiene que resolver el recurso, para que en las sesiones extraordinarias y una vez resuelto el recurso, pueda el Concejo de Bogotá adelantar su trámite.